Après que 2K et Visual Concepts aient remis la série WWE 2K sur les rails l'année dernière avec un excellent jeu, on se doutait qu'ils maintiendraient le cap avec WWE 2K23. Pour le meilleur et pour le pire. Et après avoir passé deux douzaines d'heures dans l'assemblage de modes de 2K23, on peut dire que cette prédiction était correcte. Par moments, 2K23 semble presque impossible à distinguer de 2K22. La comparaison n'est pas décevante en soi. Mais si vous espériez que cette franchise de longue date fasse un nouveau pas en avant, comme par le passé, vous risquez d'être déçu. "Si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas". C'est sans doute la devise que l'équipe de développement de WWE 2K23 a suivie au cours des 12 derniers mois. Après tout, il n'y a pas si longtemps, on se demandait sérieusement s'il fallait ou non créer un autre jeu de catch, étant donné le désastre qu'a été WWE 2K20. Et il n'y a pas de meilleur exemple que le gameplay minute par minute de 2K23. Les matchs s'articulent toujours autour de grands mouvements, de la construction d'un élan, de la synchronisation des renversements et de l'impression du public. Cependant, pour y parvenir, vous devrez naviguer dans le système de contrôle de WWE 2K23, qui est loin d'être adapté aux débutants. Les vétérans de la série se sentiront comme chez eux, car tout fonctionne comme dans 2K22. N'oubliez pas que ces jeux ne sont pas aussi difficiles à prendre en main que Steet Fighter ou Mortal Kombat, mais vous devrez vous entraîner avant que les choses vous paraissent naturelles.Une fois que la prise, la frappe et les renversements deviennent une seconde nature, c'est là que l'action s'intensifie. Les matchs sont aussi passionnants que dans la réalité. Cela est principalement dû aux superbes animations de chaque superstar. Le véritable génie de WWE 2K23 réside dans sa capacité à donner aux joueurs un contrôle total sur toutes les situations dans lesquelles ils peuvent se trouver. Si votre adversaire se trouve à l'extérieur du ring, vous trouverez toujours un mouvement ou une action qui vous permettra de poursuivre le combat. Il en va de même si vous êtes sur la corde supérieure, si vous traversez la scène, si vous escaladez une cage ou si vous êtes accroupi dans un coin. Comme jamais auparavant, les matchs se déroulent d'une manière authentique à laquelle nous ne sommes tout simplement pas habitués, et c'est excellent. Dans l'ensemble, WWE 2K23 livre un spectacle réussi dans le département visuel. Tout est très fidèle à ce que l'on voit à l'écran, que ce soit dans les vêtements, les entrées, les logos et les coups. Les mouvements, pour la plupart, sont fluides et bien ajustés. Cependant, certaines textures étaient assez bizarres. Comme les cheveux, par exemple. La conception sonore est bonne, avec tous les thèmes de combat, les sons d'arène, les acclamations, etc. Entendre la foule chanter c'est génial pendant que nous faisons un saut périlleux arrière à la corde au bord du ring est toujours un régal. La bande originale, organisée par John Cena, présente de grands noms comme Ozzy Osbourne, Red Hot Chilli Peppers et Bullet For My Valentine.La fluidité du jeu est complétée par un roster très complet, très beau et très agréable à jouer. WWE 2K23 est peut-être le jeu de sport le plus beau du marché, faisant rapidement de l'ombre aux franchises NBA 2K et Fifa. Bien que certains modèles soient plus beaux que d'autres, tout le monde voudra jouer à ce jeu car il représente brillamment leurs homologues dans la vie réelle. Toutefois, si aucun joueur de la liste actuelle ne vous plaît, WWE 2K23 continue de proposer le meilleur créateur de personnages de tous les jeux vidéo. Sérieusement. En plus de la liste déjà longue de costumes, d'accessoires et de compléments disponibles, Visual Concepts a ajouté quelque 600 nouveaux éléments pour vous aider à créer votre superstar ultime. Une fois que vous aurez verrouillé et chargé la création de vos rêves, les différents modes de jeu de WWE 2K23 vous offriront une myriade d'objectifs à atteindre. Pour commencer, vous pouvez entrer dans le mode histoire MyRise. Avec sans doute la meilleure histoire originale jamais écrite dans un jeu WWE depuis plus de dix ans, MyRise propose un programme infini de matchs et de querelles qui ne manqueront pas de satisfaire les amateurs de matchs Smackdown classiques de la WWF. Le mode Univers est également une option si vous préférez incarner un talent établi, comme John Bradshaw Layfield ou Yokozuna. N'oubliez pas que le mode Univers, tout comme dans WWE 2K22, ne semble être qu'un précurseur de MyRise, plus musclé. Si l'action sur le ring n'est pas votre truc, il y a aussi le mode MyGM, en constante évolution, qui fait un pas en avant dans 2K23. Vous pouvez désormais affronter jusqu'à trois amis dans le cadre d'un programme de compétition de 52 semaines pour déterminer qui est le meilleur booker. Les fans de ce mode apprécieront également les ajouts d'Eric Bischoff, de Tyler Breeze, de la WCW et de NXT 2.0.Mais le plus important pour My GM, c'est la possibilité d'améliorer les résultats des matchs par rapport à l'année dernière. Cela nous a aidé à faire en sorte que les résultats ressemblent moins à un tirage au sort et plus à notre vision de l'émission. Enfin, le mode Showcase de WWE 2K23 suit les traces de l'année dernière, en remplaçant Rey Mysterio par John Cena. Il est intéressant de noter que, contrairement à 2K22, vous incarnerez les adversaires de John Cena lors d'une collection de ses défaites les plus mémorables. Comme Mysterio l'a fait l'année dernière, Cena racontera aux joueurs les différents scénarios, fournissant un bref historique de chaque match avant que la cloche ne sonne. Il est frustrant de constater que Tazz et Jim Ross sont désormais commentateurs pour la chaîne rivale AEW, et que leurs similitudes sont notablement absentes de ce mode. C'est un choc de passer d'un commentaire solide dans le reste de WWE 2K23 à un silence dans le mode Showcase. Ce qui nuit encore plus à l'ensemble, ce sont les matchs à plusieurs, toujours aussi atroces. Dès que vous avez plus de quatre superstars sur le ring, les matchs s'effondrent. L'intelligence artificielle a du mal à se concentrer sur un seul adversaire. Vous serez constamment attaqué sous tous les angles, sans espoir de vous en sortir. Il est pénible d'être obligé de passer d'un match solide en simple à un cirque à plusieurs qui n'a aucun sens et qui est frustrant. Si WWE 2K24 parvient à résoudre ce problème, il sera probablement le meilleur jeu de catch de tous les temps.Nous avons apprécié et continuerons d'apprécier WWE 2K23. Il n'est même pas proche de l'amélioration globale de 2K22 par rapport à 2K20. Mais ce n'était pas nécessaire. 2K23 est une suite fantastique du jeu de l'année dernière. Si Visual Concepts continue dans cette voie, la série WWE ne tardera pas à se hisser au niveau des géants du jeu de sport.