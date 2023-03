La technologie comme arme dans la guerre des talents

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Dans le contexte actuel, les bons profils sont difficiles à trouver. De nombreuses entreprises dépensent donc énormément de temps et d'argent pour les attirer. Il en est de même pour fidéliser les employés existants puisque ceux-ci recherchent également une évolution autant dans leur fonction que dans leur package salarial. Néanmoins, il y a souvent peu d'investissements dans des logiciels RH efficaces, qui sont le premier contact avec les nouveaux profils potentiels mais aussi des outils indispensables pour le personnel. Bien que certaines entreprises travaillent déjà avec une plateforme RH dédiée, il reste encore de nombreuses tâches au sein de ce département qui sont encore exécutées manuellement ou via toutes sortes d'applications et d'outils supplémentaires. Il parait donc important de centraliser les processus RH afin d’offrir une meilleure expérience à toute personne y ayant recours. Ces applications doivent pouvoir intégrer toutes les plateformes utilisées au sein de l'organisation.,une solution à ce problème pourrait être une Low Code Application Platform (LCAP) dont le point fort est qu’elle peut être rapidement mise en place.Le processus de candidature est la carte de visite de votre entreprise auprès des candidats. Les entretiens d'embauche se déroulant de plus en plus souvent en ligne, il est important de prêter attention à la première impression que donne votre entreprise. Un portail de recrutement peut garantir que tous les utilisateurs et tous les départements suivent le même processus de recrutement et s’uniformisent au niveau des entretiens d'embauche en ligne.Une fois qu'un nouvel employé rejoint la société , les RH doivent s'occuper d'un certain nombre de choses pratiques telles que la mise à disposition d’un ordinateur portable, un téléphone, un badge d'accès, l'accès aux bases de données et aux applications TIC nécessaires. Dans de nombreuses entreprises, il faut encore remplir des formulaires ou envoyer des mails, ce qui augmente considérablement le risque d'erreurs. Tout le monde connaît l'histoire de ces employés qui n'ont pas pu travailler la première semaine parce qu'ils n'avaient pas de PC à leur disposition. Toutefois, il est possible d'automatiser cette procédure afin d’éviter un potentiel oubli.Lors de sa première journée de travail, un nouvel employé reçoit souvent une avalanche d'informations ? Il rencontre des dizaines de nouveaux collègues mais, le soir venu, il ne se souvient plus de qui il a rencontré, et encore moins de ce que font exactement ces personnes au sein de l’entreprise. Un onboarding efficace permet au nouveau collaborateur de se sentir plus à l'aise. L’entreprise peut lui envoyer un mail le guidant vers l'application d'accueil, une première approche numérique permettant de lui donner les premières informations importantes à l'aide de vidéos. Dans l'application, les employés pourraient trouver des photos et/ou des vidéos de présentation de leurs collègues directs et d'autres contacts pertinents, mais aussi des possibilités d'interaction. Les descriptions de processus, les guides des applications avec lesquelles il doit travailler, etc. y ont également leur place.Une expérience positive des employés est primordiale pour les fidéliser. Lier le personnel se fait principalement par une bonne expérience au sein de l’entreprise. Comme de nombreux collègues travaillent à domicile depuis l’arrivée du COVID, il est encore plus difficile de les maintenir en contact. Si les équipes reviennent au bureau, il faut leur donner le sentiment qu'ils peuvent y travailler en toute sécurité et qu'ils peuvent rapidement trouver les bonnes informations et/ou le bon service. Vous y parviendrez d'une part en développant des outils pour les questions pratiques, comme le remplacement rapide d'un téléphone ou d'un ordinateur portable en panne. Mais aussi en ajoutant des fonctions telles que la réservation de lieux de travail et de salles de réunion. En outre, l'attention personnelle est importante, comme une invitationpour un événement spécial ou une récompensepour une bonne performance. Il s'agit là aussi d'une tâche que vous pouvez (presque) entièrement automatiser, de sorte qu'elle ne prend pratiquement plus de temps, tant pour le manager que pour le département des ressources humaines. Les applications numériques adéquates vous permettent de soutenir vos employés de la meilleure manière possible et d'améliorer leurs compétences professionnelles.Dans de nombreuses entreprises, il y a des postes vacants en interne et, d'autre part, les employés ont souvent un plan de développement personnel. Il n'est pas toujours facile de faire coïncider les deux, mais si vous y parvenez, vos employés seront plus heureux. La technologie peut vous aider, par exemple, à découvrir les zones d'ombre dans votre propre entreprise - quels sont les départements qui manquent réellement d'expertise et quels sont ceux dans lesquels les employés pourraient évoluer vers des postes correspondant mieux à leurs compétences - afin que vous puissiez adapter votre politique de développement d’équipe en conséquence. Tenez également compte des départs : quels employés prendront leur retraite dans les prochaines années ? Quels sont les collègues actuels qui peuvent prétendre à une promotion ? Quelles formations devraient-ils suivre maintenant ?Il existe des logiciels standard pour certains de ces éléments, pour d'autres pas encore. Mais si chaque entreprise est unique et que chaque phase de la carrière d'un employé est différente, une chose est sûre dans tous les cas : offrir une bonne expérience à l'employé tout au long de sa carrière, c'est faire du sur-mesure. Il n'existe pas de processus d'intégration standard pour tous les nouveaux employés et, en outre, la culture d'entreprise est importante pour trouver et conserver le personnel. Par conséquent, le recrutement,la sélection, l'intégration et l'amélioration de l'expérience des employés sont des processus personnalisés, qui doivent également être soutenus par un logiciel personnalisable.Si vous souhaitez savoir comment créer une Low Code Application Platform, inscrivez-vous à notre webinaire " Créer le lieu de travail du 21e siècle ".[i]Auteur : Stef Vermeulen | Partner Alliance Manager BeLux chez OutSystems [/i