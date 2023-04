Cela fait plus d'une décennie que Dead Island 2 est attendu par les joueurs depuis la première annonce en 2014, des années durant lesquelles le titre est passé de studio en studio, faisant même perdre espoir à de nombreux fans. Mais voilà, Dead Island 2 est enfin en route et nous sommes là pour vous donner notre avis après avoir passé de nombreuses heures en compagnie des zombies de Hell-A. Lorsque l'on attend quelque chose depuis aussi longtemps que Dead Island 2, il est normal que les attentes du public soient, même involontairement, élevées. Malgré les divers problèmes survenus au cours du développement, le titre de Deep Silver semblait en effet très prometteur dès les previews. Commençons par parler du choix du personnage, que nous pouvons considérer comme l'un des rares éléments RPG présents dans le titre : après le film d'introduction, en effet, nous pouvons choisir de commencer l'aventure dans Hell-A avec l'un des six protagonistes proposés. Notre choix influencera légèrement le style du jeu ; il y a en effet le personnage plus robuste et moins agile, le plus rapide, celui qui a des compétences de "docteur", bref, les archétypes habituels des personnages de RPG. Ce choix, cependant, ne changera en rien l'histoire, mais seulement le gameplay.Comme vous pouvez l'imaginer dans un titre comme Dead Island 2, l'intrigue et la narration ne sont pas les éléments principaux, il n'y a donc pas grand-chose à en dire. L'histoire est une mésaventure classique d'un groupe de pauvres survivants essayant d'échapper à la ville envahie par les zombies, avec principalement des plaisanteries et des tons exagérés, mais revenant de temps en temps à des standards plus " classiques ". Dès l'incipit, il sera possible de trouver des similitudes avec la plupart des produits du même genre, notamment Dying Light. Pour le reste l'aventure se développera entre missions principales et secondaires sans trop de rebondissements, il est clair que l'intrigue construite par l'équipe n'est qu'un prétexte pour laisser le joueur courir dans le terrain de jeu de Hell-A, celui de la mort.Déjà dans le premier chapitre de Dead Island, la variété infinie des façons de massacrer les morts-vivants était l'un des éléments les plus importants du gameplay, et dans cette suite, la même voie a été choisie, à juste titre. Dès les premiers instants du jeu, en effet, on comprend comment on peut s'y prendre pour éventrer, exploser, frapper et démembrer les zombies de la manière la plus absurde qui soit. C'est là que réside la force de Dead Island 2, le meilleur élément de la production à n'en pas douter, à savoir l'amusement et la légèreté que l'on ressent lors des affrontements avec les morts. Bâtons, haches, katanas, marteaux, griffes, armes à feu, tout peut être amélioré dans les ateliers pour rendre les armes encore plus mortelles. En collectant des matériaux, il sera possible d'ajouter des dégâts élémentaires aux armes (feu, électricité, eau), ou d'ajouter l'étourdissement, le démembrement, ou simplement d'améliorer leurs dégâts. Parmi les quelques défauts du système de combat, on peut peut-être souligner la rareté des animations, notamment pour les finishers. Celles-ci changent parfois en fonction de l'arme utilisée, mais pour la plupart d'entre elles, l'animation reste la même. En revanche, le système de démembrement est très agréable, car il répond presque parfaitement aux coups que l'on inflige au corps du malheureux zombie. En effet, selon l'arme utilisée, le corps de l'ennemi réagira de différentes manières : un coup de matraque brisera le bras en deux, laissant les tissus sous-jacents à nu, un coup de katana coupera net le même membre, tandis qu'un coup de hache laissera une entaille dans la peau en décomposition.En plus de la personnalisation des armes, il y a aussi un système de personnalisation du personnage à travers des capacités sélectionnables limitées. Dans le menu, nous trouverons des emplacements (que nous débloquerons au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire) à remplir avec des cartes que nous trouverons sur la carte ou que nous débloquerons en récompense, chacune avec des capacités spécifiques : certaines nous permettront de toucher les ennemis en sautant, d'autres de récupérer de la santé en esquivant, de rendre les armes plus résistantes, de perdre moins de vie à chaque coup... évidemment, il ne sera pas possible de les utiliser toutes, mais nous devrons sélectionner celles qui s'adaptent le mieux à notre style de jeu. De plus, certaines de ces cartes ne peuvent être équipées que par certains personnages, tout dépendra donc de notre choix en début de partie.Ces dernières années, il y a une tendance à faire de chaque jeu un monde ouvert, même quand on pourrait très bien l'éviter, juste pour donner aux joueurs plus de choses à faire et plus d'heures à jouer. Souvent, le résultat n'est pas du tout positif (comme ce fut le cas avec Atomic Heart). Dead Island 2, en revanche, est l'un de ces cas où la structure en monde ouvert aurait peut-être amélioré le produit de manière significative : la carte du jeu est divisée en zones que l'on peut explorer plus ou moins librement et qui sont divisées par des temps de chargement à l'ancienne, certainement pas adaptés à un titre next-gen de 2023. Si l'on ajoute que les différentes zones ne sont pas si différentes les unes des autres puisqu'il s'agit toujours de la même ville, vous comprendrez vous-même qu'au bout de quelques heures, vous aurez l'impression de voir toujours les mêmes choses. Il est certain que la création d'un monde ouvert et la différenciation des