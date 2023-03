DREDGE Deluxe Edition

Nous parlons aujourd'hui d'un titre très particulier, tant par son design que par le type de gameplay qu'il propose : il s'agit de DREDGE, le dernier effort de Black Salt Games publié par Team17, le célèbre éditeur anglais qui a donné naissance à des titres tels que Worms. Mais quel est le rapport entre les pêcheurs et Lovecraft ? Assez bien quand il s'agit de DREDGE car les ambiances du titre sont celles typiquement issues de la plume du célèbre écrivain. Le fait que les événements de DREDGE ne se déroulent pas exactement de la même manière que dans n'importe quel autre jeu dont les protagonistes sont des pêcheurs est assez clair dès les premières minutes ou du moins à partir du moment où notre navire va s'écraser contre les rochers qui n'étaient même pas marqués sur la carte et qui, jusqu'à quelques instants auparavant, ne semblaient même pas se trouver là. Oui, c'est précisément par un naufrage que commence notre aventure, qui voit notre protagoniste sauvé par le gardien du phare. Notre bateau a fait naufrage et nous ne savons même pas où nous sommes, mais dans ce petit village insulaire, tout le monde semble prêt à nous aider.Ne vous inquiétez pas, nous pourrons rembourser rapidement car le pêcheur de l'île a disparu et un nouveau bateau est là qui attend d'être capitaine. C'est ainsi que commence notre aventure dans DREDGE avec un pêcheur naufragé sur une île peuplée de personnages étranges (voire parfois assez sombres) et une mer entourée d'un brouillard à couper au couteau. Dans DREDGE, il s'agit de pêcher pour rembourser sa dette, de pêcher pour découvrir des secrets et de pêcher pour retrouver une vie normale (si l'on peut parler de vie normale). Armé de votre bateau, votre tâche consiste à attraper les poissons dans la baie, à les charger dans le bateau et à les vendre une fois de retour au village. Évidemment, vous ne pourrez pas attraper tous les types de poissons immédiatement, mais vous devrez faire évoluer votre bateau pour y ajouter des objets et des améliorations qui vous donneront plus d'autonomie, plus de puissance et donc la possibilité d'attraper des poissons de différentes tailles.En récupérant des poissons plus étranges, nous obtiendrons plus d'argent et nous pourrons mieux nous équiper mais, en dehors de la boucle de gameplay qui nous voit pêcher, il est intéressant de noter comment les gars de Black Salt Games ont introduit une mécanique de titre presque d'investigation alors que nous découvrons des détails sur les disparitions mystérieuses et sur le village et ses habitants. DREDGE est un titre qui demandera un peu de patience et où il ne sera pas toujours facile de s'accrocher pour voir ce qui va suivre, mais l'attente en vaut la chandelle. La mécanique d'organisation des poissons dans le bateau, qui fonctionne un peu comme les sacs à dos dans les jeux de rôle, est également intéressante : vous pouvez tourner les poissons et les emboîter pour essayer d'en ramener le plus possible à terre en un seul voyage. Nous devons dire que nous avons été fascinés dès le début par la direction artistique de DREDGE et par la façon dont les développeurs ont réussi à rendre pratiquement tous les éléments du jeu sombres et mystérieux. Les atmosphères sont excellentes et parviennent à attirer le joueur dans le titre de manière transparente.Nous avons joué à DREDGE sur PS5 et il ne faut pas s'attendre à de grandes différences par rapport à la précédente génération Nous avons trouvé les commandes réactives et le moteur de jeu parfaitement adapté à la direction artistique du jeu. Le gameplay de DREDGE est obligatoirement répétitif, mais il n'est pas inintéressant. Bien que DREDGE ne soit pas encore disponible, nous n'avons remarqué aucun bug bloquant. Enfin, la bande-son était également bonne, en accord avec le type de production. Il faut noter que la version physique du jeu comprend en plus l'artbook numérique, la bande-son numérique, ainsi que la clé de Backstone (qui donne l'accès à un atelier spécial contenant des reliques oubliées).DREDGE est un titre original qui se prête à une certaine répétitivité sous-jacente mais qui sait susciter la curiosité du joueur. Si vous avez la patience d'améliorer votre bateau et que vous vous laissez entraîner dans le tunnel de la découverte, nous sommes certains qu'il vous occupera pendant plusieurs heures.