Unit4 poursuit son élan de numérisation dans le secteur public, le secteur des services aux entreprises et le secteur des organisations à but non lucratif

Au premier trimestre de cette année, une sélection de nouveaux clients, parmi lesquels Frankfurt Construction Management GmbH, L&Q Housing, Gemeente Edam-Volendam, The City of Nanaimo et MONETRA ont opté pour Unit4 ERPx, FP&A, Scanmarket ou plusieurs de ces trois solutions avec l’objectif d’obtenir des informations approfondies, d’atténuer le risque, de réduire les coûts et d’améliorer les synergies opérationnelles.Un certain nombre de clients (notamment dans le secteur public) ayant déployé ERPx, la solution Cloud ERP de nouvelle génération de Unit4, ont déjà constaté ces avantages. Sur le marché néerlandais, parmi les clients ayant déployé la solution Cloud au premier trimestre figurent notamment la municipalité de Bodegraven-Reeuwijk, la municipalité d’Etten-Leur et la municipalité de Bronckhorst. L’adoption de la solution souligne la volonté de poursuivre une stratégie Cloud et une approche numérique, et le déploiement d’ERPx permet à ces organisations d’améliorer la qualité de leurs données, de simplifier les processus – et, en fin de compte, de proposer une meilleure expérience à leurs clients et leurs collaborateurs.Avec sa solution ERP de nouvelle génération, Unit4 transforme les organisations de ses clients dans tous les secteurs de l’industrie ; les avantages s’étendent de l’amélioration de la productivité à un renforcement de l’engagement et à une croissance de l’activité. ERPx est préconfigurée pour s’adapter au mode de fonctionnement des organisations, et incorpore les bonnes pratiques de l’industrie ; la solution intégrée réunit l’agilité et un faible coût total de possession, afin d’accélérer le délai de valorisation.déclare Sam Hamway, analyste, Nucleus Research.À propos des solutions de Unit4, Henk Neijenhuis, responsable, Gemeente Bronckhorst, explique :déclare Mike Ettling, directeur général, Unit4.