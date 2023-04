Ghostwire : Tokyo a été annoncé lors de la conférence Bethesda de l'E3 2019. La première bande-annonce du jeu a rapidement suscité l'intérêt du public en présentant un Tokyo alternatif et terrifiant, dans lequel le protagoniste devrait combattre des forces surnaturelles. Au départ, nous pensions que le jeu serait un survival-horror, car c'est le genre avec lequel le studio travaille habituellement. L'un des grands succès que Tango Gameworks a donné vie était The Evil Within 1 et 2, des jeux qui ont démontré une nouvelle vision de l'horreur de survie et comment ce genre peut encore surprendre. Selon le développeur, Ghostwire : Tokyo était censé être le très attendu The Evil Within 3 . Cependant, lors du développement, le studio a décidé de faire du titre une aventure d'action. Au cours de cette analyse, il sera évident à plusieurs égards que le jeu devrait vraiment être un survival-horror, présentant plusieurs éléments qui nous ont même rappelé Silent Hill. Cependant, le jeu a pour prémisse de livrer plus que cela, en plus d'un Tokyo unique et effrayant, l'œuvre promet de présenter un gameplay unique axé sur les pouvoirs élémentaires pour faire face à la grande menace. Ghostwire: Tokyo commence avec le protagoniste, Akito, se réveillant dans un Tokyo ravagé par des créatures surnaturelles. Tous les habitants de la région ont disparu et un brouillard inquiétant s'empare de plusieurs parties de la ville. De plus, Akito ne se souvient pas comment il est arrivé là-bas ni quel était son objectif, la seule chose dont il se souvient est que sa sœur est dans un hôpital voisin et qu'il doit la sauver immédiatement. Même abasourdi, le protagoniste commence à entendre une voix mystérieuse dans sa tête, lui disant qu'il doit quitter cet endroit immédiatement, car les esprits approchent.La voix s'identifie comme un fantôme en quête de vengeance nommé KK. Par conséquent, alors qu'Akito essayait de se souvenir de ce qui s'était passé, des esprits maléfiques apparurent devant lui et commencèrent à l'attaquer. En ce moment, nous avons un petit tutoriel de combat, dont nous parlerons plus tard. Après avoir vaincu les ennemis, le protagoniste et KK se rendent à l'hôpital et y trouvent la sœur du personnage principal. Cependant, un homme mystérieux nommé Hannya apparaît et kidnappe la sœur d'Akito, disant qu'elle sera importante pour un rituel qui apportera le nouveau monde et le paradis sur Terre, rejoignant ainsi le monde des vivants avec le monde des morts. Bien qu'ils essaient de l'arrêter, Akito et KK ne sont pas assez forts et sont facilement vaincus. Le méchant s'échappe avec la sœur d'Akito et met son plan diabolique à exécution. Peu de temps après, le protagoniste et l'esprit mystérieux qui l'accompagne décident de travailler ensemble pour vaincre Hannya et l'empêcher de réaliser son objectif. Ainsi, pendant la campagne, nous en saurons plus sur le passé de KK et sur ses véritables motivations.Ghostwire : Tokyo présente un bon récit, mais il est très simplifié. Donc, nous avons des mystères présentés au début de l'œuvre, mais quand la révélation arrive, elle finit par ne pas avoir autant d'impact qu'elle le devrait. Pour illustrer, nous avons le cas de KK, dès le début du jeu, il nous dit que son objectif est de se venger contre Haynna pour avoir tué ses amis. Cependant, il dit qu'il ne veut pas trop approfondir la question. Par conséquent, on s'attend à ce qu'au fil de l'histoire, lorsque nous créons un lien plus grand avec KK, il révèle ses véritables motivations ou du moins explique les circonstances qui l'ont mis sur cette voie de la vengeance. Cependant, cela ne se produit pas, n'étant effleuré qu'en surface. Un autre personnage qui souffre beaucoup de cette simplicité est le principal méchant de Ghostwire : Tokyo. Sa principale motivation est l'une des plus prévisibles qui soit, et nous avons été vraiment choqué quand nous avons découvert que c'était vraiment