Développé par First Step Cinematics et publié par la même équipe en synergie avec Eastasiasoft et Ratalaika Games, Twice Reborn : A Vampire Visual Novel est un visual novel résolument classique dans sa structure de jeu et mettant en scène le monde des vampires. L'ouverture de Twice Reborn : A Vampire Visual Novel met immédiatement une chose au clair : les vampires existent. Et ils ont aussi faim. L'intro nous permet en effet de faire la connaissance de Dameon, un jeune employé d'un magasin de VHS. Tout à fait normal, si ce n'est qu'à un moment donné, il est abordé par un individu qui s'intéresse à lui mais pas en tant que client. L'inconnu, en effet, sans grand préambule, révèle son entité vampirique et mord sans ménagement le jeune Dameon. Ce qui lui arrive, je vous laisse le plaisir de le découvrir. Si bien que le prologue se déroule assez rapidement et, après un saut dans le temps, la scène se concentre sur le véritable protagoniste des événements : Mark. Qui est-il ? Un étudiant plein de vie et avec plusieurs objectifs clairs : une fille à conquérir, des amitiés à cultiver, des études à terminer et un mentor à qui apprendre. Soyons honnêtes, Twice Reborn : A Vampire Visual Novel se concentre sur les relations, mais ce n'est pas un visual novel centré sur les moments romantiques (aussi présents soient-ils). Ce qui est en jeu ici, c'est la vie et la moralité de Mark, et plus encore. Si l'amour et l'amitié font directement partie des liens construits par Mark et sont certainement à prendre en compte, le protagoniste va rapidement être mis au cœur d'événements à la portée bien plus large. Et ce, grâce à son mentor : le professeur Michelson, certainement l'un des personnages les plus charismatiques et les plus aboutis du roster.En voulant éviter les spoilers, la narration de Twice Reborn : A Vampire Visual Novel oscille entre des ambiances Twilight-esque et des mystères plus sombres, mais jamais trop horrifiques. Il y a du sang, les vampires sont violents et se livrent au meurtre (pas tous), mais ils déçoivent esthétiquement. Oubliez l'admiration des transformations monstrueuses, bien au contraire. Ici, les vampires ne brillent pas comme dans Twilight, mais ils ne se transforment pas non plus en créatures démoniaques. La seule transformation sont leurs crocs, qui, nous l'avouons, ne créent pas beaucoup d'émoi. En revanche, les scènes de morsures ne manquent pas, ainsi que les taches de sang disséminées un peu partout. Rien de terrifiant ou de choquant mais, malgré cela, l'histoire racontée comporte des rebondissements intéressants et le nombre de fins prévues est louable, même si, nous le verrons bientôt, toutes ne valent pas la peine d'être vécues.Twice Reborn : A Vampire Visual Novel est un roman visuel résolument classique où vous lisez et faites des choix. Nous parlons d'un jeu avec le nombre louable d'une vingtaine de fins différentes entre positives et négatives. Cela demande un effort narratif considérable, devant imaginer diverses conséquences et ramifications de toutes sortes. Et pour permettre cela, le jeu propose un casting de plus de trente personnages largement immémoriaux (tant au niveau des personnages que de l'esthétique). Le niveau narratif de Twice Reborn : A Vampire Visual Novel est moyen, peu surprenant, et mélange de nombreuses choses en son sein : des sectes secrètes, un code mystérieux à respecter, des meurtres, des vampires hors de contrôle, des vampires gardiens, des conflits raciaux et interraciaux (vampires contre vampires mais aussi le classique vampire contre humain). Certains événements sont assez téléphonés et les premières révélations des vampires sont assez flagrantes et peu choquantes. Le protagoniste lui-même n'est pas trop choqué par certaines découvertes et, selon nos choix, certaines réactions sont forcées, incohérentes et non conformes au récit prévu. On le perçoit à plusieurs reprises. Le sentiment d'avoir emprunté une voie "secondaire" se manifeste par la façon dont le récit change de registre, passant de discours plus profonds à des moments excessivement accélérés, presque arrondi. On peut également s'interroger sur la manière dont certaines fins sont atteintes. Il suffit de faire un seul choix autre que celui prévu pour se retrouver malmené de manière inexplicable et imprévisible. Et cela se produit déjà dans les premières phases du jeu. Un forçage qui vous oblige à faire certains choix afin d'atteindre la fin centrale, celle qui a " plus d'histoire à raconter ". Et ce forçage est également évident dans d'autres choix. La première fin positive, par exemple, qui est faite à la va-vite et qui introduit dans l'histoire des personnages jamais vus auparavant avec des sauts temporels remarquables, a une durée