zones auraient grandement amélioré l'expérience et l'exploration. Cette dernière est un élément très important dans le produit de Deep Silver, entrer dans des maisons vides, s'aventurer dans des ruelles sombres ou des chantiers abandonnés sera très important pour obtenir des ressources utiles pour l'artisanat ou pour trouver de nouvelles missions secondaires. Souvent, notre désir fou d'aventure sera également récompensé par des armes d'un certain niveau... ou par la mort. Il est dommage qu'il y ait si peu de choses à faire, car les actions concrètes que nous allons effectuer pendant l'exploration ne seront pas nombreuses, presque toujours nous nous retrouverons à devoir combattre un nombre variable d'ennemis jusqu'à ce que nous atteignions notre récompense. Ainsi, après quelques heures, même l'exploration devient moins amusante et, surtout une fois que vous avez compris comment avancer rapidement parmi les infectés, très simple.Dead Island 2 ne se distingue donc pas particulièrement par sa difficulté (non sélectionnable en début de partie), et ce n'est pas forcément un défaut, mais après avoir récupéré un bon nombre d'armes puissantes ou particulièrement rares, et compris les mouvements des ennemis, avancer dans la carte deviendra BEAUCOUP plus facile et moins amusant. Le mode coopératif, qui permettra de rejoindre une partie d'amis pour s'amuser à massacrer des zombies ensemble, est nettement plus stimulant. C'est dans ce mode que Dead Island 2 est probablement le meilleur. Comme nous l'avons déjà mentionné, en explorant les zones ouvertes du monde du jeu, nous pouvons rencontrer d'autres survivants qui nous demanderont de l'aide ou qui auront un marché à nous proposer ; les suivre déclenchera une mission secondaire. Celles-ci sont souvent intéressantes, tant pour la récompense finale que pour le plaisir qu'elles procurent : les personnages rencontrés seront en effet presque toujours très bizarres et exagérés, impossible de ne pas les écouter et de ne pas les aider. Malheureusement même ici à la longue la répétitivité se fera sentir, en effet traduites en gameplay les missions (même les principales) se réduisent presque toujours à un simple massacre aveugle d'ennemis. Et oui, c'est vrai, nous avons dit que les combats dans Dead Island 2 sont amusants, mais après cela aussi, ils deviennent ennuyeux.Dead Island 2 n'est pas un titre qui vise l'hyper réalisme sur le plan technique, et il convient de le préciser en analysant cet aspect du jeu. Le style est presque cartoonesque, avec des modèles jamais très détaillés, qu'il s'agisse des visages ou des objets environnants. Même les animations faciales ne brillent pas, mais restent assez médiocres. Il faut cependant préciser qu'il aurait sans doute été inutile de s'attarder sur ces détails étant donné les intentions du jeu, qui n'est pas axé sur la dramaturgie ou l'implication émotionnelle de l'utilisateur. Quant à la stabilité du titre, elle est d'un excellent niveau pendant le jeu, ce qui est parfait pour ce type de jeu. Curieusement, il ne sera pas possible de choisir entre les deux modes graphiques habituels. En parlant de graphisme pur, l'équipe s'est plutôt concentrée sur la création d'un environnement "propre" dans lequel on peut se déplacer facilement, avec de grands espaces, pour rendre les combats encore plus agréables. Terminons par le secteur audio et la gestion du bruit dans la version Xbox Series X : les sons du jeu sont gérés de manière optimale et, tout comme les graphismes, ils sont fonctionnels pour le gameplay. En effet, il sera possible de comprendre de quelle direction on va être attaqué et de réagir en conséquence, ou encore de reconnaître sans l'avoir vu le type d'infecté que l'on va combattre en se basant sur ses bruits ou ses pas.Ce que l'on attendait de Dead Island 2, c'est un titre fun dans lequel on passe des heures à massacrer des zombies avec style. Mais est-ce suffisant pour rendre un jeu mémorable ? Probablement pas pour beaucoup, mais après tous les problèmes de développement et plus de dix ans de production, cette suite arrive dans les mains des fans probablement de la meilleure façon possible. Un gameplay amusant et violent au bon moment, un excellent système de démembrement et une bonne quantité d'outils de mort parviennent à mettre un baume (peut-être) sur la répétitivité des missions et des choses à faire et sur l'intrigue très superficielle. Après tout, Dead Island 2 n'est que cela : un grand bac à sable qui finira par pousser les joueurs à faire les choses habituelles . Trouvez l'objet utile, éventuellement l'information pour que la porte s'ouvre, tentez d'attaquer en spammant encore et encore la même attaque, parez et soignez-vous de temps en temps, puis refaites votre arsenal comme les meilleurs MacGyver. Ici même, lorsque vous vous retrouvez à devoir explorer une maison, vous remarquerez que le faire avec quelqu'un (autre que votre imagination en tant que bon survivant post-apocalypse) sera plus beau à bien des égards, notamment pour les conseils que vous pouvez donner à chacun l'autre et pour le fait que vous pouvez vous soutenir mutuellement si nécessaire.Dead Island 2 est un nouveau départ : après des années d'interruption et mille reports, le jeu est désormais prêt, mais il échoue là où il pourrait innover, il ne trouve pas d'espace pour pouvoir se redéfinir. Au contraire, il mise entièrement sur le cadre et le coopératif, profitant d'un gameplay déjà mâché qui montre pourtant peu de signes de vieillissement. Le résultat est une star capable de capter l'attention, mais avec un potentiel inexploité que nous espérons pouvoir découvrir dans un futur nouveau chapitre. Sinon, tuer des zombies est amusant.