quelque chose d'aussi simple et avec peu de profondeur. Ce manque d'évolution des personnages est malheureusement présent tout au long du jeu, que ce soit au niveau des PNJ avec lesquels nous allons interagir dans la campagne principale, ainsi qu'au niveau des esprits que nous pourrons aider dans les quêtes annexes. Par conséquent, chacun de ces personnages dont nous parlerons ne montre jamais un véritable charisme ou une personnalité unique qui rend les joueurs captivés. KK lui-même, est un personnage qui ne captive tout simplement pas. Bien que nous ayons des dialogues dans lesquels il parle de sa famille pendant la campagne, Ghostwire : Tokyo finit par tomber dans la superficialité et commet l'erreur d'en dire plus sans montrer les événements, ce qui les rend sans impact sur le joueur. Dès lors, il est évident que Ghostwire : Tokyo aurait pu utiliser la fonctionnalité de flashback pour montrer ce qui est arrivé à KK et son équipe et qu'on comprenne alors leurs véritables motivations.Un autre élément que Ghostwire : Tokyo n'utilise pas très bien, ce sont les mystères. Eh bien, dès que le jeu commence, nous avons des créatures effrayantes dont nous ne savons rien, qui vont et viennent dans des univers alternatifs et bientôt ces éléments laissent les joueurs intrigués et curieux de comprendre ce qui se passe réellement à Tokyo. Malheureusement, Ghostwire : Tokyo ne présente pas de solution à ces mystères et n'incite même pas l'esprit du joueur à interpréter les événements. Pour illustrer, nous avons les créatures du jeu. Lorsque nous avons rencontré la première d'entre elles (en costume, portant un parapluie et avec un visage tout blanc), nous avons'ai été immédiatement intrigué de découvrir la raison de l'apparition de cette créature. Cependant, à la grande surprise, en ouvrant le journal, il y avait une simple description de la raison pour laquelle l'ennemi avait ce regard. Par conséquent, Ghostwire : Tokyo n'attise pas l'esprit du joueur, il le raconte simplement de la manière la plus simplifiée possible, ce qui est décevant, étant donné que dans The Evil Within, l'œuvre précédente du studio, nous avoins un jeu qui frappe à tous points de vue. Même avec beaucoup de simplicité narrative, Ghostwire : Tokyo parvient à avoir ses moments intéressants tout au long de l'histoire. Car, au fur et à mesure que nous explorons le monde du jeu, nous trouverons plusieurs documents éparpillés qui contextualiseront le joueur sur certains événements survenus avant l'invasion de ces esprits maléfiques. C'est un aspect vraiment appréciable, car c'est l'un des éléments qui a vraiment donné l'essence d'un survival horror, dans laquelle nous avons des textes éparpillés sur la carte qui nous aideront à mieux comprendre l'intrigue. Malheureusement, cet élément finit par ne pas avoir autant de force ici, car nous avons un récit simple et superficiel.Visuellement, le monde ouvert de Ghostwire : Tokyo est le meilleur de Tango Gameworks. Le jeu présente une évolution claire du monde ouvert de The Evil Within 2, amélioré de plusieurs manières. L'un des grands points forts qui était présent dans le jeu précédent du développeur et qui a été amélioré ici, ce sont les mondes alternatifs. Dans le jeu, dans différents segments de l'histoire, nous irons dans une sorte de réalité alternative, dans laquelle nous devrons affronter des créatures et même des boss. Ces segments sont remarquables, car ils utilisent très bien des éléments tels que l'air, le feu et l'eau et les appliquent de manière effrayante dans les réalités que nous visitons. De plus, tout le déplacement d'Akito à travers le monde ouvert de Ghostwire : Tokyo est fluide, on peut courir, utiliser une sorte de crochet spirituel pour escalader des bâtiments et même planer. Ainsi, se déplacer dans ce Tokyo surnaturel était amusant et très immersif. Le cadre de Ghostwire : Tokyo nous a aussi beaucoup rappelé Silent Hill à bien des égards. Nous avons une ville ravagée par le brouillard, des changements de réalité constants et des