Pronty : Mystères des Profondeurs

Sorti en novembre 2021 sur PC via Steam, le metroidvania Pronty arrive sur Switch. Le jeu nous emmène au fond de l'océan, et notre protagoniste nage au lieu de sauter. Le déplacement dans le décor est libre, aussi bien horizontalement que verticalement, mais nous sommes toujours en présence de caractéristiques propres au genre. Cela étant Pronty joue la prudence et mise uniquement sur les caractéristiques du genre : une progression stimulante à travers la carte, différentes compétences à apprendre, la résolution d'énigmes, des boss et des zones secrètes, et un gameplay qui semble très familier, mais qui réserve quelques changements importants - que nous évoquerons en détail plus tard. Dans Pronty, nous sommes dans un futur lointain, en l'an 2487, où nous contrôlons un Pronty, un protecteur développé mécaniquement par l'humanité pour défendre le monde sous-marin. Aux côtés de Bront, une fléchette militaire bionique ayant l'apparence d'un espadon, nous nous retrouvons au milieu d'une mission après que l'inconnu Raksha ait détruit l'endroit où nous nous trouvons et, comme toujours, nous nous considérons comme la dernière alternative pour sauver le monde.L'histoire de Pronty semble simple, mais elle contient même des messages intéressants sur l'importance de la préservation des océans. Cependant, la narration, en général, n'est pas très bien développée, et nous allons vous expliquer pourquoi : notre protagoniste n'est pas capable de parler, il ne communique que par des gestes et d'autres choses du même genre. Et on ne parle même pas de parler avec une voix doublée, il n'y a pas de lignes de texte dans le jeu en son nom. Toute la communication liée à l'histoire du jeu avec le protagoniste se fait par des gestes et par Bront, qui, bien qu'étant un "espadon mécanique", peut envoyer des messages qui apparaissent à l'écran. Pour le reste, Pronty est un jeu qui "suit le scénario" des métavisions. Quelques rebondissements et surprises dans la narration, mais la plupart d'entre eux ne motivent pas le joueur à continuer pour l'histoire elle-même. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un jeu axé sur la narration, mais plutôt sur la finalité du gameplay.Les Metroidvanias, en général, ont conquis le public en proposant des éléments de gameplay rapides et faciles à prendre en main, mais difficiles à maîtriser. Pronty, pour une raison ou une autre, a décidé de changer cette dynamique. Alors que nager et explorer l'océan est une tâche simple, les combats du jeu sont devenus trop compliqués. En effet, Pronty est incapable de se battre. Tous les combats du jeu se font par l'intermédiaire de Bront, qui est lié à notre protagoniste. Ainsi, pour vaincre les ennemis qui apparaissent dans le jeu, notre voie principale sera l'attaque régulière, dans laquelle nous visons avec l'analogique droit, et commandons l'attaque en appuyant sur ZR. Dans la pratique, ce changement a fait du combat quelque chose de très compliqué et nous avons une assistance technique pour protéger les Joy-Con de la dérive qui peut causer. Pendant une grande partie du jeu, vous attaquerez simplement les ennemis qui apparaissent de cette façon, y compris les boss. Pronty et Bront sont capables d'apprendre quelques compétences, comme le broyeur d'énergie et l'attaque puissante, mais cela change très peu le combat. En revanche, Pronty apporte quelques nouveautés intéressantes au genre. En explorant le jeu, nous rencontrons des compétences, qui peuvent être équipées sur un panneau de mémoire. Il s'agit de différents types de compétences, qui servent à améliorer le protagoniste et Bront à notre guise. C'est une bonne chose car, en fonction des compétences que vous trouvez et que vous équipez, vous pouvez avoir une expérience complètement différente de celle d'un autre joueur - mais malheureusement, le combat est le même.Pronty fait mouche avec ses graphismes. Avec des décors et des personnages dessinés à la main, le jeu a un charme rétro-moderne, et c'est un look agréable. Les boss sont bien construits, les visuels sont très intuitifs et nous n'avons pas rencontré de glitches ou de bugs graphiques pendant la période de test. De plus, la partie sonore se marie bien avec le jeu, offrant des pistes excitantes et calmes, qui varient en fonction de la carte. La bande-son est même vendue séparément sur PC. Dans l'ensemble, Pronty convient aux fans de metroidvanias qui aiment que le genre lui-même se mette au défi. Il est important de noter que le jeu possède quatre niveaux de difficulté, en plus de défis spécifiques pour les joueurs hardcore. Et, bien qu'il n'y ait pas de système de réalisations natif sur Nintendo Switch, le jeu lui-même en propose un en interne pour aider les complétistes. Le titre est également entièrement sous-titré en français, ce qui est toujours une bonne nouvelle, s'agissant d'un jeu indépendant.Pronty est un jeu avec un aspect audiovisuel réussi, mais il laisse à désirer dans les aspects principaux d'un jeu : le gameplay et la narration. Bien que le gameplay apporte une certaine originalité, la forme des combats est lassante, ennuyeuse et risque de faire fuir les joueurs les plus occasionnels. L'histoire n'est pas mémorable, mais elle est suffisante pour faire avancer le jeu.