Le Quartering Duke, un célèbre tueur en série qui a fait plus d'une centaine de victimes, a plongé le pays dans le chaos avec ses meurtres odieux. Pour mettre fin à sa folie meurtrière, la Detective Alliance, composée des meilleurs détectives du monde, s'est réunie pour le démasquer et mettre un terme à ses actes de violence. Par une série d'événements imprévus, un aspirant détective nommé Wato Hojo tombe sur la susdite Detective Alliance et se retrouve sur la mystérieuse île de Morgue pour enquêter sur le Quartering Duke. Malheureusement pour lui et les autres détectives de l'île, le célèbre tueur en série se cache parmi eux. L'objectif de Process of Elimination sera donc de dévoiler l'identité du Quartering Duke avant qu'il ne soit trop tard. Ces dernières années, les jeux de stratégie et les romans visuels ont connu un regain d'intérêt. En ce sens, Process of Elimination incarne les deux genres, combinant des éléments stratégiques avec d'autres plus typiques d'un titre narratif. La façon dont Process of Elimination se présente et la manière dont il se poursuit rendent difficile la catégorisation du jeu dans un genre, mais c'est précisément ce mélange qui rend le titre de NIS America si intriguant. Comme nous l'avons mentionné au début de cet article, nous incarnons Wata Hojo, un aspirant détective dans un monde où les détectives sont très demandés. Le crime est en hausse, stimulé par les actions du susmentionné Quartering Duke, un tueur en série qui capture les gens et les tue lors de transmissions illicites. Une fois sur l'île de Morgue, nous faisons connaissance avec tous les détectives présents sur les lieux. Chaque détective utilise un pseudonyme, qui incarne généralement ses compétences particulières ou ses traits de personnalité. Certains, comme Bookworm Detective ou Armor Detective, sont assez faciles à deviner, tandis que d'autres sont plus énigmatiques. En faisant connaissance avec tous les personnages de l'histoire, nous nous rendrons compte d'une chose : Process of Elimination est également un Visual Novel et, en tant que tel, une grande partie de l'expérience sera liée à la lecture de nombreuses lignes de dialogue. En ce sens, nous ne sommes pas très éloignés de titres comme Danganronpa ou Zero Escape, les allergiques à ce type de jeu vidéo sont donc prévenus.Cependant, une fois l'enquête commencée, on a l'impression d'être soudainement transporté dans un jeu vidéo totalement différent. Après le premier meurtre, les détectives commencent l'enquête, ce qui nous met face à des personnages non seulement stéréotypés (typiques de ce genre de production), mais aussi profondément faillibles ; ils ne peuvent pas toujours comprendre les choses par eux-mêmes, mais ils ne veulent pas non plus admettre qu'ils ont besoin d'aide. C'est là que Wata intervient. Ce dernier, et par extension le joueur, peut donner des suggestions ou des ordres aux autres détectives. La scène de crime se transforme alors en une grille à base de tuiles, avec des points d'intérêt et des indices possibles mis en évidence dans différentes pièces, et un chronomètre marquant le temps disponible pour balayer la zone. À ce stade, Process of Elimination devient un jeu de stratégie. À chaque tour, à moins que vous n'interveniez, les détectives offriront leurs idées qui ne mèneront probablement à rien. La tâche du joueur consiste en fait à coordonner les différents détectives et à les faire travailler ensemble pour découvrir la vérité sur l'affaire. Au cours d'un tour, le joueur peut déplacer un détective à côté d'un autre afin d'augmenter leur capacité à enquêter sur un seul point d'intérêt. Il peut aussi les placer dans des zones et des directions différentes pour leur permettre de couvrir une zone plus large, ce qui se traduira par des résultats moins précis. Alors qu'un détective peut être doué pour trouver des indices, un autre peut être meilleur pour les analyser et en tirer des conclusions, la tâche du joueur sera donc de trouver la bonne combinaison de personnages. Au début, ces phases de jeu peuvent sembler assez déroutantes et, en ce sens, l'écran qui encadrera ces sections du jeu ne sera pas d'un grand secours. Au commencement du jeu, de nombreuses interfaces utilisateur et de nombreux chiffres sont incompréhensibles et les menus utilisent des termes similaires pour des actions différentes. Il faudra plusieurs minutes de jeu avant de maîtriser pleinement ces phases de jeu, et ce malgré la présence d'un didacticiel qui guide le joueur à chaque étape.Une fois maîtrisé, cependant, il sera possible d'exploiter tout le potentiel du processus d'élimination. Il s'agit d'un système vraiment intéressant qui, étrangement, rappelle des titres sortis il y a plusieurs décennies sur la Nintendo DS. Si les influences de titres comme Zero Escape, déjà cité, sont évidentes, Process of Elimination fait sien ce curieux mélange des genres propre à l'emblématique console de Nintendo. Un titre comme celui développé par NIS America aurait parfaitement fonctionné sur le double écran de la DS, avec les statistiques d'un enquêteur sur l'écran du bas et la carte sur celui du haut. De ce point de vue, le titre de NIS America peut paraître "vieillot", et il l'est en partie, mais c'est probablement dû à un choix artistique spécifique. Ce n'est pas un titre qui innove, au contraire, mais il s'approprie une façon de voir les Visual Novels qui n'est plus en vogue comme elle l'était il y a quelques années. Graphiquement, le titre se défend plutôt bien. Les protagonistes sont bien différenciés les uns des autres et le titre est assez généreux en détails. Bien sûr, comme la plupart des romans visuels, les sprites se répètent assez souvent, mais il y en a une bonne variété. Discours un peu différent pour les décors, pas toujours inspirés et assez anonymes. De bonnes scènes de crime avec un "je ne vois pas" qui fonctionne assez bien.Le son est très bon, avec des pistes qui parviennent à s'impliquer et qui conviennent bien aux différentes étapes du jeu. Le doublage dans la langue d'origine (japonais) est excellent, Le plus gros problème du titre, uniquement dans le contexte local, est l'absence de localisation française. Pour un titre de ce type, cela peut s'avérer être un mur insurmontable pour ceux qui n'ont pas une connaissance approfondie de la langue anglaise. Pour tous ceux qui sauront surmonter cet obstacle, combiné aux nombreux dialogues à lire et au manque d'innovation, Process of Elimination pourrait s'avérer être une aventure textuelle intéressante et pleine de rebondissements. A noter que la version physique est livrée avec un mini-artbook ainsi qu'un coupon pour télécharger la bande-son.Process of Elimination est un titre qui se distingue par son mélange intéressant d'éléments de Visual Novel et d'autres liés à l'univers des titres de stratégie. Malgré la pierre d'achoppement que constitue l'absence de localisation française, le titre de NIS America est une œuvre classique mais originale qui entraîne le joueur dans une intrigue intéressante et pleine de rebondissements. Malgré l'équilibre suboptimal entre les deux genres, Process of Elimination est un titre intriguant que tout fan de Visual Novel devrait essayer.