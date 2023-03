The Outer Worlds : Spacer's Choice Edition

Avec Fallout New Vegas, Obsidian a déjà montré qu'ils pouvaient faire un très bon RPG d'aventure. Après que Bethesda ait déçu de nombreux fans avec Fallout 76, The Outer Worlds d'Obsidian a été considéré comme la chance de faire tomber le roi des RPG d'aventure de son trône. L'histoire commence tout simplement : vous êtes un colon sur un vaisseau rempli de compagnons qui sont maintenus en cryo-sommeil. Après des problèmes techniques, la colonie d'Halcyon vous a abandonné et vous laisse errer sans fin dans l'espace. À un certain moment, vous serez réveillé par un professeur, le Dr Phineas Wells, dont le but est de trouver un moyen d'éveiller tous les colons et ainsi d'améliorer le monde. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire et c'est à vous de sortir explorer le monde et de rendre cela possible. Cette aventure vous fera passer par de nombreuses planètes, personnages et aventures. Ce qui frappe immédiatement, c'est la qualité des dialogues et du doublage (proposé en V.O uniquement). Dans les conversations, vous avez le choix de répondre comme vous le souhaitez et cela a parfois des conséquences réelles, ce qui rend chaque choix de dialogue encore plus passionnant. De plus, tout est incroyablement bien écrit et enregistré. Ce récit incroyablement bon est cohérent tout au long du jeu et constitue probablement le meilleur aspect de The Outer Worlds. Souvent, vous pourrez aussi influencer les missions par vos choix, de sorte que vous pourrez même en gérer certaines de manière non violente.Ces missions ne sont pas très variées, mais à cause des histoires qui les accompagnent, elles sont incroyablement bonnes. Vous devrez souvent vous rendre à un endroit pour trouver quelque chose ou vaincre des ennemis, puis revenir à la personne qui vous a donné la mission. Ces lieux sont merveilleusement variés avec des ennemis, des atmosphères et des environnements différents. Vous aurez des zones industrielles sombres, mais aussi des endroits riches en plantes. Tous ces environnements sont magnifiques avec une palette de couleurs vives et souvent une atmosphère joyeuse avec une nuance un peu sombre. Cela est dû à la grande entreprise qui gère en fait toute la colonie. Vous pouvez les voir comme les méchants, mais vous pouvez aussi souvent prendre leur parti. Le gameplay consiste, outre les dialogues, principalement à explorer et à combattre. Ce combat peut être divisé en deux parties : le tir et la frappe. Les deux fonctionnent bien et il n'y en a pas un meilleur que l'autre, mais une combinaison des deux est à notre avis la façon la plus amusante de jouer. Faire les premiers dégâts à distance avec vos armes et ensuite donner le dernier coup dur avec un gros marteau, ça fait du bien. Il y a une grande variété d'armes et d'équipements dans The Outer Worlds qui rendent les combats amusants tout au long du jeu. Les modifications vous permettent de les personnaliser pour obtenir encore plus de variété. Enfin, il y a beaucoup d'ennemis différents. Assez pour vous occuper pendant longtemps.L'exploration entre les batailles est également amusante. Avec des objets à collecter partout, vous serez motivé à regarder dans tous les coins. Pirater et ouvrir des serrures requièrent d'avoir une compétence assez élevée et de posséder certains objets. Ceci au lieu d'un mini-jeu qui après quelques temps n'est plus amusant comme on le voit souvent dans les RPG d'aventure. C'est un beau changement et ça permet de garder le rythme. En plus de ces compétences, vous en aurez d'autres comme parler, combattre, se faufiler et bien d'autres que vous pourrez améliorer en collectant des points de compétence. Il existe également des bonus spéciaux qui vous permettent de personnaliser encore plus votre personnage à votre goût. Une dernière chose positive que nous aimerions souligner, ce sont les compagnons. Ce sont des personnages que vous pouvez engager pour travailler sur votre vaisseau spatial, dont deux que vous pouvez emmener avec vous dans vos aventures en dehors de votre vaisseau. Ils rendent les combats beaucoup plus agréables en vous aidant à éliminer les ennemis, mais ils ont encore un avantage encore : Ils ont tous leur propre histoire et leur propre caractère et vous donnent des missions personnelles qui vous aideront à les connaître encore mieux. Cela crée un véritable lien avec vos compagnons. S'il y a un petit point négatif à mentionner, c'est qu'il faut un certain temps pour que tout se mette vraiment en place. L'introduction semble prendre beaucoup de temps, mais une fois que vous l'avez passée, c'est un pur plaisir.The Outer Worlds est le nouveau standard pour les RPG d'aventure. Ce pour quoi les grands studios de développement comme Bethesda et Bioware étaient connus, Obsidian a maintenant vraiment pris le trône. Jamais auparavant nous n'avons été aussi emportés dans des histoires non pas une, mais presque sans