Mato Anomalies est un RPG au tour par tour avec une touche néo-futuriste, développé par Arrowiz et édité par Prime Matter. Le jeu nous met aux commandes de deux protagonistes, on ne peut plus différents, qui doivent s'aventurer dans les bas-fonds d'une ville asiatique futuriste pour faire face à une menace qui met en péril à la fois leur vie et l'existence même de l'endroit. L'intrigue de Mato Anomalies commence avec le détective privé Doe qui, en menant une enquête pour un maître de l'espionnage nommé Nightshade, finit par découvrir l'existence de dimensions parallèles appelées failles, qui sont remplies de monstres. Après être tombé accidentellement dans l'une d'entre elles, il est sauvé par l'exorciste Gram et, à partir de là, tous deux entament un voyage pour découvrir l'origine de ces phénomènes et la manière de les arrêter. À partir de là, Mato Anomalies se déroule comme une grande enquête policière, dans laquelle nous nous faisons des alliés et des ennemis au fur et à mesure que nous enquêtons sur des indices qui nous rapprochent parfois de notre but et des réponses que nous cherchons. D'où viennent ces vortex ? Et de la marée de Bane, les monstres qui les habitent ? Quelle est l'histoire de Gram et des autres marginaux qui rejoignent notre groupe ? Ces questions nous poussent à agir de l'ouverture à l'épilogue du jeu. Dans l'ensemble, l'intrigue est intéressante. Plus pour le cadre, peut-être, que pour le contenu ou la façon dont il est présenté. En effet, certaines parties des dialogues sonnent très bizarrement, peut-être à cause d'erreurs de traduction en anglais, et certains personnages sont plus droits qu'une planche à repasser, sans aucune profondeur. Mais, quoi qu'il en soit, c'était suffisant pour nous tenir en haleine et même nouse surprendre à certains moments.Le jeu se partage entre l'exploration des repaires, où se déroulent les échanges burlesques avec les monstres interdimensionnels, et certains quartiers de Mato City, où l'on cherche des indices et où l'on interagit avec d'autres personnages, entre autres. Mato Anomalies propose des combats au tour par tour dans la bonne vieille méthode que nous connaissons et aimons, sans beaucoup d'élégance ou d'innovation. Nous avons une seule barre de vie pour toute l'équipe, ce qui est inhabituel, et chaque mannequin peut agir à son tour. Nous avons des attaques simples, des capacités normales et des ultimatums. Ces derniers nécessitent un nombre spécifique de tours pour être réutilisés, et ces derniers une barre qui se remplit au fil du temps. Ce n'est pas super intéressant, mais cela permet d'atteindre l'objectif. On peut distribuer des points dans l'arbre de compétences de chaque personnage, et les réinitialiser quand on veut, pour laisser son fonctionnement plus conforme à ce que l'on veut. En plus de cela, on peut placer des engrenages, des pièces sur un plateau, pour garantir l'amélioration des attributs et le renforcement des actions de chaque héros ou héroïne. C'est une bonne chose, car en plus de donner une couche stratégique au titre, cela permet aussi de mettre un peu de piment au moment des combats.Nous avons aussi un système de combat de cartes dans Mato Anomalies. Certains personnages sont têtus et ne veulent pas nous aider. Doe peut donc utiliser un gant pour envahir leur esprit et les forcer à faire ce que nous voulons. Cela se fait par le biais d'un système de combat de cartes, simple et amusant. Mais ce n'est pas grand-chose. Nous avons des paquets variés, un pour chaque protagoniste, avec des cartes qui ont des effets de dégâts, de défense et des effets passifs. Nous utilisons cela pour pouvoir réinitialiser la vie de l'adversaire et continuer la vie. Cela demeure assez amusant, malgré sa simplicité, et cela permet de faire une bonne pause par rapport aux systèmes habituels. Lorsque nous ne nous battons pas, nous courons sur les (minuscules) cartes à la recherche de quêtes principales et secondaires. Ou explorer les repaires qui, il me semble, s'abreuvent abondamment à la fontaine de Persona. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cet aspect, puisque tout ce qui est fait en dehors de la boucle décrite plus haut ne sert qu'à pouvoir arriver au point où il faudra soit combattre, soit regarder l'histoire se dérouler. A noter que la version physique du jeu est livré avec un artbook qui permet de se familiariser avec les forces en présence et la ville de Mato.Un point qui nous a considérablement dérangé, est la performance moins qu'agréable de Mato Anomalies. Le FPS variait plus que notre humeur du lundi matin, de nombreuses textures étaient plus rugueuses et dentelées que du papier de verre et il y a une bonne quantité de bugs sonores et visuels, ou une rupture soudaine dans les animations. Ce manque général de polissage peut être un facteur considérable dans la diminution du plaisir de jouer au titre. En ce qui concerne l'identité visuelle, Mato Anomalies a fait beaucoup pour se différencier. Certains personnages ont un visage très distinctif et le design de la ville et de certains repaires est très réussi. Ils sautent vraiment aux yeux. Il est donc dommage que la faible fidélité et les divers problèmes d'animations et de textures bizarres empêchent d'apprécier la beauté de ce qu'ils ont fait ici. Cependant, il y a encore des choses à sauver. Le titre propose certaines scènes de coupes de type bande dessinée qui ont l'air d'être un régal. Dommage qu'elles n'aient pas été utilisées à chaque instant. La bande-son est agréable par son calme, mais elle n'est pas très mémorable. Les voix sont compétentes mais, pour une raison ou une autre, rarement utilisées. De nombreuses parties critiques de l'intrigue ne sont pas du tout doublées, et cela nuit un peu à l'expérience. Surtout si l'on prend en compte les autres options que l'on trouve en ce moment. So vous faites partie de la population visée par le titre, les fans de RPG et de néonoir, il y a ici quelque chose qui mérite d'être expérimenté. Ce qui vous pèsera en fin de compte, c'est votre tolérance et votre volonté de fermer les yeux sur tous les faux pas mentionnés plus haut.Mato Anomalies a de bonnes idées : Le thème néo-noir et l'histoire, à l'exception d'une petite erreur ici et là, sont suffisants pour vous rendre curieux de connaître la suite. Les combats, bien que simples, sont amusants et offrent un certain degré de personnalisation. Enfin, le système de cartes s'avère appréciable et il s'agit d'une bonne variante du lieu commun. Cependant, Mato Anomalies manque de polissage, à la fois pour ses problèmes de bugs dans le département audiovisuel et dans l'implémentation de ses mécaniques. Cela rend le titre superficiel, parfois plus qu'il ne l'est, et c'est un peu décourageant quand il s'agit de jouer.