créatures visuellement terrifiantes et macabres. Donc, cette inspiration est évidente, et elle est très bien appliquée ici. Bientôt, nous aurons une grande ville infestée de monstres, des bâtiments que nous pourrons explorer et trouver des documents qui étofferont un peu l'histoire et même parler à des PNJ qui nous proposeront quelques quêtes annexes. En outre, Ghostwire: Tokyo fait un bon travail en présentant une bonne variation des lieux à Tokyo, avec des centres-villes, des temples et même des centres commerciaux que nous pouvons explorer pour des quêtes, des objets ou des informations impliquant la tradition.De plus, au cours de l'aventure, nous aurons des moments où la réalité qui nous entoure sera manipulée par des forces surnaturelles. Pour illustrer, dès le début de Ghostwire : Tokyo , nous avons un segment dans lequel l'appartement de KK est attaqué et les portes changent de place, les murs s'ouvrent et même les sens de direction sont altérés, alors que les pièces changent de place et que des choses comme ça se produisent, forçant le protagoniste à trouver un moyen d'échapper à cette influence surnaturelle. Bien qu'il soit visuellement immersif, le monde ouvert de Ghostwire : Tokyo finit par souffrir du même problème que l'histoire principale. Car, bien que nous ayons plusieurs quêtes optionnelles, il devient vite évident qu'elles n'ont pas beaucoup de variation et deviennent vite répétitives. Par conséquent, au cours de ces quêtes, nous rencontrons des esprits du monde entier qui ont besoin de l'aide du protagoniste. Cependant, la plupart de ces quêtes exigent qu'Akito se rende à un certain endroit, trouve un objet ou un esprit, puis revienne au fantôme qui a demandé la faveur. Dès lors, ce cycle de quêtes devient vite fatiguant et peu passionnant pour les joueurs.Un autre aspect qui rend Ghostwire : Tokyo encore plus répétitif est le mode de progression dans le monde ouvert. Lorsque le jeu démarre, nous ne pouvons pas explorer librement tous les lieux, et les lieux infestés par une brume ont une énergie spirituelle très forte et nous ne pouvons pas avancer, car si nous essayons, le protagoniste meurt. Par conséquent, il est nécessaire que le protagoniste trouve des temples de purification, qui ressemblent beaucoup aux tours d'appariement d' Assassin's Creed , dans lesquelles en le purifiant, nous aurons accès à une nouvelle région de la carte. De plus, lorsque nous publierons un nouvel emplacement, toutes les quêtes optionnelles, les vendeurs et certains objets de collection seront visibles sur la carte. Le gros problème de ce système, c'est que pendant la campagne, il faudra toujours arrêter notre progression dans l'histoire pour aller après ces sites d'épuration. Cela fait que le rythme de l'histoire est toujours brisé, rendant les événements qui n'ont plus beaucoup d'impact, encore plus traînants. Par conséquent, il est courant au cours de l'histoire d'avoir des moments importants pour le récit, cependant, pour continuer à progresser, il faut se rendre dans une région infestée de brouillard et pour avancer, le protagoniste a besoin de passer beaucoup de temps à purifier les zones. Du coup, ce cycle est fatigant et dans plusieurs segments du jeu, nous avons simplement oublié à quel moment l'histoire s'était arrêtée, car nous avons dû passer 1h à purifier la région pour avancer.L'un des aspects qui a le plus intrigué dans l'annonce de Ghostwire: Tokyo était son système de jeu. Car, contrairement aux précédents projets du studio, le jeu est à la première personne et propose des combats axés sur les attaques élémentaires. Par conséquent, nous pouvons utiliser des éléments tels que l'air, le feu et l'eau pour exécuter des attaques rapides et puissantes en utilisant les incroyables compétences des doigts d'Akito. Ainsi, lors des affrontements, nous tirerons sur des énergies élémentaires qui endommagent les ennemis et les rendent vulnérables, lorsque cela se produit, nous les achevons en déchirant le noyau de leur esprit. Au début, la sensation d'utiliser