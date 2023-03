Ceux qui ont grandi avec les platformers connaissent sûrement des jeux comme Donkey Kong Country, Conker, Banjo & Kazooie, Spyro the Dragon, Crash Bandicoot, et nous pourrions en citer beaucoup d'autres. Grâce à eux, le genre compte encore de nombreux titres, dont certains sont originaux, tandis que d'autres sont un hommage aux classiques d'antan, un retour aux sources, tantôt pour les graphismes, tantôt pour les mécaniques. Ceux qui ont connu les dernières générations de consoles ne peuvent qu'aimer le style pixelart, même si cela ne suffit pas à séduire les vétérans, c'est pourquoi les mécaniques sont souvent mises à l'écart, comme pour remonter le temps, jusqu'aux glorieuses années où les platformers cités plus haut étaient les maîtres. Dans Clive 'N' Wrench, vous incarnez un lapin, accompagné tout au long de l'aventure par un singe sur son épaule. Le duo doit traverser le temps et l'espace pour déjouer les plans du diabolique Dr Daucus, à l'aide d'un réfrigérateur des années 1950. Les plans de voyage dans le temps sont tombés entre de mauvaises mains et le Dr Daucus a créé une faille temporelle qui lui permet de voyager d'une époque à l'autre et de modifier l'avenir. En tant que Clive, vous devez aider sa cousine Nancy à récupérer les biens mal acquis et à mettre fin aux intentions maléfiques du savant fou. Vous voyagerez dans 11 mondes différents afin de traquer le docteur et de récupérer des pierres anciennes. Clive 'N' Wrech est un jeu de plateforme à part entière, et ne le cache pas dès les premières minutes, un clin d'œil aux titres du passé. Clive est athlétique et expert en parkour, tandis que Wrench possède des compétences utiles pour surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin ; le duo devra coopérer comme à l'époque de Banjo & Kazooie, le tout représenté par un style graphique en 3D, avec des scénarios diversifiés peuplés de meubles et d'ennemis, situés à différentes époques historiques. Comme dans tout jeu de plateforme qui se respecte, les objets à collecter dans chaque niveau ne manquent pas, des montres-bracelets aux clés en passant par les pierres anciennes.Grâce au singe, vous pouvez voltiger dans les scénarios, avec l'agilité de Clive qui s'élance, saute et grimpe. Selon le scénario visité, vous pouvez personnaliser l'apparence du protagoniste avec des tenues à thème, du cow-boy du vieil ouest au soldat de l'empire romain, en passant par le chevalier du Moyen-Âge et le vampire de Transylvanie. Bien que les mondes soient en 3D, vous aurez parfois affaire à des sections en 2D, explorant le paysage de long en large à la recherche non seulement d'objets à collecter, mais aussi de tâches à accomplir, auxquelles vous accéderez via une liste dans un carnet. Au cours de l'aventure, vous ferez la connaissance de différents personnages, vous serez confronté à des énigmes environnementales et, bien sûr, à toutes sortes d'ennemis à vaincre. Dans le hud, vous pouvez suivre votre barre de vie, le nombre de clés disponibles, les montres que vous avez collectées et tous les autres objets nécessaires aux activités supplémentaires que vous décidez d'entreprendre. A chaque époque, les boss à vaincre ne manquent pas, ce sont les sbires du docteur, prêts à mettre fin à votre aventure. L'idée de base n'est pas mauvaise du tout, c'est un rappel aux platformers de l'époque, cependant il y a quelques problèmes non négligeables, de l'impossibilité de changer la sensibilité de la caméra, aux animations dépassées, cependant l'effort de proposer un platformer old school est sans aucun doute à saluer, même si sur Nintendo Switch le genre ne manque pas.Clive 'N' Wrench n'est clairement pas le hit attendu. On pourrait dire que c'est sympathique mais pas génial tant les problèmes de conception se font sentir. Un titre qui peut amuser et divertir mais qui est loin d'être mémorable.