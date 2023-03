Jusqu'à présent, nous avons ri et plaisanté : de nombreux jeux historiques, d'autres un peu moins, ont été victimes du redoutable mot " remake ", capable de rendre fous les scientifiques à la recherche de sa signification intrinsèque et capable de faire perdre la tête aux fans avec des plaintes préventives. Nous pouvons cependant vous donner la réponse que vous cherchez, à savoir comment ce Resident Evil 4 Remake a réellement vu le jour, et nous sommes prêts à vous en parler dans notre critique. Nous parlons de blague car, bien que l'opération remake ait jusqu'à présent touché bon nombre de jeux épiques, véritables pierres angulaires de l'histoire vidéoludique, Resident Evil 4 est un titre qui a toujours été défini comme révolutionnaire, capable de dicter des dogmes aujourd'hui utilisés par de nombreux studios de développement d'une manière différente (vous connaissez la caméra derrière le dos, le level design brillant que l'on retrouve dans les shooters et ces mécaniques d'action/horreur qui font aujourd'hui fureur ? Mais alors, comment prendre un jeu qui à l'époque a redéfini les genres et les jeux vidéo, et lui faire subir l'opération chirurgicale nécessaire pour l'adapter à la modernité ? C'est bien un paradoxe temporel que nous avons devant nous : mais si au niveau de la qualité, les paradoxes temporels sont si bien faits, alors bienvenue. Au cas où vous feriez partie de la petite minorité qui ne connaît pas Resident Evil 4 ou son histoire, sachez que nous incarnerons Leon S. Kennedy, un ancien flic qui a survécu aux événements de Raccoon City (Resident Evil 2) et qui est maintenant formé (malgré lui) pour devenir un agent secret au service du président des États-Unis d'Amérique. Sa première mission consiste à récupérer la fille du président, Ashley, qui a été kidnappée et emmenée dans un village espagnol. Mais lorsque notre Leon arrivera sur place, il se rendra compte que les cauchemars sont peut-être mauvais non pas tant pour ce qu'ils montrent, mais pour le fait qu'ils reviennent parfois.L'intrigue de Resident Evil 4 Remake n'a pas été réécrite, elle a été corrigée : le jeu, créé en 2005, a été conçu pour se détacher de l'intrigue liée à Umbrella, la terrible entreprise à l'origine des zombies. Mais de la même manière, les héros des différents Resident Evil ont toujours été présentés comme des héros américains, capables de dire la pire réplique au meilleur moment, et de faire de sacrées chorégraphies pour esquiver un coup de couteau. Les deux choses, fusionnées, créent une narration qui a fait craquer tous les gamers en 2005, mais qui, vue d'aujourd'hui, leur ferait plisser les yeux plusieurs fois. Ainsi, si les remakes de Resident Evil 2 et 3 ont pu régler certains points d'histoire, Resident Evil 4 n'est pas différent : rassurez-vous, tout ce qui a rendu le jeu avec Leon historique à l'époque, revient dans l'intrigue du remake, juste peut-être d'une manière ou d'un endroit différent. C'est comme si les scénaristes du remake avaient pris une loupe et cherché tous les défauts - très peu nombreux - qui se trouvaient dans le jeu original, afin de les supprimer et de rendre le tout encore plus cohérent. Pour comprendre ce détail, il suffit de penser à l'incipit, narré par une courte vidéo au début du jeu : Leon explique comment il a été presque forcé de rejoindre l'équipe, ce qui est beaucoup plus logique que de voir un survivant d'une épidémie de zombies continuer à chercher les ennuis. Prenez cette approche et prolongez-la tout au long du jeu, et vous obtiendrez l'une des meilleures réécritures jamais réalisées.Si l'intrigue a fait l'objet d'un raffinement délicat et intelligent, le gameplay a été adapté de manière excellente : il y a tant de choses à mentionner, à commencer par les Quick Time Events, jusqu'à l'inclusion de la nouvelle mécanique des couteaux, sans oublier la visée mobile et une série d'easter eggs délicieux. En ce qui concerne les Quick Time Events, le discours est simple : ils n'existent pas. Toutes ces étapes ont été remplacées soit par des films, soit par des mécanismes de jeu dédiés. Les combats au couteau, par exemple, prennent une toute autre ampleur dans ce remake, avec un bouton dédié aux parades (d'autres types d'attaques également), et deux frappes possibles, horizontale ou en fente. Vous ne pourrez cependant pas vous inspirer de Rambo pour