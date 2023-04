Pour la 4e fois, ESET est Top Player dans le quadrant Radicati Market

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 14 avril 2023 – ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, a été reconnu comme un 'Top Player’ dans le quadrant Radicati Advanced Persistent Threat (APT) Protection - Market Quadrant 2023. Être Top Player dans un des rapports Radicati signifie non seulement qu'ESET est un leader du marché actuel avec des produits qui offrent à la fois une gamme et une profondeur de fonctionnalités, mais que ces produits possèdent une vision solide pour l'avenir.Dans le rapport, les principaux atouts d'ESET mis en évidence sont les capacités, en un seul clic, de sa plate-forme de gestion sécuritaire unifiée ESET PROTECT, qui, avec ESET Inspect, offre une détection et une réponse étendues (XDR) avec une visibilité granulaire, une évaluation des risques, une réponse aux incidents, une enquête et une remédiation. Les solutions d'ESET offrent une prise en charge multilingue à travers son vaste réseau de clients et ces derniers les apprécient pour leur facilité de déploiement et d'utilisation. Cela démontre la volonté incessante d'ESET d'améliorer son engagement envers ses clients. Il y a aussi le partenariat d'ESET avec Intel, qui combine les solutions ESET Endpoint Security avec Intel® TDT comme source supplémentaire de la télémétrie des menaces afin d’aider à la détection de celles qui utilisent des techniques d'évasion avancées.« Nous sommes très fiers de cette nouvelle distinction. Être régulièrement un Top PLayer dans notre secteur témoigne de notre amélioration constante et confirme que notre approche scientifique, centrée sur la sécurité pour développer les systèmes mondiaux de renseignement liés aux menaces qui alimentent nos solutions multicouches, est la bonne », a déclaré Juraj Malcho, directeur technologie chez ESET. "C’est particulièrement gratifiant de savoir que nos clients apprécient notre expertise, nos solutions et leur facilité d'utilisation."Le rapport a évalué ESET PROTECT, la plate-forme unifiée de gestion sécuritaire en un seul clic avec des capacités d'activation XDR et de chasse aux menaces ; ESET Inspect, le composant compatible XDR de la plate-forme ESET PROTECT offrant une prévention des violations, une visibilité améliorée et les corrections ; ESET LiveGuard Advance, la défense avancée contre les menaces, en gestion cloud ; ESET Endpoint Security, avec une approche multicouche utilisant plusieurs technologies pour permettre aux organisations de se protéger contre toutes les menaces connues et inconnues ; Managed Detection and Response service d’ESET, un ensemble de services de sécurité intégrés et personnalisés qui enquête sur les incidents et recherche des menaces de manière proactive; et ESET threat intelligence, le service qui fournit les connaissances globales, rassemblées par des experts d'ESET, sur les attaques ciblées, les menaces persistantes avancées (APT), les jour-zéro et les activités de botnets.Pour en savoir plus sur le rapport Radicati cliquez sur https://www.radicati.com/?p=18057 et pour en savoir plus sur le vaste portefeuille de produits d'ESET, cliquez sur https://www.eset.com/be-fr/