des pouvoirs mystiques contre des créatures est sensationnelle. Cependant, il devient vite évident que nous utiliserons les mêmes mouvements tout au long de la campagne, quel que soit l'ennemi auquel nous sommes confrontés. Le titre donne même une variété dans le combat contre certains boss, cependant, dans la plupart d'entre eux, la technique est la même, on attaque jusqu'à ce qu'une rupture apparaisse dans le noyau et on la retire. Ce cycle se répète tout au long de la campagne et nous n'avons pas d'écart minimum, ce qui rend la plupart des combats fatigants très rapidement. De plus, lors des purifications que nous évoquions précédemment, il faut vaincre certaines créatures avant de purifier les lieux, c'est-à-dire que le jeu présente une progression répétitive et un combat qui parvient à abuser encore plus de la répétition… ce sont des aspects qui auraient vraiment pu être mieux travaillé dans Ghostwire: Tokyo .En revanche, avec des combats directs qui laissent à désirer, le jeu fait un excellent travail dans les segments furtifs. En règle générale, ces extraits de la campagne se déclenchent lorsque nous nous séparons de KK et perdons temporairement nos capacités mystiques. Par conséquent, pour avancer, nous devons utiliser la furtivité et certaines armes de mêlée, notamment des couteaux et un arc avec des flèches. C'est extrêmement amusant de tuer des créatures furtivement dans le jeu, et contrairement aux affrontements directs, ici nous devons créer une stratégie pour avancer, très bien dans le style Metal Gear Solid. De plus, le jeu propose une bataille contre un boss, dans laquelle nous devons le tuer furtivement et c'était sans aucun doute la meilleure bataille du jeu. Dommage que la furtivité ne soit présente qu'à des moments précis, car Ghostwire : Tokyo aurait pu présenter une plus grande variation dans son gameplay en introduisant plus de scénarios furtifs. Par ailleurs, le jeu propose un bon système de personnalisation des personnages. Au fur et à mesure que la campagne progresse, nous trouverons des vêtements que nous pourrons utiliser sur le protagoniste, comme changer de chemisier, de cause, de baskets et même d'outils à main, comme des gants, par exemple. De plus, au fur et à mesure que nous effectuerons des missions secondaires, nous débloquerons des looks alternatifs complets pour Akito, comme une tenue de policier, par exemple.Par ailleurs, Ghostwire : Tokyo propose un vaste système de mise à niveau, mais en pratique, cela ne fait pas beaucoup de différence. Nous pouvons augmenter les dégâts de nos attaques, acquérir plus de défense et même augmenter le temps pendant lequel les ennemis sont vulnérables à la finition. Il est également possible d'améliorer la quantité de flèches que nous pouvons transporter et aussi de nourriture, étant donné que nous utilisons cet objet pour récupérer HP. Le gros aspect qui laisse à désirer dans le système d'améliorations est par rapport à plus de variations d'attaques, et Ghostwire : Tokyo aurait pu introduire plus de variations de coups pour le protagoniste, ce qui rendrait les affrontements plus variés et intéressants, notamment contre les boss. C'est vrai que le jeu se démarque beaucoup dans ces batailles. Bien qu'il n'y ait pas une bonne variation dans la façon dont nous affronterons les boss, la construction des étapes dans lesquelles nous les affronterons et même les visuels des grands ennemis sont excellents. Leurs visuels se connectent directement avec le scénario dans lequel nous entrons, et normalement, avant ce grand combat, le protagoniste est transporté dans une réalité alternative. Par conséquent, nous devons explorer cette réalité jusqu'à ce que nous arrivions au lieu de la lutte. Toute la construction du scénario jusqu'à la confrontation est incroyable et laisse le joueur immergé dans cet environnement. Pour illustrer, nous avons une bataille contre un ennemi de glace, donc, à mesure que nous avançons dans la réalité déformée, nous voyons progressivement les scénarios se figer, jusqu'à