Shares le réseau social d’investissement se lance en Belgique

Shares, application à la croisée d’une plateforme d'investissement et d’un réseau social, s'installe en Belgique avec une campagne éducative inédite à travers ses groupes de discussion privés.Shares permet à ses utilisateurs d'avoir accès à des contenus éducatifs, des discussions et des groupes thématiques sélectionnés. En effet, chaque utilisateur peut rejoindre les communautés publiques gratuites dédiées à des actifs particuliers ou peut décider de rejoindre des communautés privées payantes animées par des ambassadeurs. Ces dernières sont accessibles après s'être connecté et avoir vérifié son identité sur la plateforme, chaque utilisateur peut avoir accès à n'importe quelle communauté privée de Shares et y participer activement pour un abonnement de 2,99 euros par mois par communauté.Les communautés sont animées par des ambassadeurs, tels que Joaquin Vanlokeren et Gaetan Dresse. Ces derniers partagent leur expérience en matière de finance et d'investissement.Shares a également des ambassadeurs internationaux de prestige tels que les sœurs Williams et Ed Westwick, qui eux, n’animent pas de communauté sur l’application.Avant de commencer à investir, il est crucial d'avoir une connaissance approfondie de l'industrie, des mécanismes et des outils., ajouteL’objectif de Shares.ioL'objectif de la plateforme est de démocratiser l’investissement en le rendant plus accessible via le partage des connaissances. Avec plus de 160 000 utilisateurs au Royaume-Uni, cette start-up entame maintenant son expansion en Europe. La fintech souligne notamment l'importance de se former et de découvrir l’univers de l'investissement avant de s'engager activement.déclareA noter qu’en Belgique pour le moment, Shares.io en Belgique ne contient que des cryptomonnaies.