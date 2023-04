Moss and Moss : Book II Bundle

Pour certains d'entre nous, il s'agit de souvenirs plus proches, pour d'autres, il est un peu plus difficile de se souvenir de ces moments : les histoires, et en particulier les contes de fées, font partie de nous depuis la nuit des temps, et si à l'origine il s'agissait de survie et de leçons pratiques sur la façon de... eh bien, littéralement passer à travers la journée, avec le temps, tout s'est déplacé à un niveau plus émotionnel. Les histoires nous parlent maintenant de nous-mêmes, oui, mais à travers les émotions qui sont implicites dans l'être humain et, peut-être, les meilleures d'entre elles nous apprennent à gérer les plus négatives, obstacles indéniables de la vie quotidienne pour chacun d'entre nous. Moss et Moss : Book II sont des contes de fées, avant même d'être des jeux : de ses protagonistes, aux événements qui se déroulent sous vos yeux, au sentiment d'émerveillement que chaque pixel et chaque note transpirent. C'est avec la perspective d'un joueur que vous aborderez les deux titres de Polyarc, maintenant tous deux révisés pour le PlayStation VR2, mais c'est en tant que " petit vous " que vous repartirez, le cœur réchauffé par les heures passées dans le monde extraordinairement ordinaire de Moss et Moss : Book II. Commençons par les points communs de ces deux titres, parce que, dans leur nom même, il y a une volonté d'offrir une expérience aussi uniforme que possible, mécaniquement et narrativement. Au niveau des mécanismes de jeu, Moss et Moss : Book II ont donc une base très solide : les analogues et les touches du Dualsense VR nous permettent de déplacer Quill, la petite souris protagoniste ; avec les gâchettes et le mouvement de la tête, nous interagissons et explorons les écrans qui composent les différentes tranches de jeu.Le jeu est en effet structuré en écrans qui assument, en cohérence avec le contexte narratif qui nous voit lecteurs/lectrices des événements à l'intérieur d'un livre, la fonction de pages : chaque entrée et sortie de l'écran est en effet accompagnée par le son d'une page tournée, un élément apparemment banal mais qui maintient le joueur bien immergé dans le contexte du jeu. En matière de game design, c'est bien la cohérence entre tous les éléments du jeu qui prime, et Moss et Moss : Book II en sont parfaitement conscients, au point de le prouver jusque dans ces " petites " choses. Scénaristiquement, on ne peut pas crier au miracle, mais il est important de noter que Moss et Moss : Book II ne placent pas la narration au centre de l'expérience qu'ils veulent offrir, mais plutôt le sentiment d'être à l'intérieur d'un conte de fées : en bref, les contes de fées que l'on nous a racontés quand nous étions plus jeunes nous ont certainement séduits, mais ne nous mentons pas en pensant qu'ils offrent on ne sait quelle intrigue intrigante et innovante. Polyarc prend des topos vus et revus (c'est un peu drôle, vu que le protagoniste est une souris), des éléments canoniques de l'appel du héros, et les réinterprète dans une clé ludique, nous plaçant, nous lecteurs/lectrices, comme une sorte d'élément de liaison entre le deus ex machina (après tout, PS VR2, qu'est-ce que c'est ?) et le mentor. Nous ne sommes donc pas seulement les témoins de ce qui se passe, mais nous en devenons les mécanismes. Le choix de vouloir raconter une histoire aussi simple et, en fait, semblable à un conte de fées doit être salué, et élève Moss et Moss : Book II au rang d'excellents titres en tant que premières expériences VR pour ceux qui approchent seulement maintenant et avec le PlayStation VR2 le monde de la réalité virtuelle.Un défaut que l'on peut trouver est la structure narrative des deux " livres " : les deux Moss sont en fait toujours vendus séparément, et il y a peu de gens qui aborderaient une suite sans avoir joué au titre précédent, mais c'est quelque chose à considérer, et dans ce cas Moss : Book II souffre un peu s'il n'est pas soutenu par la rampe de lancement offerte par le premier " livre ". Ce n'est pas vraiment un défaut, mais si vous abordez Moss : Book II des années après avoir joué au premier Moss, un rafraîchissement ne serait pas de refus. En ce qui concerne les mécanismes, le PlayStation VR2 peut prendre des mécanismes simples et familiers et leur donner une nouvelle apparence et une nouvelle profondeur, uniquement en raison du