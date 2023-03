La dynastie Han a été l'une des dynasties les plus importantes et les plus durables de Chine. Elle a régné pendant environ 400 ans, de 206 av. J.-C. à 220 apr. Au cours de cette période, de nombreux événements importants ont façonné l'histoire et la culture de la région. Cependant, Wo Long : Fallen Dynasty présente une version alternative de la fin de cette période, en ajoutant diverses créatures et démons. Dans un pays mystique, le royaume Quin tente de gagner une guerre qui dure depuis des décennies, avec quatre royaumes qui s'affrontent. Le roi de l'époque découvre la source du véritable pouvoir, appelé l'Elixir, et tente d'en contrôler la puissance : malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu et l'Elixir s'avère être une boîte de Pandore, libérant un mal infini sur le monde entier. Le résultat est la naissance de démons et de monstres, mais pas seulement : bien plus dangereux est le réveil des Dragons, qui sévissent désormais dans l'Empire Han. Tout cela prend fin, cependant, car notre protagoniste " sans nom ", guidé par un ancien mystique, obtient le pouvoir de l'Elixir qui lui permettra d'affronter ses ennemis. Dans le jeu, nous contrôlons un soldat doté de compétences en arts martiaux et de pouvoirs cachés qui doit affronter ces créatures et ramener la paix dans les trois royaumes. Bien que le jeu présente de manière intéressante divers éléments de la culture chinoise, notamment en relation avec la mythologie, le récit finit par ne pas être aussi captivant ou passionnant qu'il le pourrait. Bien sûr, nous avons des moments et des personnages intéressants tout au long de la campagne, mais il est clair que le grand objectif ici était d'emmener les joueurs dans un voyage dans lequel ils seraient marqués par l'expérience et les confrontations auxquelles ils devront faire face pendant le jeu. Et sur cet aspect, le jeu se démarque assez bien. Le premier point fort de Wo Long : Fallen Dynasty est la vaste personnalisation des personnages que propose le jeu. Nous pouvons choisir entre homme et femme, changer entre plusieurs styles de coupes de cheveux et même sélectionner notre équipement initial. Il est également important de choisir quel sera le style de combat martial initial du personnage, cependant, il est possible de changer cet aspect au cours de la campagne.Dès que le jeu commence pour de bon, on nous présente un système de rangs. Il fonctionne comme suit : chaque fois que nous atteignons une nouvelle zone de la carte, celle-ci est réinitialisée à une valeur minimale. Par conséquent, chaque fois que nous vainquons des ennemis et que nous montons en grade, notre personnage devient plus fort. Cependant, lorsque nous mourons, cette valeur diminue progressivement et si nous mourons plusieurs fois de suite, ce chiffre revient au minimum pour cette région. C'est un système très simple, mais il est nécessaire de faire attention, surtout dans les moments d'affrontements contre les boss. Par conséquent, dans les différentes régions que nous explorons dans le titre, il est important de toujours combattre les ennemis et d'augmenter le rang, afin que le personnage soit préparé à affronter les boss. En plus de cela, Wo Long : Fallen Dynasty encourage les joueurs à s'attaquer aux ennemis les plus forts de la région, car cela fait monter le rang du personnage plus rapidement et il sera mieux préparé à affronter le boss local. Nous avons particulièrement aimé ce nouveau système, car dans les Soulslike, il est parfois un peu fastidieux de devoir affronter des ennemis forts dans le scénario et de ne pas avoir un très grand retour sur cela. Il est important de mentionner que si les joueurs battent un boss d'un rang supérieur à leur numéro de personnage, le protagoniste deviendra plus fort et gagnera un rang encore plus élevé. Bref, Wo Long : Fallen Destin se révèle finalement être une suite spirituelle, voire technique si l'on veut être honnête, de Nioh.Un autre aspect qui impressionne dans Wo Long : Fallen Dynasty sont les différents scénarios que l'on peut explorer. Lorsque nous avons joué à la démo du titre, il s'est avéré que c'était l'un des aspects qui inquiétait le plus. En effet, bien que le nombre de scénarios dans la démo soit raisonnablement important, nous avons eu l'impression que de nombreux lieux étaient trop similaires. Heureusement, le jeu complet nous a surpris, non seulement en proposant des cartes aux aspects uniques, mais aussi des cartes qui font preuve d'une grande fidélité à la culture chinoise. Dans Wo Long : Fallen Dynasty, il faudra une vaste exploration à la recherche d'objets, d'armes et même de points, qui pourront être utilisés pour améliorer le protagoniste. En outre, il existe des endroits où nous pouvons placer des drapeaux, qui fonctionnent de manière similaire aux feux de joie dans Dark Souls. Par conséquent, dans ces environnements, nous pouvons améliorer les compétences du personnage et également ajouter divers sorts qui peuvent être utilisés en combat. De plus, le personnage dispose d'une grande mobilité dans l'exploration, et nous pouvons escalader des maisons, certains hauts rochers et même atteindre des zones secrètes. Il est donc important de faire attention aux petits indices dans le décor, généralement caractérisés par des points blancs, qui indiquent que le protagoniste peut escalader cet endroit. Wo Long : Fallen Dynasty présente l'un des combats les plus addictifs que nous ayons jamais connus dans un jeu de ce genre. Nous disposons d'une grande quantité d'armes, dont des épées, des lances et même des sabres, qui peuvent être utilisées en double. Chaque arme possède son propre ensemble de mouvements, de combos et d'attaques fortes et faibles, ce qui oblige le joueur à devenir un