The Tale of Onogoro

Une prêtresse appelée Haru invoque une divinité sans nom sur l'île d'Onogoro pour l'aider à empêcher Matusake de libérer le pouvoir du Nexus Total. Vous devez travailler ensemble pour arrêter Matusake qui a affaibli la prêtresse en lui enlevant certains de ses membres et en la liant à une pierre magique. La question est de savoir si vous parviendrez à éliminer tous les Kami au cours de votre périple afin de renforcer les pouvoirs de Haru et d'empêcher le Nexus total d'être libéré sur Onogoro. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont l'équipe d'AMATA K.K. a géré la situation difficile de Haru dans le jeu, ce qui lui a permis d'introduire de multiples éléments de gameplay. Le jeu ressemble ainsi à un roman visuel narratif avec de nombreuses énigmes et enfin de l'action-aventure - et cela a vraiment fonctionné. Les éléments de gameplay s'articulent autour de vos armes célestes, qui sont deux pistolets à l'allure steam-punk. Elles vous serviront à collecter et à utiliser les trois éléments du jeu, à savoir le feu (rouge), le vent (vert) et la pierre (jaune). Vous les utiliserez également pour interagir avec des objets tels que des interrupteurs et des boîtes, ainsi que pour soulever Haru sur la pierre magique et la déplacer, car elle n'est pas assez forte pour se déplacer seule. Cela permet de les utiliser pour tous les aspects du jeu liés aux énigmes, ainsi que pour les combats. Les énigmes sont assez simples au départ, mais elles gagnent en difficulté à chaque chapitre, tout en devenant de plus en plus grandioses. Dès les premières énigmes et jusqu'à la fin, on sent que l'équipe a beaucoup réfléchi, ce qui les rend divertissantes. Dans les puzzles, vous allez utiliser les trois éléments contre leurs cibles. Cependant, ces éléments ne sont pas toujours disponibles et vous devez résoudre des énigmes pour vous déplacer, détruire des obstacles ou déverrouiller des portes pour obtenir ce dont vous avez besoin ensuite. Ajoutez à cela la nécessité de placer Haru à côté de pierres de prière et d'actionner des interrupteurs avec vos armes célestes pour activer certaines parties des puzzles. L'ajout de tant d'éléments a certainement permis aux joueurs d'être créatifs avec les puzzles jusqu'à la fin.Ensuite, vous avez la partie action-aventure du jeu, comme mentionné précédemment, le combat est géré à l'aide des armes célestes, qui vous permettront d'affronter les Kenzoku et les Kami autour d'Onogoro. Les Kenzoku sont des ennemis élémentaires plus petits, qui sont éliminés par le même pouvoir élémentaire que celui collecté dans vos armes - encore une fois, ces dernières ne sont pas toujours disponibles et il faudra peut-être résoudre des énigmes avant de pouvoir les éliminer. Vous avez ensuite les Kami, qui sont de très gros ennemis et qui constituent les combats de boss du jeu. Là encore, vous aurez peut-être besoin d'éléments de puzzle de base pour faire en sorte que les boss puissent être blessés par vous. Les pouvoirs élémentaires sont parfois intégrés aux puzzles et sont nécessaires pour infliger des dégâts aux Kami. Ces combats de boss sont tous gérés de manière différente en ce qui concerne les puzzles et la manière de les endommager - et comme les puzzles, ils deviennent de plus en plus grands à chaque chapitre. L'équipe s'est assurée de bien mélanger les énigmes et l'action pour qu'aucun de ces éléments de gameplay ne devienne ennuyeux. Ces éléments sont entrecoupés de scènes coupées et de nombreux dialogues entre vous, Haru et parfois Matusake, ce qui donne l'impression d'un jeu de type roman visuel.AMATA K.K. a vraiment adopté une approche intéressante avec le style visuel du jeu, avec Haru, Matusake, le Kenzoku et Kami tous en cell-shading et les environnements ressemblant à quelque chose de JRPG. Au début, cela nous a un peu déconcerté, mais nous nous sommes vite pris au jeu et le mélange des styles aidait vraiment les visuels du jeu à se démarquer, tout comme le mélange des éléments de gameplay. Comme il s'agit d'un jeu axé sur l'histoire qui utilise beaucoup de dialogues parlés, il était très important que le jeu dispose d'une interprétation vocale solide - et c'est le cas. Les acteurs anglais et japonais ont fait un travail fantastique, et les sous-titres sont disponibles, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'audio japonais si vous voulez profiter pleinement du jeu. En dehors des voix, tous les effets sonores et l'utilisation de la musique orientale plantent le décor et vous immergent dans l'île d'Onogoro. En ce qui concerne le confort, le jeu peut être joué assis ou debout, et inclut toutes les options de mouvement que l'on attend désormais des jeux VR. Il permet la téléportation, la locomotion fluide, la rotation rapide, les vitesses de mouvement, les vignettes et les mouvements orientés vers la main ou la tête. Le jeu est donc accessible à tous les types de joueurs. Les commandes restent simples, les analogues étant utilisés pour les mouvements, les poignées pour ramasser vos armes célestes et les gâchettes pour déplacer des objets, collecter des pouvoirs élémentaires et tirer.Vous vous demandez peut-être comment les gâchettes peuvent collecter et tirer en même temps : la gâchette collectera les éléments si votre lazer pointe vers un rocher élémentaire et tirera si ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un système de contrôle simple qui vous permet de vous concentrer sur les énigmes et les combats. Le jeu n'utilise pas vraiment les gâchettes adaptatives, car vous n'avez que les armes célestes et elles sont identiques dans chaque main. Cependant, lors des combats de boss ou lorsque l'environnement tremble ou se déplace, le grondement des commandes est utilisé - ajoutez à cela le grondement du casque et vous aurez vraiment l'impression d'être dans le jeu. Il a fallu environ six heures et demie pour terminer le jeu, et nous n'avons pas cherché tous les orbes que vous pouvez collecter dans chaque niveau des chapitres. Dans la plupart des cas, vous trouverez l'une des deux orbes disponibles naturellement Une durée de vie honnête donc pour cette catégorie. A noter qu'une version physique du jeu sortira fin mai en Europe.Le fait d'apporter une aventure VR guidée par une histoire, mélangée à des puzzles, de l'action et des combats de boss a fait de The Tale of Onogoro quelque chose de spécial. De plus, les graphismes agréables et le fantastique jeu de voix complètent parfaitement le jeu. Ne passez pas à côté de The Tale of Onogoro car c'est vraiment un jeu intéressant, et quelque chose de différent de ce que l'on trouve actuellement sur le marché de la VR.