décidément courte dans une course d'événements qui s'alternent si rapidement qu'elle vous laisse déçu et insatisfait.Et c'est intentionnel, car s'arrêter à cette fin, même si elle est positive, rend l'expérience de Twice Reborn : A Vampire Visual Novel incomplète, et on revient donc sur ses pas en changeant son choix et en continuant. Ce système a un autre point négatif situé dans le fait que les choix qui mènent à des fins (positives ou non) sont indiscernables des choix sans aucune conséquence. Le conseil est donc de toujours sauvegarder avant chaque choix afin d'éviter de devoir retracer des pans entiers de l'histoire. Comme nous l'avons déjà mentionné, Twice Reborn : A Vampire Visual Novel comprend différents types de relations. Si, au départ, ces relations suivent des voies parallèles, elles ne tardent pas à se croiser (ou plutôt à s'affronter) et c'est là que le jeu donne le meilleur de lui-même. Il s'agit d'accepter ses propres décisions, le chemin emprunté et de devoir décider ce qu'il faut préserver et ce qu'il faut sacrifier. S'il faut faire des compromis ou non. Se confronter à sa propre morale. Ces moments, avec leurs décisions, fonctionnent raisonnablement bien. Et pour profiter au maximum de l'expérience ludique, le jeu nous offre la possibilité d'avancer automatiquement le texte, de le sauter mais aussi de revenir en arrière. En outre, il y a aussi la possibilité d'avoir un historique des textes qui sont apparus précédemment afin de récupérer le fil narratif après une éventuelle pause. Il y a aussi la possibilité de sauvegarder à volonté, en pouvant profiter d'un grand nombre de slots (très utile pour changer de choix et découvrir toutes les fins). Il y a aussi une section galerie où l'on peut retrouver toutes les fins découvertes.Graphiquement, Twice Reborn : A Vampire Visual Novel n'est pas mauvais, offrant une variété remarquable d'environnements et de personnages. Malheureusement, certains personnages manquent d'inspiration et il est difficile de les distinguer les uns des autres (certains partagent plusieurs traits graphiques sans rapport entre eux). Malgré une bonne quantité de contenu, il n'y a rien qui sorte vraiment du lot. Le rendu esthétique des vampires, inefficace et peu terrifiant, est à souligner. Les scènes d'action sont meilleures, toutes strictement statiques mais ne cachant pas les morsures et le sang. Et en parlant de statique, chaque personnage est doté d'un nombre limité de " poses " qui, à la longue, sont répétées à l'infini, résultant dans certains cas hors de propos et inutiles. Contrairement à d'autres visual novels tels que la série Amnesia, les scripts des personnages se limitent ici à ouvrir et fermer les yeux, et sont résolument passifs et peu engageants. Le son a des hauts et des bas perceptibles, non pas en raison de sa qualité en soi, mais de son utilisation incohérente. Les pistes musicales sont agréables et parviennent à capter l'attention, mais elles ne sont présentes que par bribes.Vous vous retrouverez souvent à lire dans un silence total car la narration alterne entre les discours directs et les observations et descriptions à la troisième personne. Alors que les dialogues sont tous doublés (en anglais), les phases à la troisième personne (qui sont majoritaires) sont souvent sans audio et sans aucun son. Certes, il y a bien quelques effets sonores occasionnels comme verser de l'eau ou fermer une porte mais on aurait préféré avoir une bande sonore, même légère, pour accompagner l'histoire. Il faut noter que le jeu n'a pas de sous-titres en français et que la quantité de texte à lire, surtout si vous décidez de découvrir toutes les fins disponibles, est très élevée bien que le niveau moyen du contenu soit tout à fait accessible et compréhensible. Et en parlant de textes, le jeu se défend bien dans les deux modes de la Nintendo Switch même si dans celui porté certains textes sont décidément petits (comme par exemple quand on essaie de sauvegarder le jeu, les détails sous chaque sauvegarde sont presque microscopiques).Twice Reborn : A Vampire Visual Novel est un visual novel résolument classique qui n'innove en rien en termes de gameplay. Il se défend bien grâce à son nombre de contenus avec une vingtaine de fins, même si toutes ne sont pas agréables et réussies. Les trous d'intrigue ne manquent pas, mais certains personnages et certaines intrigues valent la peine d'être lus, offrant quelques décisions captivantes aux conséquences pas toujours prévisibles. Sur le plan esthétique, la plupart du roster peine à se démarquer, de même que les vampires ne sont pas très effrayants. En résumé, nous parlons d'un visual novel assez corsé et qui, bien que loin des autres titres, tente d'avoir son mot à dire.