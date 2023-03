Cave Digger 2 : Dig Harder

Cave Digger 2 est un jeu d'aventure à quatre joueurs, également jouable en solo bien sûr, qui se déroule dans un Ouest dieselpunk alternatif imaginaire et surréaliste, où vous incarnerez un chercheur d'or, dont la mission débutera dans un camp abandonné, avec pour objectif d'extraire des biens de valeur pour les échanger contre des améliorations et divers outils, afin de dévoiler les secrets cachés dans la vallée, en suivant les indices laissés par un précédent explorateur. Selon le scénario dans lequel vous vous trouvez, vous aurez besoin d'outils spécifiques pour continuer, et vous devrez donc récolter le plus d'argent possible pour acheter ce dont vous avez besoin. Grâce à de nouveaux gadgets et améliorations, des cartes et d'autres objets utiles, vous pourrez explorer de nouveaux endroits, notamment les profondeurs des montagnes, les grottes marines, les mines, les ruines d'anciennes civilisations et des endroits où même Indiana Jones ou Lara Croft ne se sont jamais aventurés. Comme prévu, le titre est jouable en mode solo et en mode coopératif à quatre joueurs, ce qui vous permet de travailler ensemble pour obtenir des ressources plus rapidement afin de les vendre aux marchands pour acheter les outils dont vous avez besoin. En explorant les scénarios, vous ferez des découvertes constantes et vous rencontrerez inévitablement des dangers. Avec une pioche, vous pouvez vous frayer un chemin dans la roche, avec des explosifs vous pouvez faire sauter les obstacles les plus difficiles, et avec un marteau de haute technologie vous pouvez détruire tout ce qui est en vue. L'intérêt réside dans les sections générées de manière procédurale.Mais Cave Digger 2 ne se contente pas de creuser, trouver, récupérer et vendre, vous pouvez aussi brandir un revolver et une casserole d'or pour vous disputer avec ceux qui veulent vous priver de vos richesses. Ainsi, non seulement les outils et les gadgets, mais aussi les armes peuvent être améliorés et débloqués, sans parler de la personnalisation de votre personnage, en choisissant des visages, des accessoires et diverses tenues, même si, bien sûr, étant à la première personne, ce sont vos compagnons d'aventure qui vous admireront. En explorant les scénarios, vous rencontrerez toutes sortes de monstres, de pièges mortels et d'énigmes environnementales, et la coopération sera donc vitale. Vous devrez utiliser des lianes pour descendre en rappel, éviter de tomber dans le vide ou d'être écrasé par un rocher, interagir avec des tables de travail, des boutons et d'autres éléments de l'environnement, escalader des parois rocheuses ou vous amuser avec vos amis à ouvrir des passages secrets pour trouver un butin substantiel. Cave Digger 2 n'est pas le meilleur graphiquement, mais le plaisir coopératif est indéniable, surtout si l'on considère qu'il n'est pas nécessaire d'inviter des amis, mais que l'on peut compter sur le matchmaking.Cave Digger 2 est loin d'être un chef-d'œuvre, mais il sait tout de même divertir pendant une poignée d'heures, notamment grâce aux capacités offertes par le PSVR 2 et ses contrôleurs next-gen.