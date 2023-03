L'un des plus beaux genres de jeux vidéo est le Beat 'em up, avec lequel beaucoup ont grandi, passant des après-midi dans les salles d'arcade, dépensant tout leur argent de poche pour des titres comme Final Fight. Le genre en question est loin d'être mort, même aujourd'hui certains développeurs décident de s'y investir, créant des expériences pour la joie des fans, certaines rétro, d'autres plus modernes, mais dans les deux cas un fort rappel des glorieuses années 90. Fight'N Rage a été lancé il y a plusieurs années, mais il est récemment revenu sur les consoles next-gen avec diverses améliorations. Comme prévu, il s'agit d'un beat 'em up à défilement latéral à l'ancienne, inspiré de l'âge d'or des jeux vidéo, tant au niveau des mécanismes que des graphismes, un véritable hommage aux beat 'em ups de ces années-là. Au cours des dernières années, le genre en question a connu des améliorations et des ajouts, tels que des chemins alternatifs, des cutscenes et différentes fins, ainsi que la possibilité de changer de décision en cours de route en fonction des personnages choisis, des innovations destinées à enrichir une expérience déjà amusante et divertissante. Fight 'N Rage propose des sessions d'une heure en mode Arcade, ce qui permet de terminer l'aventure avec chaque personnage en peu de temps, en apprenant à maîtriser leurs mécanismes.Le système de contrôle est tellement simplifié que tout le monde pourra l'aborder avec expérience, du saut à l'attaque et à l'attaque spéciale, ce qui permet de réaliser d'incroyables combos. Le titre prend en charge la coopération locale à trois joueurs, avec la possibilité d'activer le tir ami, de sorte que vous pouvez causer des dommages à votre coéquipier, à la fois pour le plaisir et pour ajouter un soupçon de défi, vous obligeant à prêter une attention particulière à ce que vous touchez. Il convient de saluer la présence de modes d'affichage personnalisés, y compris les lignes de balayage, les différents styles de couleurs, les options CRT et autres, afin que vous puissiez jouer au titre à la fois dans un style moderne et épuré et avec la même apparence graphique qu'à l'époque. Fight'N Rage dispose d'un FPS illimité pour une expérience la plus fluide possible, mais le plus intéressant réside sans doute dans la possibilité de débloquer des personnages, des modes, des costumes supplémentaires et bien d'autres choses encore en collectant des pièces dans le jeu. Il s'agit probablement du jeu de combat à défilement en 2D le plus complet depuis des années, avec pas moins de vingt personnages et des modes supplémentaires conçus pour prolonger encore la longévité du jeu. Le mode entraînement permet de s'entraîner pour gagner les différentes ceintures, chaque personnage possède ses propres attaques et les armes disponibles dans les niveaux sont variées. Une fois l'aventure terminée, vous pouvez toujours vous essayer au mode chrono pour enregistrer le meilleur temps.L'équipe de développement sait que de nombreuses personnes ne sont pas intéressées par les cutscenes, c'est pourquoi ils ont inclus l'option de sauter les films pour les jouer en quelques secondes. Plus tôt, nous avons mentionné les tirs amis, et à cet égard, il y a aussi le mode VS, pour défier d'autres joueurs ou le CPU, avec la possibilité de regarder les affrontements entre deux CPU. Le titre propose à la fois une difficulté accessible pour les débutants et des défis supplémentaires qui mettront à l'épreuve vos compétences et votre patience. Les personnages peuvent effectuer des attaques normales, des attaques spéciales, saisir les adversaires et lancer des combos en séquence. Côté histoire, la Terre d'un futur lointain a été envahie par des mutants, suite à un événement mondial catastrophique, et toute technologie a été rendue inactive. Ce sera donc à vos poings et à vos coups de pied de faire triompher la raison et de tabasser les créatures, avec une bande-son composée de pas moins de quarante morceaux. Fight 'N Rage, comme prévu, est un excellent hommage aux glorieux jeux de combat à défilement des années 90, un titre complet qui sait divertir et amuser, destiné à la fois à ceux qui ont grandi avec les beat em ups et aux collectionneurs. A noter qu'une édition physique du jeu devrait sortir courant juin 2023.Fight 'N Rage reste aussi fidèle que possible à ses prédécesseurs, des graphismes au gameplay, tout en enrichissant l'expérience d'une avalanche de contenu.