Quand Ubisoft a annoncé le reboot tant attendu de The Settlers en 2018, des souvenirs nostalgiques ont refait surface. Il y a un an, nous étions coincé dans la bêta. Il y avait suffisamment de problèmes comme une IA stupide et des bugs, mais le potentiel était énorme. Il semblerait que vous ayez reporté la sortie du jeu pendant toute une année, et qu'il ne vous reste plus qu'à corriger les erreurs : Malheureusement, les développeurs n'ont rien corrigé. Les premières heures dans The Settlers : New Allies sont encourageantes. Choisissez une faction, chacune ayant ses propres caractéristiques. Les Elari sont bons dans l'agriculture et apparaissent les meilleurs dans la construction de toutes sortes de moulins. Les Marus tiennent bien leur défense et travaillent habilement avec l'or. Les Jorns lancent des attaques mortelles et s'économisent sur la création d'armes. Puis la faction atterrit dans un endroit agréable et le joueur est immédiatement enveloppé de confort. La palette de couleurs est agréable. Les bâtiments, les unités et les lieux sont détaillés. La musique de fond est fantastique. Par conséquent, vous vous intégrez instantanément dans le monde et développez la colonie avec plaisir. Les personnages ont beaucoup de problèmes. Il faut construire des scieries et des carrières, étendre le territoire, tracer judicieusement des routes, etc. N'oubliez pas non plus les chaînes de production.Contrairement à Age of Empires, ici vous ne pouvez pas simplement construire une caserne, cliquer sur un archer et obtenir un nouveau combattant. Il faut d'abord obtenir l'arc. Pour ce faire, apportez des ressources de base et du fer à la forge. Le métal se trouve dans les mines : trouvez-le, attachez-le à vos possessions et alimentez les ingénieurs pour obtenir le bien le plus rapidement possible. Ensuite, assurez-vous qu'il y a des résidents libres dans la colonie qui viendront au camp d'entraînement et apprendront à tirer. Tous les résidents sont-ils concernés ? Alors construisez une autre maison et assurez-vous que les habitants ont assez de tout. En même temps, les unités exécutent les tâches à merveille. Vous devez charger des articles sur un navire marchand ? Les colons commenceront à empiler des ressources dans des caisses et les feront glisser sur le navire. Malheureusement, la compréhension des chaînes de production n'est intéressante qu'au début. Vous remarquerez rapidement qu'Ubisoft a considérablement simplifié tous les processus. Les habitants n'ont plus besoin d'eau et le manque de nourriture ne fait que réduire la productivité. Le chemin entre le semis du grain et le pain fini a été raccourci. Il n'est plus possible de motiver les soldats avec de l'or. Par conséquent, vous étudiez les mécanismes à fond la première nuit et attendez ensuite de voir ce que le jeu va encore vous surprendre. Mais Ubisoft a déjà dévoilé ses atouts : à part des chaînes de production plutôt visuelles et superficielles, il n'y a rien de surprenant dans The Settlers : New Allies.Auparavant, la série The Settlers décollait avec une économie bien développée et un accent sur le développement des colonies, mais dans New Allies, le concept a changé. Il s'agit d'un jeu de batailles sans fin. Malheureusement, les combats ne sont pas aussi intéressants que dans Age of Empires lui-même. Le problème, c'est l'intelligence artificielle cauchemardesque. Il semble que même aux premiers jours du genre stratégie, l'ordinateur ne commandait pas les troupes de manière aussi inepte. La principale tactique de l'IA consiste à calculer le chemin le plus court vers votre base et à y envoyer une poignée de guerriers. Si vous mettez une douzaine de chasseurs et de tours de garde, vous ne remarquerez même pas l'attaque. Parfois, l'ordinateur repère quand même une escouade plus impressionnante. Mais ce n'est pas encore suffisant pour détruire une défense, même faible. Et cela atteint aussi le ridicule : vous pouvez entrer dans le camp de n'importe quelle direction, mais l'ennemi se précipite toujours dans une direction, qui est renforcée par des tours. Les ennemis ne se soucient pas non plus de la défense, envoyant tous les combattants à l'abattoir. Il faut donc repousser l'attaque et passer à la contre-attaque. Si vous avez rassemblé 50 guerriers puissants, vous détruirez rapidement la base, laissée sans surveillance. Par conséquent, en raison des simplifications, l'élaboration d'un accord devient rapidement fastidieuse et la guerre avec l'IA est d'un ennui mortel. L'ennemi ne relève jamais de défi et ne fait que des choses stupides. Cela vaut aussi bien pour la campagne narrative, dans laquelle il n'y a rien d'inventif, que pour le mode de combat.Peut-être serait-il amusant de combattre trois ennemis en même temps, mais contrairement aux précédents volets, New Allies n'offre pas cette possibilité. Les modes 2v2 et 4v4 sont uniquement disponibles en multijoueur. Cependant, le système trouve rarement un véritable adversaire, tout a été gâché par le code réseau instable. Les crashs, les blocages et les bugs ont tué le plaisir. Si le jeu avait eu un système en ligne normal, tout aurait fonctionné. Les joueurs auraient volé dans le serveur et se seraient coupés les uns des autres. Mais Ubisoft n'a pas fait de publicité pour le jeu, et, jusqu'à la fin, a fait comme si New Allies n'existait pas du tout. Par conséquent, il n'y a pas de jeu en ligne très développé à l'heure actuelle. Et après tout, ce jeu est en gestation depuis plus de 10 ans : il est effrayant d'imaginer ce qui s'est passé pendant tout ce temps de production. Il reste un mois avant les portages consoles, peut être que la version PC est là pour essuyer les platres et que ça ira mieux fin mars ?Il est difficile d'expliquer ce qu'espérait faire Ubisoft avec The Settlers New Allies. Les développeurs ont grandement simplifié le système économique qui a fait la renommée de la série, et ont proposé à la place les mécanismes RTS de Age of Empires, même si cela n'a pas fonctionné à cause de l'intelligence artificielle sans cervelle.