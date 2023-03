Chef Life : A Restaurant Simulator nous met dans la peau d'un aspirant chef étoilé, prêt à ouvrir son propre restaurant avec son chef assistant Kassim, un ami et camarade de classe. De la salle à manger à la cuisine, vous pouvez explorer l'ensemble du restaurant et le personnaliser à votre guise afin de vous l'approprier. En plus de préparer les plats pendant le service et de modifier le décor et les plaques de cuisson, nos tâches consistent également à gérer les ingrédients et les plats de la carte. Dans l'ensemble, Chef Life est donc un jeu de gestion plutôt qu'un simulateur de cuisine, ce que le nom même du jeu anticipe parfaitement. En accumulant de l'expérience, vous pouvez débloquer des plats à inclure dans le menu quotidien et, bien sûr, vous devez commander les ingrédients pour les cuisiner. Une attention particulière doit être accordée à la provenance des légumes, du poisson et de la viande. On peut décider de dépenser moins d'argent et d'obtenir des remises spéciales en commandant auprès de grandes chaînes, mais la qualité du produit final en pâtira. On peut alors s'appuyer sur les agriculteurs et les éleveurs locaux pour obtenir des ingrédients frais plus coûteux afin de renforcer la réputation du restaurant. Enfin, en personnalisant le restaurant, on peut acheter de nouveaux meubles, des décorations ou des postes de cuisine. Chaque aspect du restaurant, des tables au menu lui-même, convaincra un type de clientèle différent de goûter les plats proposés, attribuant une certaine réputation aux chefs et au restaurant.La quantité d'activité dans la cuisine est agréablement variée, puisque nous passons de la coupe de légumes au mélange de sauces et à la prévention de leur épaississement. Le degré de difficulté est très équilibré et nous oblige à adopter une certaine stratégie à la cuisinière. Par exemple, il ne faut pas laisser refroidir les ingrédients chauds avant de les servir, ou bien l'ajout de beurre et d'échalotes dans les casseroles doit se faire au bon moment pour qu'ils ne cuisent pas trop. Dans la préparation simultanée de plusieurs plats, certaines personnes pourraient devenir folles. Mais au bout du compte, la volonté, la détermination et la concentration sont les caractéristiques qui définissent le mieux les meilleurs chefs du monde.La mécanique de l'assiette nous permet de donner beaucoup plus de personnalité au menu que nous servons, en nous laissant placer les produits finis dans l'assiette comme nous le souhaitons. Vous voulez préparer une pyramide de pommes de terre frites ? Chaque bâtonnet individuel peut être positionné de toutes les manières possibles - si la physique le permet. Vous préférez servir un steak coupé ? Vous pouvez choisir jusqu'à trois préparations différentes. Les décorations florales, les bandes de sauces et bien d'autres options singulières ne manquent pas pour montrer au client notre plat, notre essence en tant que chef. Plus la créativité est grande, plus la note finale du plat est élevée.Les développeurs de Cyanide Studio nous emmènent dans un voyage culinaire à travers des plats typiques français, italiens et internationaux, où l'on retrouve la touche de Cooking Mama. Plutôt que de s'appuyer sur une solution beaucoup plus articulée égale à celle proposée sur Cooking Simulator, Chef Life propose de petits mini-jeux qui subdivisent la préparation du plat, à suivre de manière ordonnée en respectant les indications et en acceptant l'aide offerte par l'interface. Une autre inspiration semble venir des Sims : l'esthétique du dessin animé est très épurée, sans être envahissante, et trouve un excellent équilibre grâce à une quantité intéressante d'options de personnalisation des personnages et de l'environnement de travail, qui sont également très bien conçues. Certains éléments de l'interface et certaines animations semblent spartiates, basiques et imparfaits. Néanmoins, il n'y a pas d'effets superflus ou de portions mal placées ou réalisées de l'interface utilisateur. Il est difficile de maîtriser tous les aspects de la cuisine, mais c'est un défi intriguant pour les joueurs. Si les simulateurs de cuisine sont à votre goût, et que vous ne dédaignez pas les jeux de gestion, vous adorerez le voyage vers votre première étoile Michelin. L'exercice des compétences culinaires et de la vaisselle est essentiel pour que les clients et les critiques du restaurant le récompensent.Cependant, il manque une histoire plus complexe et bien structurée : le seul mode disponible mélange une narration générique avec la nature plus libre de Chef Life liée à la sélection des plats sur le menu et leur composition. Il ne s'agit pas d'une solution triviale ou mal réalisée, soyons clairs ; pourtant, la séparation entre un mode bac à sable pur et une campagne bien construite aurait été beaucoup plus agréable à vivre. Tout aussi reconnaissante aurait été la présence d'une bande sonore moins anonyme, plus appropriée à des titres du genre comme Cook, Serve, Delicious où la nature frénétique de l'expérience place toute notre attention sur le jeu plutôt que sur le décor. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, Chef Life : A Restaurant Simulator est un produit bien ficelé qui combine efficacement l'aspect gestion et l'aspect purement culinaire. En revanche, il aurait été agréable d'avoir un jeu doublé en français pour mieux accompagner les joueurs occasionels. Le comble quand le développeur vient de l'Hexagone ...Chef Life n'est pas un simple jeu de cuisine, et c'est là toute sa beauté : la complexité de la gestion d'un restaurant se manifeste avec brio, comme dans peu d'autres titres du même genre. La préparation des plats est compliquée mais satisfaisante, la personnalisation du restaurant et des plats est ce qui caractérise le plus le titre, alors que l'histoire aurait pu être plus engageante. Du côté de l'animation et de la musique, en revanche, plus d'efforts auraient pu adoucir l'expérience.