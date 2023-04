Atelier est une série qui a toujours bien fonctionné à l'intérieur des frontières japonaises, tandis qu'en Occident, elle a eu un peu plus de mal à conquérir un cercle de fans. Développée par Gust Co. Ltd. depuis 1997, ces dernières années déjà le premier Atelier Sophie : The Alchemist of the Mysterious Book en 2015 a tenté de bousculer la saga JRPG, recevant un soutien discret mais pas tout à fait impeccable de la part des joueurs occidentaux. Mais c'est avec Atelier Ryza que quelque chose a commencé à se débloquer, grâce à un protagoniste pétillant comme Reisalin Stout - ou plus confortablement Ryza - et une formule de jeu améliorée à bien des égards. Après Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout en 2019 et Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy en 2021, Gust et Koei Tecmo décident de clore l'épopée de notre alchimiste kawaii avec Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key. Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key débute un an après les événements relatés dans le deuxième chapitre. Dans cette nouvelle épopée, Ryza et ses amis doivent enquêter sur l'apparition d'îles mystérieuses dans les eaux proches de l'île de Kurken, connues sous le nom d'îles Kark. Pour une raison inconnue, celles-ci ont un impact peu positif sur leur terre et le problème est bien plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. Une fois de plus, le somptueux alchimiste, accompagné de vieilles connaissances des chapitres précédents, partira à la découverte de ces îles cryptiques, traversant diverses régions et rencontrant de nouveaux personnages.Sans se livrer à des spoilers inutiles, on peut dire que l'intrigue n'est pas des plus mémorables, mais qu'elle n'est pas mal non plus. Les dialogues entre les personnages nous accompagnent tout au long de notre aventure, entre deux marches intenses ou lorsque nous nous arrêtons pour contempler des points d'intérêt - vues panoramiques, monuments ou autres - comme si nous étions dans les collines de Leopardi en train de fantasmer sur ce qui se trouve au-delà de ce cher Infini. En plus des missions de l'histoire principale, qui dure environ trente heures, nous avons les quêtes secondaires habituelles et les " missions aléatoires ", c'est-à-dire des tâches spéciales qui sont automatiquement activées par un rayon d'avertissement et qui consistent à parler à un certain PNJ et à répondre à sa demande, ou à s'approcher de certains endroits pour collecter des matériaux spécifiques. Si vous êtes un complétiste et que vous souhaitez vous consacrer à ces tâches, le stock de l'expérience Atelier Ryza 3 est étendu à environ soixante heures. La seule précision nécessaire concerne la localisation : le jeu est entièrement en anglais - le précédent était en français - avec un doublage japonais. Si vous voulez comprendre en détail toute la trame narrative qui tourne autour des événements de Ryza et du reste du groupe, gardez à l'esprit qu'une bonne compréhension de l'anglais est indispensable.L'une des marques de fabrique de la série Atelier est le système de jeu basé sur la collecte de matériaux et la production d'objets par le biais du processus de synthèse. Naturellement, Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key n'est pas différent. Nous avons à notre disposition une quantité incommensurable de ressources à collecter ou à acheter auprès des marchands des villes, en plus d'une quantité incroyable d'objets à produire entre les consommables, les matériaux spéciaux, les armes et armures pour les personnages et les outils pour nous aider dans la collecte. En particulier pour cette dernière tâche, en fonction de l'outil que nous utilisons, nous pouvons extraire différents types de matériaux des arbres, des buissons, des rochers, des étendues d'eau et bien d'autres. En ce qui concerne la synthèse, véritable cheval de bataille de notre jeune alchimiste, ce processus s'avère fondamental pour la production des objets et le système qui en résulte peut sembler ardu au début pour les novices de la série. Avec un peu de pratique, il devient intuitif et, si l'on peut dire, délicieusement divertissant. Chaque matériau possède un maximum de quatre éléments et chacun d'entre eux en "contient" un certain nombre, que nous pouvons utiliser pour appliquer de nouveaux effets ou amplifier leur efficacité dans le processus. Nous pouvons améliorer les capacités