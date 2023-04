Ib est un jeu indé de suspense et d'horreur réalisé en RPG Maker, sorti à l'origine en 2012. Le titre a reçu une réédition - un remake, en fait - l'année dernière (2022), avec des graphismes améliorés, de nouvelles énigmes et même une OST remaniée. Nous suivons ici l'histoire à travers la vision d'Ib, une jeune fille partie un jour visiter un musée d'art avec ses parents. Au cours de l'excursion, Ib tombe sur une peinture étrange et se rend compte que tout le monde dans le musée a disparu, y compris les membres de sa famille, et à la recherche de quelqu'un d'autre, elle commence à trouver des parties mystérieuses et dangereuses du musée. Le jeu est une aventure linéaire isométrique, où nous devons résoudre diverses énigmes pour pouvoir accéder à la salle suivante de la galerie et voir l'histoire progresser. Les lieux sont très bien construits, avec diverses œuvres d'art telles que des peintures, des statues et des œuvres plus abstraites, qui ont un commentaire sur leur création, ou sur la façon dont elles s'intègrent dans le prochain puzzle que vous devez résoudre, donc vérifier tout ce que vous trouvez le long du chemin n'est pas seulement essentiel, mais c'est aussi amusant de connaître plus de curiosités à leur sujet. Nous avons des douzaines d'énigmes à résoudre au cours de la progression, aucune n'est d'une immense complexité, mais elles sont très bien construites, des plus simples comme déplacer des pièces pour les emboîter, à d'autres qui nécessitent une plus grande connaissance du lieu de la part du joueur, l'encourageant à enquêter sur les œuvres d'art du musée pour obtenir plus d'indices sur ce qu'il faut faire, liant ainsi l'ensemble de la boucle de gameplay de manière agréable. Et bien que nous ayons de nombreuses énigmes au cours de notre voyage, nous n'avons l'impression qu'aucune n'est trop longue, c'est une période assez rapide et satisfaisante pour rencontrer le problème et trouver une solution.Nous rencontrons plusieurs situations tendues et "créatures" au cours du jeu, qui n'apparaissent pas simplement pour faire sursauter le joueur, mais plutôt pour créer une plus grande tension et exiger une réflexion rapide et des réflexes pour se sortir de certains dangers. Le mélange d'un superbe pixelart et d'une nouvelle bande-son engageante crée une atmosphère très tendue et immersive dans notre exploration du musée, nous nous sentons vraiment seuls et vulnérables pendant que nous cherchons des indices sur ce qui se passe et sur la façon de sortir de cet endroit. Nous suivons trois individus au cours de l'intrigue principale, Ib, une jeune fille innocente (et sans voix) à la recherche de ses parents et d'un moyen de s'échapper, Garry, un jeune adulte qui se trouvait également dans le musée et s'est retrouvé coincé avec Ib, et Mary, une jeune fille mystérieuse également perdue dans la galerie. Comme Ib, nous rencontrons chacun d'entre eux au cours du voyage, résolus à marcher ensemble à la recherche d'une issue. Les interactions entre les personnages sont l'un des points forts du jeu, Ib, même si elle est un "protagoniste silencieux", a son innocence plus que ressentie au cours de l'histoire en raison de ses réactions à certains tableaux et événements, et ne connaissant pas certains mots qui sont marqués par " ????" au cours de l'exploration, tandis que Garry finit par se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller à la galerie. "tandis que Garry finit par agir comme un grand frère pour la jeune fille pendant le voyage, lui expliquant certains termes, s'inquiétant pour elle et voulant la protéger des terreurs du musée, et Mary offre un second point de vue enfantin dans le mystère, avec quelques interactions avec les deux personnages précédents qui sont très intéressantes à noter. Dans ce remake, nous avons également des conversations informelles qui peuvent se produire en appuyant sur un bouton, où Garry et Mary feront des commentaires sur les pièces dans lesquelles nous nous trouvons, offrant des indices ou nous montrant plus de leur personnalité.Il est très facile de s'attacher non seulement à Ib, mais aussi aux deux autres personnages, même si l'aventure est courte et nos interactions avec eux brèves, nous comprenons rapidement leurs personnalités et leurs conflits, et nous voulons les aider à sortir de leurs situations conflictuelles, et le jeu le sait bien, c'est pourquoi il propose en cours de route des événements qui mettront leur affection en danger, comme séparer le groupe à certains moments et faire des choix au cours de l'aventure qui affecteront leurs destins. Certains événements de l'histoire sont dictés par le choix du joueur et la façon dont lb aborde chacun des deux autres personnages dictera également la progression de l'intrigue, qui a sept fins différentes, et si vous finissez par tomber sur une fin qui ne vous a pas beaucoup plu, la courte durée d'environ deux à trois heures du jeu est très pratique pour faire un nouveau parcours à la recherche de nouvelles fins, d'autant plus avec la possibilité de créer de nouvelles sauvegardes presque à tout moment, ce qui rend facile de couper votre chemin vers les bifurcations. Seules les pièces avec lesquelles Ib a interagi au cours de ses aventures apparaissent dans le musée, ce qui incite à faire de nouveaux parcours si l'on veut avoir toutes les pièces et leurs descriptions en un seul endroit pour les apprécier. A noter que le jeu dispose d'une édition physique en Asie si vous êtes collectionneurs.En résumé, Ib est une expérience courte mais excellente, avec un mystère très captivant, des énigmes amusantes à résoudre, une grande immersion dans l'exploration et l'intrigue, des personnages charismatiques et un jeu très pratique à rejouer à la recherche de nouvelles fins et de contenu supplémentaire. Si vous êtes fan de titres plus tendus et moins centrés sur l'action, c'est certainement un titre qui vaut le coup d'œil.