fin. Le monde est fantastique et le gameplay ne devient jamais ennuyeux. Nous avons pris beaucoup de temps pour jouer le jeu, mais il semble qu'il y ait beaucoup plus à découvrir. The Outer Worlds est définitivement un candidat pour devenir l'un des grands jeux de l'année 2019. Mieux, alors que la plupart des jeux AAA continuent de sur-monétiser leurs produits, The Outer Worlds ressemble à quelque chose d'il y a près d'une décennie et pourtant de la meilleure façon possible. Il n'y en a pas une tonne d'éditions différentes, pas de passes de saison ou de microtransactions, et il ne fait aucun effort pour nous vendre de futurs DLC.L'aventure de The Outer Worlds : Peril on Gorgon commence avec un mystérieux paquet que vous recevez. Il contient un bras sectionné et un message pour se rendre à un endroit. A cette destination, vous en apprendrez plus sur le mystère de l'astéroïde abandonné Gorgone où des expériences médicales ont été faites. Il est temps pour vous et vos compagnons d'explorer les lieux. L'histoire est le plus grand atout de ce DLC et vous permet de rester captivé par une intrigue mystérieuse intéressante entièrement dans le style cynique et drôle de The Outer Worlds. Tous les nouveaux personnages que vous rencontrerez sont tout aussi bien travaillés et les gens d'Obsidian continuent de prouver qu'ils sont très doués pour cela. Même les compagnons que vous décidez d'emmener dans vos aventures ont des choses drôles, intéressantes ou émotionnelles à dire. Une grande partie de ce DLC se déroule bien sûr à Gorgon. C'est un environnement d'astéroïdes unique que nous n'avons pas encore vu dans le jeu et tout cela a l'air plutôt sympa. Il semble cependant assez vide, car c'est un site de recherche abandonné. Pour un jeu qui est très doué pur donner des dialogues intéressants à chaque personnage, c'est une occasion manquée. Comme vous vous trouvez dans beaucoup d'endroits déserts, il y a aussi quelque chose de plus raconté à travers les écrans d'ordinateur et les lettres, ce qui n'est pas exactement un point positif.Comme nous pouvons appeler le jeu un RPG, nous avions également espéré voir du contenu supplémentaire sous forme de nouvelles armes, d'équipement, de compétences et d'avantages. Malheureusement, très peu de choses semblent avoir été ajoutées à cet égard. Il y a un certain nombre de nouvelles armes et de nouveaux objets, mais pas de mécanisme de jeu complètement nouveau ou quoi que ce soit du genre. C'est très malheureux car cela n'attire pas les personnes qui ont déjà passé de nombreuses heures dans le jeu. Les personnes qui jouent à The Outer Worlds : Peril on Gorgon lors de leur première partie apprécieront tout particulièrement ce jeu. Ensuite, il s'agit juste d'une mission secondaire étendue amusante que vous pouvez faire tout en découvrant le reste du jeu fantastique.Après Peril on Gorgon, le développeur Obsidian Entertainment propose maintenant la deuxième et dernière extension pour The Outer Worlds, intitulée Murder on Eridanos. En son sein, on nous demande d'enquêter sur le meurtre de l'actrice Ruth Bellamy, plus connue sous le nom d'Halcyon Helen dans "Terror on Monarch". Helen était également l'égérie de Rizzo et était sur Eridanos pour dévoiler un nouveau produit. Une fois que nous avons atterri sur le complexe atmosphérique d'Eridanos, l'endroit où se déroule cette extension, nous sommes immédiatement conduits dans la salle de bal de l'hôtel Grand Colonial et sur la scène du crime. Là, nous recevons l'amplificateur de discordance du coroner. Cet appareil à demi intelligent a une personnalité plutôt spirituelle, mais il peut nous aider à résoudre l'affaire du meurtre. En scannant des objets et autres, des traces et des indices deviennent visibles. Par exemple, sur la scène du crime, nous voyons une empreinte de pas qui appartient à Helen et la lettre "B" est écrite sur le sol. A-t-elle essayé d'écrire le nom de son tueur ici, ou le tueur essaie-t-il de nous égarer ? S'ensuit l'interrogatoire des différents suspects et la recherche d'indices dans les différents lieux. Comme dans le jeu de base et dans Peril on Gorgon, Murder on Eridanos présente un casting de personnages intrigants. Parmi eux, le collègue acteur d'Helen qui a toujours été jaloux d'elle, le joueur de football et amant d'Helen et le patron de SubLight Underground qui n'a manifestement aucun problème à tuer des gens. L'humour cynique rend encore une fois amusant le fait de parler aux différents personnages. Dans votre chambre d'hôtel, vous pouvez tranquillement examiner l'affaire de meurtre et obtenir des informations sur les différents suspects, les victimes (oui, il n'y a pas qu'Helen qui est tuée par le tueur) et les preuves que vous parvenez à trouver.Le complexe atmosphérique d'Eridanos lui-même se compose d'un certain nombre d'îles formées sur des astéroïdes et reliées par des ponts. C'est un endroit plutôt agréable à visiter, même si les employés de Rizzo n'apprécieront pas, comme partout ailleurs dans la colonie Halcyon. S'ils ne font pas leur