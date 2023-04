Nous sommes heureux de pouvoir reparler de Remnant : From The Ashes, car le titre de Gunfire Games nous avait impressionnés très positivement et, malgré ses défauts, nous avait fait passer des heures agréables en sa compagnie. Avant de vous parler de l'intrigue de Remnant : From The Ashes, nous tenons à vous rappeler que le titre (désormais édité par THQ Nordic) conserve la même trame scénaristique que ses homologues PC et consoles et n'y apporte aucune modification. Ainsi, si vous avez déjà joué, terminé et sur-fini Remnant, vous ne trouverez rien de nouveau dans cette version (hormis sa portabilité) que vous n'ayez déjà vu. Cela dit, commençons par parler de la composante narrative du titre, car le travail effectué par les gars de Gunfire Games est remarquable de ce point de vue. Remnant : From The Ashes est un titre où le monde du jeu joue un rôle central à la fois dans la narration et dans la définition du titre lui-même. Dans le titre de Gunfire Games, nous incarnons un héros qui arrive à Ward 13 et se retrouve dans un monde post-apocalyptique aux accents sombres, subjugué par un ancien mal qui est revenu et a mis le feu au monde. Si vous ne savez pas ce que sont les Wards, ne vous inquiétez pas, vous le découvrirez après quelques minutes de jeu : les Wards sont des sortes de bastions humains où les humains encore en vie se sont rassemblés et tentent de chasser les Root (les êtres qui ont conquis le monde du jeu).Ne vous attendez pas à une intrigue pleine de mystères et de rebondissements, en fait vous avancerez dans l'aventure principale en accomplissant des missions et en dialoguant avec différents personnages que vous apprendrez à connaître. Nous avons apprécié le tutoriel qui explique très directement au joueur les "règles du jeu" et qui lui montre clairement que Remnant : From The Ashes est un titre qui ne pardonne pas, loin s'en faut. La localisation française présente est bonne (ne serait-ce que pour les sous-titres). Le point central de la production se trouve plutôt dans le gameplay de Remnant : From The Ashes, qui base son succès sur le mélange d'un système de combat de type shooter combiné à une difficulté et des mécaniques de type souls. Si vous aviez encore des doutes sur la difficulté du titre de Gunfire Games, nous allons essayer d'être le plus clair possible : Remnant : From The Ashes est un titre difficile qui ne donne rien au joueur, mais qui peut lui apporter une grande satisfaction. Il n'est pas rare de se retrouver à terre parce qu'on est submergé par un groupe d'adversaires qu'on a mal abordé. Une chose est sûre cependant : Remnant : From The Ashes n'est pas un mauvais titre ; si vous périssez, c'est à cause de vous.Ceux qui n'ont jamais joué à Remnant : From The Ashes voudront cependant savoir comment la boucle de gameplay et les mécanismes de base du titre sont mis en œuvre, et nous sommes là pour vous l'expliquer. Tout d'abord, Remnant : From The Ashes est un RPG d'action avec une dynamique de jeu de tir à la troisième personne et des éléments de type " Souls ". Contrairement aux différents titres de Dark Souls, vous vous retrouverez ici à manier (principalement) des armes à longue portée avec une approche des adversaires résolument différente de celle des titres de FROM Software. Ici aussi, vous devrez faire face à une barre d'endurance lors des combats, suivre une approche directe ne mènera pas souvent à d'excellents résultats et vous devrez faire très attention à chaque rencontre, car même l'être le plus insignifiant peut s'avérer mortel. Il y a une définition claire des classes à choisir pour notre alter ego ainsi qu'une partie crafting et upgrading qui permet d'augmenter les dégâts infligés par votre personnage. Pad en main (ou console en main si vous jouez en mode portable), Remnant : From The Ashes se comporte très bien sur Nintendo Switch et le schéma de contrôle reprend fidèlement celui proposé dans les versions précédentes. La lisibilité des situations à l'écran est également très bonne.Nous devons dire que nous avons adoré la direction artistique de Remnant : From The Ashes dès sa présentation. L'univers du jeu est sombre, parfois claustrophobe, mais doté d'un charisme inné qui le rend presque magnétique. Les gars de Gunfire Games n'ont pas surchargé le monde du jeu avec trop de détails et ont utilisé un style très "simple" et c'est peut-être ce choix de simplicité et ce mélange d'ancien et de moderne qui nous a fait aimer la direction artistique du titre. Les bonnes nouvelles viennent aussi du côté technique : Remnant : From The Ashes se comporte très bien sur Nintendo Switch avec seulement quelques chutes sporadiques du taux de rafraîchissement. Les visuels à l'écran sont très bons lorsqu'on joue en mode portable, tout comme la lisibilité de l'écran. Bien sûr, si vous recherchez une résolution 4K avec des effets issus de l'Unreal Engine 5, vous n'êtes pas au bon endroit, mais le département technique de Remnant : From The Ashes fait très bien son travail. La bande-son et les effets sonores ambiants sont également de qualité. Nous vous recommandons de jouer avec des écouteurs afin d'entendre les sons de l'univers du jeu.Remnant : From The Ashes sur Nintendo Switch est une belle reconfirmation. Le titre de Gunfire Games et THQ Nordic remplit un espace qui ne voit pas beaucoup d'autres concurrents sur la console de salon de Nintendo. Il n'y a pas beaucoup de Souls comme lui qui sont jouables (bien) sur Nintendo Switch, et Remnant : From The Ashes peut aussi être un excellent point d'entrée dans le genre pour les joueurs novices.