de production de Ryza - et donc fabriquer de meilleurs objets - grâce à la présence d'un arbre de compétences, dans lequel nous pouvons débloquer de nouveaux effets en dépensant un certain nombre de points obtenus lors des processus de synthèse ou de l'accomplissement de quêtes. En ce qui concerne le combat, nous sommes confrontés à une sorte de système ATB, avec les trois premiers personnages de la liste qui participent au combat et deux "sur le banc", prêts à intervenir pour remplacer le personnage actif sous notre commandement. Les attaques de base sont exécutées en appuyant sur le bouton d'attaque au bon moment, lorsque la barre d'action est suffisamment chargée pour permettre l'exécution. Plus le timing est précis, plus le nombre d'actions maximales réalisées est élevé, créant ainsi des enchaînements.À cela s'ajoutent des points spéciaux qui, augmentés par les attaques de base, permettent de déclencher les techniques les plus offensives des personnages en question, donnant même lieu à des actions combo dans certaines circonstances de la bataille. En attendant que la barre d'attaque se remplisse, nous devons faire attention aux assauts ennemis. Pour nous aider, il y a deux mécaniques précieuses : la parade, qui sert à atténuer les dégâts infligés en utilisant également le bon timing pour une meilleure protection, et les actions rapides, qui vous permettent d'utiliser des objets pour soigner ou infliger des dégâts aux ennemis en payant un montant requis de CC. Ces deux stratagèmes maintiennent un rythme de combat très élevé, à tel point qu'il faut rester attentif à ce qui se passe à tout moment, sinon c'est la galère pour tout le monde. Au fur et à mesure de votre progression dans l'aventure, vous débloquerez d'autres fonctionnalités qui vous permettront d'enrichir vos stratégies de combat. Comme dans tout jeu de rôle qui se respecte, chaque personnage a son propre style de combat et Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key n'est pas en reste sur le plan de la diversité des rôles. Pour ne citer que quelques exemples, Ryza joue le rôle d'équilibriste du groupe, Klaudia ne fait pas beaucoup de dégâts avec son arc mais est capable de charger rapidement les points pour déclencher les techniques les plus puissantes, ou encore Lent joue le rôle de tank et est lent à exécuter ses mouvements grâce à son épée. A vous de choisir les bons membres pour votre approche et de décider comment les équiper d'armes et d'armures créées par la synthèse, qui sont importantes pour augmenter les paramètres de base et donner des effets supplémentaires.Graphiquement, Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key n'a rien d'infâme ni d'élogieux. Dans la lignée des précédents chapitres, on parle d'un cel shading en plein style anime, où bien qu'il y ait de petites améliorations par rapport au passé, cela reste un peu sale, avec des textures qui ne sont pas finies au mieux. Malgré cela, il faut bien avouer que certains décors nous ont agréablement laissé bouche bée, et que l'on sent bien le souffle d'un monde ouvert et coloré - même si ce n'est pas tout à fait un monde ouvert à cause de quelques murs invisibles. Tout comme le character design reste bien travaillé entre esthétique et caractérisation, notamment notre pétillante Ryza. Dans l'ensemble, le titre n'est pas irréprochable sur le plan graphique, mais il parvient tout de même à se défendre plus que suffisamment. Une petite note de mérite va aux temps de chargement qui, sauf dans quelques rares cas, sont rapides et ne ralentissent pas le rythme de l'action, en particulier lorsque nous changeons de lieu via le voyage rapide ou que nous devons interagir avec des bâtiments pour y entrer ou en sortir. Mais même dans les autres cas, il ne s'agit pas d'attentes éternelles, ce qui peut être un atout important.Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key vient clore en beauté la trilogie de l'alchimiste Reisalin Stout entamée en 2019. Bien qu'il ne change rien en termes de système de jeu et de combat, et net d'un rendu graphique qui n'est pas excellent mais qui n'est pas à jeter non plus, le travail de Gust et Koei Tecmo divertit et amuse, présentant une profondeur de gameplay qui - au moins pour les novices - doit être soigneusement comprise au début et devient ensuite si addictive qu'elle est submergée par le désir de collecter des ressources et le crafting compulsif. Un voyage qui s'achève et qui mérite d'être vécu, surtout par les fans de la série.