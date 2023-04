RunBean Galactic est un titre qui, à première vue, semble presque conçu pour le marché mobile. Il s'agit d'un jeu d'arcade à la structure solide et réussie, où l'expérience est centrée sur les records personnels, le désir de s'améliorer et le syndrome classique du "encore un essai et c'est parti". Nous ne parlons cependant pas de grands classiques comme Centipede : Recharged, Missile Command : Recharged et d'autres jeux de cette série, mais d'un tout nouveau jeu de course sans fin. RunBean Galactic n'a pas d'histoire, de trame de faits ou de toute autre forme de narration. Nous nous faisons simplement passer pour un astronaute qui vient d'atterrir sur une planète apparemment consciente d'elle-même, et qui tente de se défendre en générant des pièges de toutes sortes. Il ne s'agit donc même pas d'un incipit, mais d'un simple arrière-plan pour le gameplay. Compte tenu du genre, ce n'est pas un défaut, mais un choix précis d'un titre qui se concentre pratiquement entièrement sur un gameplay dépouillé, avec très peu d'autres ajouts. En fait, le titre pourrait être résumé à courir, sauter et rouler. Il s'agit en effet d'un jeu de course sans fin sans trop de fioritures, où le joueur contrôle son personnage à l'aide de deux boutons. De même, la structure du jeu est résolument simple, comme c'est souvent le cas dans le genre.Chaque partie commence par un atterrissage sur un décor rond en deux dimensions, où notre avatar commence automatiquement à courir sans jamais s'arrêter. Sur le chemin, cependant, des obstacles à éviter apparaissent rapidement, grâce à l'utilisation de deux boutons simples : l'un pour sauter et l'autre pour rouler. Le premier sert à éviter les pics qui apparaissent sur le sol en courant dessus, tandis que le second sert à éviter les pièges aériens en courant dessous. La structure du jeu reste donc très simple : vous vous lancez et commencez à courir automatiquement, tandis que le joueur est simplement chargé d'esquiver les obstacles hauts et bas. Cela ne veut pas dire que le titre est simple. En effet, le pauvre astronaute meurt d'un seul coup et, par conséquent, une seule erreur suffit à mettre fin aux matchs les plus longs. De plus, les obstacles environnementaux apparaissent très rapidement, parfois même quelques secondes à l'avance. Ainsi, comme le veut la tradition du genre, au fur et à mesure que l'on survit, les pièges deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus difficiles à surmonter, obligeant même les joueurs les plus enthousiastes à faire preuve de rapidité d'exécution.A cela s'ajoutent d'autres petites mécaniques, mais qui ajoutent un peu de profondeur à une formule somme toute très simple. Par exemple, des signaux peuvent apparaître sur la planète et obliger le joueur à faire marche arrière, l'obligeant ainsi à repenser aux dangers qui l'attendent. Ensuite, il y a les bonus à collecter pour augmenter le score qui, s'ils ne changent pas la mécanique du jeu, sont néanmoins un ajout agréable pour ceux qui aiment voir des records de plus en plus élevés. Mais dans le fond, RunBean Galactic reste un titre simple et direct... peut-être trop. Les mécaniques de jeu, en effet, sont toutes présentes et par conséquent le plafond de compétences du titre est très bas. Le résultat est donc celui d'un endless runner solide et amusant, mais malheureusement aussi miné par une répétitivité à long terme et un manque général de profondeur. Soyons clairs, le résultat est néanmoins très agréable, surtout pour ceux qui cherchent quelque chose à jouer dans les moments interstitiels, mais en même temps il y a des limites évidentes.En résumé, RunBean Galactic est un endless runner pour ceux qui cherchent un jeu pour combler les temps morts, notamment entre les grands titres ou dans le cas de courtes pauses. Le titre gagnerait certainement à être joué sur une console portable, plus adaptée à des parties rapides. Quant à l'aspect technique de RunBean Galactic, il apparaît définitivement intéressant. Le jeu présente des décors et des sprites détaillés, avec des lignes bien définies et des animations convaincantes. Il est clair que cela dépend également de l'excellent compartiment esthétique, qui présente une esthétique cartoon qui rend justice à une partie graphique qui serait théoriquement peu élaborée. Le compartiment audio, quant à lui, est très simple, mais reste satisfaisant pour son rôle d'accompagnement. Le jeu coûte 3,99€, il ne faut pas l'oublier.RunBean Galactic est un endless runner sympathique, capable de fournir plusieurs heures de plaisir à ceux qui recherchent un titre adapté aux moments interstitiels. En effet, la structure simple du jeu apporte un titre certes immédiat, mais au prix d'un plafond de compétences très bas, ce qui rend donc le gameplay répétitif dans le cas de longues sessions de jeu. En d'autres termes, RunBean Galactic satisfera ceux qui recherchent un titre de type arcade pas trop complexe.