terminer Resident Evil 4, car le couteau aura sa propre résistance, et l'utiliser fera baisser son niveau. Impossible donc de s'enfoncer dans ces maudits recoins, prêt à économiser les munitions en utilisant la lame indéfiniment : il faudra être économe cette fois-ci. Le seul bouton sur lequel vous devrez appuyer à des moments précis sera celui qui vous permettra de vous accroupir, notamment sur des créatures particulières qui nécessiteront une telle esquive, sous peine de subir de lourds dégâts. D'ailleurs, il n'est pas inutile de préciser que Leon pourra désormais agir en mode furtif, en contournant les ennemis et les obstacles afin de profiter de son fidèle couteau pour les éliminer d'un seul coup. En lien avec cela, le game design de Resident Evil 4 Remake est à saluer, puisqu'il parvient à exploiter intelligemment ses composants, en les réutilisant et en les mélangeant tout au long de l'aventure. Si ces précédents ajouts ont étoffé l'offre, d'autres ont amélioré le tout : on parle d'une Ashley capable de s'approcher et de s'éloigner d'une pression sur R3 (rassurez-vous, elle essaiera toujours de se faire tuer, mais moins que dans l'original), ou de la possibilité de viser en marchant, ou encore de la gestion simplifiée des armes. Même le Marchand, protagoniste bien-aimé du jeu, propose des solutions meilleures et plus pratiques. Attendez-vous, bien sûr, à des trésors à vendre, des gemmes à sertir et des secrets à débloquer.En parlant d'easter eggs, le jeu reste cohérent (ce qui est assez difficile de nos jours) : après tout, nous ne sommes pas en 2005, lorsque Resident Evil avait besoin d'une cure de jouvence, mais en 2023, avec trois films en images de synthèse et un quatrième à venir, ainsi qu'une série de spin-offs divers et variés. Et si dans Resident Evil Vendetta nous avons vu un Leon S. Kennedy capable de se battre avec un pistolet comme John Wick, nous savons maintenant que ce n'est pas quelque chose qu'il a appris du jour au lendemain, mais qu'il savait déjà comment faire quelque chose de similaire à l'époque de l'Espagne. Si vous visez et tirez rapidement, en appuyant sur les deux boutons presque en même temps, Leon lèvera l'arme différemment, en l'inclinant et en la rapprochant de lui. Tout cela se traduit par une durée presque doublée par rapport à l'original (environ 14 heures), une foule de contenus supplémentaires et même de nouvelles zones de carte. Vous pourrez accomplir les quêtes du Marchand, qui vous donneront des rouleaux pour acheter des objets bonus, il y aura des ennemis spéciaux à vaincre, et des zones optionnelles, le tout dans le style Resident Evil. Bref, si pour Resident Evil 3 Remake on se plaignait des coupures, pour Resident Evil 4 Remake on se plaint (on rigole) des ajouts. Mais il ne suffit pas de balayer la poussière sous le tapis pour dire qu'on a fait le ménage : s'il y a bien une chose avec laquelle Resident Evil 4 Remake a du mal, c'est sa lignée. Bien que le level design du jeu soit ingénieux, avec des retours en arrière astucieux et des ennemis qui peuvent encercler le protagoniste sans trop d'effort, on ressent parfois la linéarité typique de 2005, quelque chose qu'il est difficile de trouver de nos jours (il suffit de regarder Resident Evil Village). Pourtant, quand on a déjà connu ces couloirs, et qu'on y a passé des jours à tuer les différents Plaguas, cette linéarité devient presque nécessaire.Resident Evil 4 est un jeu qui doit être joué dans la vie d'un joueur : c'est un précurseur, doté de systèmes révolutionnaires capables de faire évoluer la réflexion sur certains choix techniques et stylistiques. Bien que l'original n'ait pas si mal vieilli - au vu des dizaines de remasters - Resident Evil 4 Remake offre une vue d'ensemble plus cohérente, une approche dédiée et d'excellents graphismes. Techniquement bien rendu, désormais doublé en français (avec un très bon travail sur les personnages principaux, un peu moins sur les figurants), Resident Evil 4 Remake est l'occasion parfaite de rattraper le titre : c'est une restauration réalisée à la perfection, capable de donner les bons coups de lumière là où il faut, et de réparer les fuites et les trous qui ont été découverts avec le temps. En effet, pour certaines parties, le jeu a connu une montée en puissance notable : les personnages que nous avons rencontrés en 2005 sur le GameCube ne sont plus bidimensionnels (et nous ne parlons pas de leur apparence, mais plutôt de leur