maître si l'on veut avancer dans le jeu. Le titre propose également un système de contre-attaque qui a beaucoup rappelé Sekiro : Shadows Die Twice, dans lequel on peut effectuer des parades parfaites qui causeront plus de dégâts aux ennemis. Et devenir un maître du combat du jeu est addictif, car tout au long de mon parcours, nous cherchons toujours à améliorer nos compétences. Ainsi, vaincre les boss difficiles était toujours un exploit extrêmement satisfaisant.Wo Long : Fallen Dynasty propose également des coups martiaux spéciaux qui peuvent être utilisés en utilisant l'esprit intérieur du personnage. Chaque arme possède son propre coup, et il est nécessaire d'utiliser ces attaques de manière stratégique en combat. En outre, le jeu propose une gamme de sorts, dont le feu, l'électricité, la glace et même la terre. Au fur et à mesure que l'on gagne des points lors des affrontements, on peut améliorer ces éléments dans un arbre de compétences, qui en plus d'augmenter le statut du personnage, débloque également de nouvelles façons d'utiliser la magie dans le jeu. Le système principal du jeu est le niveau de Moral : celui-ci est accumulé dans une barre qui augmente en fonction du nombre de parades, des Bannières de Guerre trouvées et des coups marqués, et vous permettra d'être plus incisif dans le combat. Attention toutefois, car les ennemis auront aussi cette valeur et il faudra briser leur " esprit " si vous voulez l'emporter. Pour en revenir aux Bannières de guerre, elles sont l'équivalent du feu de joie auquel nous sommes habitués, capables de faire resurgir les ennemis de la zone et vous permettant de remonter le moral en prévision du boss de service. Aux Bannières, vous pouvez également dépenser du Qi, la monnaie qui vous permet de vous améliorer : vous pouvez débloquer différentes capacités pour différents styles de combat qui, inutile de le préciser, sont les mêmes positions déjà vues dans Nioh et sa suite. Vous ressentirez cependant plus de frustration à perdre le Moral que le Qi, c'est certain, car votre survie dans le jeu en dépend.Les boss dans Soulslike suivent généralement toujours le même schéma. Nous avons un gros personnage hideux qui a probablement été maudit et qui a fini par se transformer en une créature qui tue maintenant tout sur son passage. Oui c'est une simplification absurde, mais gardez à l'esprit que nous nous concentrons sur la raison de l'aspect visuel de ces boss. Car Wo Long : Fallen Dynasty est le premier jeu du genre où les boss nous ont donné le sentiment d'être vraiment menaçants. Cela est dû au fait que certains d'entre eux ont deux étapes. La première implique généralement que nous connaissions les compétences de cet ennemi, et que nous utilisions notre maîtrise des arts martiaux pour remporter la victoire. Cependant, même lorsque nous y parvenons, dans certains cas, nous devons faire face à une deuxième forme de cet ennemi, qui est encore plus difficile et parfois, nos compétences ne suffisent pas. Par conséquent, il est nécessaire pour les joueurs de recourir aux vastes sorts qui sont à leur disposition. La plupart des boss de Wo Long : Fallen Dynasty auront deux formes, ce qui obligera les joueurs à utiliser des stratégies différentes en combat. Pour illustrer sans donner de spoilers, nous avons le premier big boss du jeu. Lorsque nous l'affrontons, en utilisant beaucoup de contre-attaques et de coups à l'aide de l'esprit, il prendra une deuxième forme dans laquelle toutes les tactiques utilisées initialement deviennent pratiquement inefficaces. Nous avons donc dû utiliser beaucoup de nos compétences de guérison et des attaques utilisant l'électricité pour avoir une chance de le vaincre. C'est un processus qui sera présent tout au long du jeu, encourageant toujours les joueurs à trouver de nouvelles façons de se battre.Wo Long : Fallen Dynasty fait la part belle à la musique orientale, comme prévu. Pendant l'exploration, nous n'avons pas une bande-son très marquante, ce qui a fini par manquer, cependant, le jeu se rattrape en délivrant une musique impressionnante aux teintes épiques pendant les combats de boss. Car, cet aspect parvient à les rendre encore plus menaçants, aspect qui n'arrive déjà qu'avec leurs visuels. Quant aux graphismes, nous n'avons rien de très impressionnant au niveau de la nouvelle génération. Cependant, le jeu se rattrape en présentant un style artistique oriental très unique avec une grande variété de scénarios et de monstres. Sur la Xbox Series X, le jeu dispose de deux modes graphiques : qualité et performance. En mode qualité, nous avons une résolution plus élevée et une plus grande richesse de détails, cependant, le framerate est bloqué à 30. Dans ce mode, on peut remarquer que les effets de feu et de particules sont plus détaillés, mais rien d'impressionnant au point de renoncer à une plus grande fluidité. Le deuxième mode, performance, offre une résolution plus faible, mais avec la grande fluidité de 60 FPS. C'est le mode le plus appréciable car, le jeu présente un combat très rapide et le taux d'images élevé rendra le voyage plus amusant. Le système multijoueur est assez fonctionnel, c'est le système habituel proposé par les Souls : vous pouvez être envahi, envahir un joueur ou invoquer un autre joueur en soutien.Wo Long : Fallen Dynasty présente un défi, un voyage unique et remarquable. Bien que l'histoire ne soit pas très intéressante, Team NINJA offre une fois de plus ce qu'elle fait de mieux : des combats extrêmement variés, amusants et addictifs. En outre, le titre impressionne par la richesse des détails de l'environnement et surtout des boss, qui, en plus d'être difficiles, sont visuellement menaçants. Le travail sonore est un autre aspect qui ne laisse rien à désirer, à l'exception des pistes pendant l'exploration, cet aspect pouvant être amélioré.