The Legend of Heroes : Trails to Azure

Suite directe de The Legend of Heroes : Trails from Zero, cette aventure plonge les joueurs au cœur de l'action, la première heure étant consacrée à régler les derniers détails de l'intrigue précédente. Ceux qui ont joué à Trails from Zero se retrouveront à nouveau dans la peau de l'inspecteur Lloyd Bannings, le chef de la Section de soutien spécial, également connue sous le nom de SSS. C'est peut-être un moment très important à mentionner : il est essentiel que vous ayez au moins joué à Trails from Zero avant d'entrer dans Trails to Azure. Non seulement il s'agit d'une suite directe, mais de nombreux événements et personnages apparaissant dans Trails from Zero y sont mentionnés à de multiples reprises. Cependant, Trails to Azure propose même un résumé de la narration de son prédécesseur, et il est même possible de l'apprécier sans avoir joué à Trails from Zero, bien que la narration soit rendue plus intéressante en ayant connu le titre précédent. Sans compter que le résumé laisse de côté quelques petites choses. Trails to Azure commence des mois après son prédécesseur. Cette fois, une nouvelle menace plane sur l'état de Crossbell et le SSS recrute de nouveaux membres pour l'aider dans son travail et protéger l'endroit. Les nouveaux venus sont : Walzy Hemisphere, le chef d'un des gangs locaux - qui s'est intéressé au travail après l'aventure précédente - et Noel Seeker, l'un des officiers de la Crossbell Guard Force, invité par les membres de la SSS à rejoindre le groupe. Tous deux, ainsi que le quatuor d'origine (Lloyd, Elie, Randy et Tio), se retrouvent au cœur d'une grande machination menée par la mystérieuse organisation Ouroboros, qui vise Crossbell dans son ensemble. Outre la société secrète, le chancelier de l'empire Erebonien, Giliath Osborne, a également des intérêts personnels dans l'état et apporte avec lui une série de problèmes que la SSS devra gérer, y compris l'oncle et le cousin de Randy, chefs de la force mercenaire connue sous le nom de Red Constellation.Bien qu'appartenant à la duologie Crossbell, le récit de Trails to Azure sert de première étape dans l'avancement des événements qui se produiront dans les prochains jeux de la série Trails. Le début de l'aventure dans Trails to Azure correspond à un autre jeu de la série, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel, le titre suivant dans l'ordre de sortie de la série. Chronologiquement, Trails of Cold Steel commence peu après la fin de Trails from Zero, tandis que Trails to Azure se déroule plusieurs mois après le début de Cold Steel. L'un des principaux événements de la première partie de l'histoire de Trails to Azure - la conférence de Zemuria - est mentionné dans la dernière partie de Trails of Cold Steel. Le prince Oliver de l'Empire érébonien fait référence aux événements de la guerre civile sur le point de se dérouler en Erebonia, ce qui se produit à la fin d'Acier froid. Il y a des mentions de l'école militaire de Thors, le lieu du prochain jeu, et pour la nouvelle version de Trails to Azure, Falcom a même inclus Towa, l'un des personnages de Cold Steel, comme l'un des PNJ pendant la conférence, car elle explique dans le prochain jeu qu'elle a été invitée à faire partie de l'événement. Ceux qui ont joué à Trails of Cold Steel peuvent bénéficier d'avantages supplémentaires dans Trails to Azure. Observer certains événements d'un autre point de vue est quelque chose qui ne peut être apprécié que dans ce titre parmi tous les jeux de la série, ce qui montre l'importance de cette histoire dans le contexte global du récit.Le système de combat de The Legend of Heroes : Trails to Azure est similaire à celui de son prédécesseur. Il s'agit d'un JRPG au tour par tour dans lequel jusqu'à quatre personnages participent aux combats, chacun d'entre eux pouvant utiliser des compétences normales (capacités spéciales), des sorts et des attaques. Les autres personnages fonctionnent en réserve et peuvent effectuer une action spéciale à certains moments de la bataille. Deux nouveautés ont été ajoutées au système de combat, la première étant l'ajout du Burst. Limitée à certains moments de l'aventure, une troisième barre apparaît, se remplissant au fur et à mesure des actions effectuées en combat. Lorsqu'elle est remplie, vous pouvez appuyer sur un bouton et activer le Burst, qui accorde des bonus au groupe lors d'un combat et dure un nombre exact de tours. La deuxième nouveauté est le Master Quartz. Il s'agit d'un quartz spécial dont chaque personnage est équipé et qui confère des bonus à son statut. Le Quartz Maître peut monter en niveau, débloquant de meilleurs bonus ainsi que des sorts plus puissants, comme le Master Arts, qui peut être extrêmement utile grâce à ses options offensives et défensives. Tout comme Trails from Zero, la nouvelle version de Trails to Azure arrive avec plusieurs améliorations au niveau du gameplay, comme l'avance rapide et la sauvegarde automatique. Le système de combat, quant à lui, n'a pas subi de changements majeurs et il aurait été idéal d'ajouter une option d'auto-bataille afin d'éviter les affrontements aléatoires qui peuvent survenir à plusieurs reprises en fonction de l'endroit.The Legend of Heroes : Trails to Azure est sorti à l'origine sur PSP en 2011, uniquement au Japon. La réédition utilise toujours le look original, ce qui peut être perçu comme un peu daté, surtout pour ceux qui ont joué aux titres de la saga Cold Steel en premier. Utilisant un mélange de modèles de personnages en 2D et de décors en 3D, le titre a un style visuel qui rappelle les classiques des années 90. Vous pouvez faire pivoter la caméra et les différentes scènes du jeu utilisent divers effets pour donner une touche supplémentaire dans les moments qui nécessitent plus d'action. Les effets sonores et le doublage fonctionnent très bien pour le jeu, le doublage japonais étant disponible pour les dialogues. La bande-son est bonne et contient des chansons qui ont marqué la mémoire de ceux qui ont expérimenté le titre. Pour être une réédition d'un ancien titre, Trails to Azure a des problèmes. Certains petits problèmes présents dans le jeu original ont été corrigés, comme l'option de dialogue automatique, mais d'autres sont encore présents ici. Le joueur peut être confronté à des ralentissements à certains moments aléatoires, ainsi qu'à des erreurs de traduction mineures. Comme pour les autres jeux de la franchise, le rythme de la narration est un point décevant. The Legend of Heroes : Trails to Azure est un jeu lent qui demande beaucoup de patience et que le joueur aime beaucoup lire, car de nombreux dialogues du jeu sont longs et l'exposition narrative se fait lentement et est généralement accompagnée d'énormes murs de texte (et en anglais de surcroit). A noter que la version physique est livrée avec un mini artbook (Special Support Section Case Files) et la bande son numérique "Song of the City State II").The Legend of Heroes : Trails to Azure conclut magnifiquement la duologie Crossbell, préparant le terrain pour les prochains chapitres de la saga Trails. Avec son arrivée en Occident, les fans disposent enfin de tous les jeux principaux de la franchise officiellement traduits, ce qui permet de mieux comprendre l'ensemble de l'intrigue de la série. Malheureusement, il n'est pas possible de recommander ce jeu aux nouveaux venus. Il est indispensable d'avoir joué à Trails from Zero pour pouvoir l'apprécier dans toutes ses nuances. Pour ceux qui l'attendaient, en revanche, ils trouveront un bon JRPG dont les problèmes se situent au niveau du rythme et de la narration qui traîne en longueur.