caractérisation), mais sont capables d'agir et de parler comme s'ils étaient caractérisés, ce qui n'est pas une évidence, mais qui reste agréable. L'œil a aussi son rôle à jouer, et c'est pour cette raison que ces personnages ont subi - peut-être grâce à la capture de mouvements - un remaniement capable de donner la même sensation d'origine, mais avec une meilleure qualité (il suffit de voir Luis Sera et Ramon Salazar pour comprendre de quoi nous parlons).A ce jour, deux modes importants sont absents du jeu, Separate Ways (dédié à l'histoire d'Ada Wong dans le village et au-delà) et Mercenaries : rassurez-vous, ces modes arriveront sous forme de DLC gratuit, simplement plus tard. Resident Evil est une saga courageuse : ce qu'elle fait est un révisionnisme historique très important, et la façon dont elle le fait montre une intention claire : réécrire l'histoire. Nous ne savons pas quelle direction la saga va prendre maintenant, avec deux chapitres principaux à réécrire (et nous ne savons pas si cette fois-ci il y aura une réécriture plus lourde ou non), et deux nouveaux chapitres qui ont raconté des histoires faites et terminées (grâce au dernier DLC). Ce qui est certain, c'est que Resident Evil 4 Remake est de bon augure pour l'avenir de la saga.Pour ce qui est de l'analyse du compartiment technique, la bonté du RE Engine est une fois de plus démontrée dans toute sa perfection, même si elle laisse apparaître quelques défauts sporadiques. Commençons par dire que, comme nous l'avons déjà vu avec Resident Evil Village, le résultat obtenu par les éclairages dynamiques, les reflets sur les surfaces mouillées et les modèles de personnages en général est incroyable, même sur les consoles d'ancienne génération. En termes de fluidité également, on ne relèvera que quelques baisses de frame rate sur PS4 dans les grandes zones où plus d'ennemis se déplacent en temps réel, surtout si Ashley effectue d'autres actions entre temps (je reste volontairement vague pour éviter les spoilers) : même dans ces moments-là, le titre reste tout à fait jouable, et notamment dans les combats de boss, il offre une fluidité telle que si vous perdez et vous faites manger d'un coup, c'est uniquement grâce à vos réflexes et jamais à cause d'une hésitation de la caméra. On ne parle pas de graphismes irréprochables pour autant : la réalisation de la pluie, pour ne citer qu'elle, est aussi mauvaise sur PS4 que sur PS5, à tel point qu'il semblerait que Capcom travaille déjà sur un patch qui sortira au Day One et qui améliorera les effets atmosphériques. Si c'est le cas, ce serait vraiment une bonne nouvelle, car l'alternance entre le jour, la nuit, le soleil et la pluie/le brouillard est une composante importante, surtout dans la première moitié du jeu, où il y a un certain nombre de retours en arrière, de sorte que l'exploration des mêmes zones précédemment visitées à un moment différent et dans des conditions météorologiques différentes ajoute la variété nécessaire pour rendre l'action à l'écran toujours intéressante.Mais côté gameplay, cela ne s'arrête pas là, car il y a un certain nombre d'implémentations remarquables. Tout d'abord, l'interaction avec Ashley est décidément plus réaliste que dans le RE4 original : même si elle ne participe pas activement aux combats, la fille se comporte toujours de manière cohérente avec ce qui se passe autour d'elle ; elle n'a plus de barre de vie, mais peut être touchée ou kidnappée par des ennemis, dans les cas où vous avez quelques secondes pour lui venir en aide avant la fin du jeu. Ashley peut également être exploitée pour ouvrir certaines portes et résoudre des énigmes qui nécessitent d'appuyer sur plusieurs touches ou leviers en même temps : rien de transcendantal, et en général, à part quelques occasions, les énigmes proposées sont les classiques RE (facilement résolus simplement en regardant autour), mais ce sont de petits ajouts au gameplay qui rendent l'expérience plus immersive, permettant au joueur de sympathiser avec la fille, se sentant plus impliqué dans l'aventure.Avec une approche honnête capable de nettoyer là où c'est sale, de réparer là où c'est désordonné et d'encenser là où c'est bien, Resident Evil 4 Remake a tout à fait sa place. L'histoire a été intelligemment arrangée, le gameplay et le maniement des armes à feu sont superlatifs, et le jeu s'est enrichi de créatures supplémentaires, de zones inédites à explorer, et de bien d'autres choses encore.