contexte VR. Déplacer un personnage dans un environnement 3D, le faire sauter, se battre ou tirer des leviers n'a rien de nouveau, mais la perspective unique qu'offre la RV montre également dans Moss and Moss : Book II à quel point il est erroné d'enterrer complètement les mécanismes du passé dans la recherche constante de la "prochaine grande chose". Un peu comme les meilleurs romans, revisiter les anciens verbes du jeu dans le contexte de la RV est une expérience qui doit être faite. Polyarc exploite aussi intelligemment le contraste entre la mobilité que représente le joueur et la nature statique de la page/écran du jeu : vous vous retrouverez souvent à vous pencher ou à regarder de côté un couloir pour découvrir ce qui s'y cache, peut-être intrigué ou victime du sens de l'araignée qui vous rend certain que l'objet à collectionner qui vous manque se trouve derrière.Mécaniquement, Moss et Moss : Book II sont solides, mais quand on les analyse dans leur ensemble, il est évident que Moss est un peu en retrait : étant donné sa durée plus courte, il est difficile de ne pas reconnaître dans le premier chapitre une certaine simplicité des mécanismes et un manque de profondeur dans ceux-ci ; en contraste total avec cela, Moss : Book II introduit non seulement de nouvelles armes et de nouveaux pouvoirs, mais aussi un deuxième personnage jouable. Disons simplement que si le premier Moss établissait une base solide mais pas trop colorée, le second chapitre est une excellente itération concentrique qui reprend et améliore pratiquement tous les aspects du précédent : les environnements sont plus nombreux, plus vastes et plus détaillés ; les mécaniques de combat sont plus nombreuses et plus profondes ; les objets à collectionner sont mieux disposés et moins hostiles à trouver ; les éléments de metroidvania sont légèrement plus prononcés et mieux pensés.D'un point de vue artistique, on ne peut que saluer ce que l'équipe de Polyarc a réussi à faire : les environnements des deux Moss sont inspirés et féeriques, même dans le contexte (jamais expliqué narrativement) d'un monde qui est peut-être le nôtre mais, encore une fois, sans nous. Le "réalisme magique" est présent dans chaque scène et chaque page, et les personnages qui peuplent l'histoire sont tout aussi mémorables et magiques, même et surtout dans leurs traits les plus anthropomorphiques. Il y a tellement de soin, même et surtout dans les " petites choses " que vous avez souvent l'envie de vous arrêter et regarder de plus près Quill, tel accessoire ou tel ennemi. Un aspect que nous avons particulièrement apprécié dans Moss : Book II est également la présence de quelques combats de boss supplémentaires, quelque chose qui n'existait pratiquement pas dans le premier jeu : la façon dont l'équipe de développement structure ces moments plus épiques vous permet de profiter d'une compétence nouvellement acquise dans un contexte différent, quelque chose que l'on voit si souvent dans le level design de Nintendo. En revanche, les commentaires sur le Sound Design et la Bande Originale seront plus succincts. Ne vous méprenez pas, la bande originale de Moss and Moss : Book II est très agréable, mais elle ne se contente pas de contextualiser les événements et de fournir un arrière-plan de conte de fées à tout cela... elle ne le fait pas.Moss et Moss : Book II sont des contes de fées en VR, avec juste ce qu'il faut d'espièglerie et un sentiment d'immersion qui n'est pas seulement immédiat, mais durable. Joués ensemble, ils offrent une expérience complète avec une bonne progression, à la fois narrative et mécanique, mais cela signifie que, pris séparément, le premier titre est perdant à bien des égards. L'ajout de nouvelles mécaniques, de nouveaux combats de boss et de nouveaux personnages dans le deuxième chapitre est une merveilleuse reprise de ce qui a été établi dans le premier livre, et il est regrettable que, du moins en apparence, Moss : Book II soit effectivement la dernière itération de Quill and co. Le package proposé par Polyarc est non seulement une excellente introduction au monde du jeu VR pour ceux qui ne l'ont pas encore essayé, mais aussi une expérience mémorable, par le soin apporté à chaque aspect, pour ceux qui jouent depuis un certain temps. En bref, Moss et Moss : Book II sont de nouvelles démonstrations de la façon dont de "vieux" mécanismes de jeu peuvent renaître sous un nouveau jour, grâce au PlayStation VR2 et au support de la RV en général.