ce que nous atteignions enfin le sommet d'une grande bataille. Encore une fois, il est dommage que le jeu limite cet aspect sensationnel à quelques petits extraits de campagne.Ghostwire : Tokyo présente un look unique et immersif. Explorer Tokyo est incroyable et nous avons une grande variété d'endroits. De plus, le jeu dispose de Ray Tracing sur Xbox Series X, une fonctionnalité qui promet de rendre l'expérience encore plus vécue. Un autre grand point fort est les visuels des créatures, ils ont une forte inspiration dans le folklore japonais, un aspect qui est évident dans les visuels des créatures et aussi dans la façon dont le jeu traite de l'histoire des esprits. Un autre aspect qui ressort beaucoup est Tokyo. Nous avons une grande ville infestée de brouillard, ce qui nous a procuré une grande sensation d'immersion et de terreur. Ghostwire: Tokyo nous présente également des lieux sales qui rendront le joueur tendu avec juste leur apparence visuelle, cet élément se démarque surtout lors des segments dans lesquels nous explorons des réalités alternatives. Concernant la bande son, Ghostwire : Tokyo fait un excellent travail. Le jeu a des pistes qui font plusieurs moments terrifiants et tendus. Pendant les segments dans lesquels nous allons dans des réalités alternatives, une piste macabre et intense entre en jeu pour mettre en évidence le sentiment de désespoir du protagoniste, un élément qui laisse le joueur tendu et, en même temps, plongé au maximum dans l'horreur. Lors de l'exploration, nous avons une piste plus absente, qui ne se déclenche que lorsque nous engageons un combat. La musique pendant les combats est bonne, mais cet élément finit par être mis à mal par l'exécution problématique des combats.Ghostwire: Tokyo dispose de six modes graphiques sur Xbox Series X, les mêmes que dans la précédente version PlayStation 5. Il y a d'abord le mode qualité (résolution 4K, max 30 fps), le mode performance (résolution inférieure, 60 fps et pas de Ray Tracing), le mode qualité avec fréquence d'images élevée (l'animation est au moins à 30 fps mais est également dynamique et peut parfois atteindre 40 ou 50 fps), le mode performance avec fréquence d'images élevée (60 fps minimum mais la qualité d'affichage peut baisser). Enfin, il existe un mode de qualité à fréquence d'images élevée et un mode de performance avec la V-Sync activé. Les chargements étaient également rapides, ce qui a rendu l'aventure fluide et rapide, notamment lors de l'exploration du monde ouvert. Bien sur, le jeu est totalement en français (voix et textes). La version Xbox arrive sur Game Pass douze mois après la sortie de Ghostwire : Tokyo sur PlayStation 5 et PC, en raison d'une politique d'exclusivité temporelle stipulée par Bethesda avec Sony, bien avant le rachat par Microsoft. L'arrivée de Ghostwire : Tokyo sur la console Xbox a lieu en apportant devant nous une version groupée avec le DLC " Le Fil de l'Araignée ", qui sortira également gratuitement pour les possesseurs des versions PlayStation 5 et PC.- Ghostwire : Tokyo est un jeu qui a un gros potentiel, cependant, il laisse à désirer dans presque toutes ses mécaniques. Les combats du jeu sont répétitifs et fastidieux, le monde ouvert a un système de progression problématique et l'histoire n'est pas captivante. Cependant, le jeu propose l'une des meilleures ambiances d'horreur depuis Silent Hill 2, un cadre magnifique et des combats de boss mémorables. De plus, le titre fait un excellent travail pendant les segments furtifs, segments qui rendent l'immersion dans le jeu encore plus grande. La bande-son ne laisse également rien à désirer, et elle remplit magistralement le travail de construction d'une atmosphère terrifiante. Enfin, Ghostwire : Tokyo est un titre qui présentait de nombreux concepts avec beaucoup de potentiel pour un excellent survival-horror, cependant, les éléments d'action et d'aventure ont limité le titre, et le sentiment final est que le titre aurait pu être bien meilleur.© 2004-2023 Jeuxpo.com - Tous droits r