travail correctement ou s'ils jettent le discrédit sur leur employeur, un "traitement spécial" avec un parasite suivra, de sorte qu'après cela, ils n'auront que des pensées heureuses. Le slogan de Rizzo est le suivant : "Des employés heureux font des clients heureux". Les clients heureux sont des clients fidèles". En plus de l'intéressante enquête sur le meurtre, il y a plusieurs missions optionnelles à suivre. De plus, vous pouvez trouver un certain nombre de fragments audio, vos personnages et compagnons peuvent à nouveau monter de plusieurs niveaux et il y a plusieurs nouvelles armes et armures, dont trois nouvelles armes scientifiques, à obtenir. Murder on Eridanos est une continuation de ce que le jeu de base et la première extension ont fait. Encore une fois, vous ne découvrirez pas grand-chose de nouveau et cette deuxième extension est particulièrement amusante pour ceux qui, après avoir terminé le jeu et la première extension, ne se lassent toujours pas des intrigues et des personnages intrigants, des bons dialogues et de l'humour cynique.Que l'actuelle soit devenue, au fil du temps, la Génération Remaster, nous semble incontestable. En effet, ces dernières années, l'industrie du jeu vidéo a périodiquement donné naissance à des rééditions en haute définition ou, dans le meilleur des cas, à des remakes de classiques appartenant à d'anciennes générations de machines à jouer, dans le respect de la créativité. The Outer Worlds : Spacer Choice Edition n'est rien d'autre que la version haute définition et majoritairement payante d'un jeu sorti il n'y a même pas quatre ans. Cette production est à mi-chemin entre un remaster et une édition définitive du jeu original. Sur le plan strictement technique, The Outer Worlds : Spacer's Choice Edition, adapté par Virtuos (déjà à l'ouvrage sur la mouture Switch), propose un nouveau système d'éclairage volumétrique et une bonne refonte des textures du monde du jeu, pas de quoi crier au miracle, soyons clairs, mais au moins là, la différence avec l'original est visible. Point de mérite, en revanche, pour la gestion de la météo dynamique, seule nouveauté évidente et palpable, bien qu'implémentée de manière assez "brute". Malgré le fait que l'IA des alliés et des ennemis ait été remaniée et soit plus réactive, nous n'avons pas remarqué beaucoup de différences par rapport à la version originale, retrouvant les mêmes bugs et glitchs que dans les éditions PS4/Xbox One. Comme toute version next gen qui se respecte, The Other Worlds : Spacer's Choice Edition place également la barre plus haut en termes de graphismes, par rapport à son homologue old gen. Dans ce cas, nous disposons de deux modes, l'un axé sur les performances et l'autre, comme on peut s'y attendre, dédié à l'optimisation de l'impact graphique.Le premier des deux modes nous permet de profiter de la version 2.0 de The Outer Worlds en maximisant le frame rate, qui reste stable, à l'exception de quelques baisses sporadiques, à 60 fps, tout en sacrifiant excessivement la contrepartie graphique, qui s'avère être à peine supérieure à celle de la version originale. Le véritable saut de qualité graphique s'obtient en sélectionnant le second mode, trouvant toutefois un frame rate que qualifier de bancal serait un euphémisme. Ce mode, qui cible le ratio résolution - framerate à 4K/30fps, s'avère peu fiable, nous constatons des baisses continues de frame rate même dans des situations d'écran neutre, sans ennemis ou effets de lumière particuliers. Ce problème a également été constaté, mais de manière beaucoup plus prononcée, dans la version PC. L'édition Spacer's Choice, vendue en version autonome au prix de 47,99 €, est disponible en tant que mise à jour payante pour les acheteurs du jeu de base. Il ne suffit cependant pas d'avoir acheté (copie physique ou numérique) la version "lisse" : il faudra également avoir acheté les deux extensions séparément : ce n'est qu'ensuite qu'il sera possible, en payant les 10 euros, de profiter de cette version next-gen. Cet élément est paradoxal quand on sait que des éditeurs de logiciels du calibre de CD Projekt Red ont rendu la mise à jour de The Witcher 3 totalement gratuite, huit ans après la sortie du jeu original : on peine sincèrement à comprendre la raison de ce choix commercial. La boucle est bouclée avec l'impossibilité, du moins pour l'instant, d'importer les sauvegardes du jeu original vers cette version améliorée, nous laissant donc profiter de graphismes améliorés, mais avec l'obligation de recommencer nos raids dans le monde d'Halcyon.En 2019, The Outer Worlds était assurément une très bonne surprise en matière de RPG d'aventure, avec une narration fantastique, un gameplay varié et des environnements magnifiques. En 2023, The Outer Worlds : Spacer's choice edition est un remaster paresseux. Son aspect graphique certes amélioré n'est pas accompagné d'une optimisation adéquate. Un prix d'accès élevé, pour les possesseurs du jeu, combiné à l'absence de compatibilité des sauvegardes complètent le tableau.