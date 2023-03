Zombieland : Headshot Fever Reloaded

Si vous êtes familier avec la saga cinématographique, vous devez savoir que Headshot Fever a une histoire autonome qui se déroule après les événements de Double Tap, dans laquelle nous incarnons " New Guy ", un garçon qui rejoint le quatuor original alors qu'ils s'entraînent pour un événement sportif appelé " Zombieland Invitational ". Parmi les acteurs originaux, seule Abigail Breslin (Little Rock) est de retour, tandis que XR Games a fait appel à Brett, le frère de Woody Harrelson, pour jouer le rôle de Tallahassee. L'histoire est divertissante et bien racontée, bien qu'extrêmement simple. En utilisant un manoir comme plaque tournante, un camp d'entraînement est disponible et Tallahassee fournit de nouvelles armes en échange de TP (papier toilette), la nouvelle monnaie post-apocalyptique. New Guy peut équiper deux armes, qui se répartissent en deux catégories : les armes primaires, comme les pistolets, avec des munitions illimitées, ou les armes secondaires puissantes avec des munitions limitées, qu'il vaut mieux garder pour les moments plus difficiles, comme un fusil. Vous pouvez équiper les armes d'avantages spéciaux pour avoir une plus grande réserve de munitions, gagner plus de TP par mission, avoir une visée plus stable, etc. Dans chaque niveau, vous devrez, bien sûr, abattre un grand nombre de zombies sur un parcours donné. Cependant, Zombieland renonce à un système de points traditionnel et classe le joueur en fonction du temps passé à nettoyer la zone, en téléchargeant ces résultats sur des tableaux de classement en ligne. Après avoir nettoyé une zone, un marqueur apparaît pour vous téléporter à la zone suivante, et dans Reloaded, il est activé en le fixant rapidement via l'eye-tracking du PSVR 2, de manière très intuitive.Chasser des temps plus rapides est difficile, mais c'est là que le " mode adrénaline " de Zombieland entre en jeu. Déclenché par deux coups de tête consécutifs, le temps ralentit et s'étend grâce aux coups de tête répétés. Faire exploser ces zombies au ralenti reste très satisfaisant et une variété décente d'ennemis maintient le jeu intéressant. Les lanceurs, bien sûr, lancent des objets qui peuvent être renversés. Les Big Guys sont des tanks classiques, tandis que les Ferals vous chargent. Veillez à ne pas tirer sur les Homers, car ces zombies de grande taille mais inoffensifs ajoutent une pénalité de 5 secondes s'ils sont tués, bien que vous puissiez la désactiver à l'aide d'avantages. La version PSVR2 de Zombieland a reçu des améliorations majeures qui la placent bien au-dessus de la version originale sortie il y a deux ans. Le contenu est étoffé avec un niveau d'histoire supplémentaire, trois nouveaux niveaux remixés, des défis Gun Range supplémentaires, de nouvelles armes et bien plus encore. Les gâchettes adaptatives confèrent aux armes des résistances différentes lorsque vous appuyez sur la gâchette et vous pouvez ressentir les vibrations du casque lorsque des zombies vous attaquent. Reloaded utilise un nouveau style artistique en cel-shading avec des modèles de personnages révisés et de nouvelles animations, qui ont été grandement améliorés par rapport au jeu original. Le nouveau style artistique est sensiblement plus propre, ce qui donne un bien meilleur rendu que l'original.En conclusion, la version Reloaded de Zombieland : Headshot Fever corrige la plupart des problèmes des versions antérieures. XR Games a mis des efforts considérables dans cette refonte malgré le fait que le jeu reste extrêmement fidèle au matériel source. Le contenu supplémentaire pour PSVR2 est excellent et toutes les améliorations apportées au compartiment visuel sont remarquables. Si vous avez aimé les deux films de la saga, alors vous ne pouvez pas passer à côté.