Scars Above

Nous sommes dans un monde moderne, semblable au nôtre mais avec une technologie légèrement plus avancée (rien que quelques décennies ne puissent combler), et c'est dans ce contexte qu'une énorme pyramide arrive dans les cieux du globe, positionnée à quelques kilomètres au-dessus de la surface terrestre, à peu près entre la Terre et la Lune. Six mois se sont écoulés depuis l'apparition de cet élément non conventionnel, que la S.C.A.R. (acronyme de Sentient Contact Assessment and Response) a baptisé Metahedron : la pyramide inversée est gigantesque et on la devine riche en technologie, au point que la surface extérieure n'est pas parfaitement plane, mais révèle plutôt des mouvements comme des blocs reliés par un réseau énergétique. Notre protagoniste, le Dr Kate Ward, se déplace à l'intérieur du vaisseau spatial S.C.A.R., et au cours des six mois qu'elle a passés à bord, elle s'est liée d'amitié avec toutes les personnes envoyées pour cette mission, des personnes de toutes les ethnies de la Terre. En approchant du Metahedron, Kate et ses compagnons sont littéralement téléportés ailleurs : la jeune scientifique se retrouve sur une planète étrangère et son but semble être de se diriger vers le Metahedron qui apparaît à l'horizon. Bien que l'intrigue commence par une structure banale et fondamentalement déjà vue (Returnal ou Dead Space pour ne citer que quelques aventures) celle-ci se dénoue de manière intéressante, mettant Kate face à plusieurs situations que nous ne vous dévoilerons pas, après tout l'intrigue a une structure de type "polar", nous vous laissons donc le fardeau de la découverte.Les premiers instants du jeu font office de tutoriel, bien que certaines actions ne puissent être effectuées que sur place - comme l'assemblage d'une arme. Nous apprenons à viser, à contrôler Kate, à rencontrer Tamara, Mike et Richard, les autres membres de l'équipage de notre vaisseau, jusqu'à ce que, au moment du contact, quelque chose se passe et la prochaine chose que nous voyons est notre protagoniste qui se réveille sur une autre planète. L'endroit mystérieux est hostile et Kate comprend rapidement qu'il lui faudra survivre. Heureusement pour elle, certains morceaux du vaisseau sont proches de l'endroit où se trouve notre héroïne, et nous retrouvons l'arme assemblée, qui est plus que nécessaire pour tenter de survivre là-bas. A partir de là, notre voyage pour la survie dans un monde très hostile commence, où le plus simple des ennemis peut être fatal - si vous vous trompez de stratégie. L'histoire de Scars Above se développe en un peu plus de huit heures, temps qu'il nous fallu pour terminer l'aventure. L'intrigue est l'un des points clés du jeu et, bien que n'étant pas quelque chose de mémorable, se marie bien avec la proposition du jeu, apporte des solutions intéressantes à ce que le jeu nous présente, et même un twist très intéressant à la fin. Pas de spoilers, mais attention aux intelligences artificielles !Dans Scars Above, comme prévu, nous serons Kate, une scientifique qui ne s'attendait pas à vivre une aventure dans les confins de la réalité : le cadre du jeu est très classique, caméra placée sur l'épaule de la protagoniste, plusieurs énigmes à résoudre pour progresser dans la mission, des objets à trouver, des ravins secrets qui se révèlent avec l'utilisation d'armes et une structure que nous pourrions définir hybride entre un Dark Souls et un Dead Space. Dans le jeu, Kate a perdu le contact avec le vaisseau spatial S.C.A.R., mais elle en trouvera des morceaux et des éléments autour de la planète hostile où elle se trouve, qui l'aideront à composer et à améliorer l'arme qu'elle possède : le TRUE, une sorte de pistolet polyvalent capable d'accepter des modules imprimés en 3D afin de varier son utilisation, du pistolet laser au lance-flammes, en passant par la mitrailleuse, etc. En plus des combinaisons possibles d'armes à feu, Kate dispose d'une machette laser très pratique, qui est aussi un outil utilisé comme une arme, utile aussi bien pour éliminer les menaces au corps à corps que pour se frayer un chemin dans la végétation de la planète. Scars Above possède une dynamique active du monde environnant, c'est-à-dire que si, par exemple, vous tirez sur un ennemi couvert d'eau avec du feu, il subira moins de dégâts ; à l'inverse, si vous le criblez de tirs à base d'électricité, il commencera à subir plus de dégâts, et s'il est immergé dans un liquide, le courant électrique se propagera dans les environs, affectant également les ennemis environnants. Ce système place le joueur dans une situation intéressante où il doit beaucoup réfléchir au terrain et à la manière d'approcher l'ennemi. Kate est également capable d'esquiver, mais attention à son endurance, qui s'épuise assez rapidement. De plus, beaucoup de ces créatures ont des attaques qui imposent des conditions qui affectent la barre de vie du personnage, comme la Toxicité, ou même l'environnement, qui peut geler le personnage et le conduire à la mort. Les ennemis seront toujours en nombre important et n'ont aucune intelligence à être pris à la légère ; au contraire, ils coinceront presque toujours Kate et ce sera sa tâche de toujours - ou presque - toucher le point faible de l'ennemi, qui se présentera à plusieurs reprises, par exemple sous la forme d'une bouche ouverte ou d'une pustule nauséabonde sur son dos.Le jeu comporte des haltes, des éléments du S.C.A.R. que Kate peut utiliser pour récupérer, recharger ses armes, monter en niveau en dépensant les "âmes" qu'elle obtient des ennemis (d'où l'attrait des Souls) et gérer son inventaire. En s'arrêtant à ces endroits, les ennemis réapparaissent dans la zone, ce qui est intéressant pour les personnes intéressées par l'élevage compulsif d'ennemis. Vous allez échouer et " mourir " plusieurs fois dans Scars Above, mais la mort ne signifie pas la fin de l'histoire, ni le dépaysement général, comme dans Returnal. Kate retourne au pilier le plus proche qu'elle a activé - qui peut parfois être éloigné, il est vrai, récupérant énergie et munitions, mais faisant revivre tous les ennemis vaincus dans cette région. C'est cool que cela ait été bien introduit dans le jeu, y compris comme élément narratif, et il est possible d'utiliser les piliers même sans mourir, en supportant les conséquences que mentionnées. En plus des types d'armes, Kate dispose de dispositifs, qu'elle développe tout au long de l'histoire, et d'un arbre de compétences - dont la progression est un peu bancale. Au début du jeu, on ne trouve presque pas ce que le jeu appelle la Connaissance, un objet nécessaire pour améliorer la protagoniste. A partir du chapitre 4, il y a une "infinité" d'options, ce qui fait que la progression s'améliore considérablement, donnant plus d'options pour "tanker" les ennemis. Kate peut aussi améliorer ses armes, ses appareils, et fabriquer des consommables, allant de l'augmentation d'une charge de vie, à des fonctionnalités intéressantes du gameplay, comme figer le temps, réduire la gravité, brûler une région ou créer un bouclier pour se défendre. Nous pouvons constater que le concept est assez varié, et offre différentes options aux joueurs. Enfin, il est également important de noter que Scars Above dispose de trois types de difficulté différents, qui peuvent être ajustés à tout moment pendant le jeu, ainsi que d'une assistance à la visée, qui peut être désactivée, légère ou forte. Rien que cela peut déjà être un coup de pouce pour ceux qui se sentent trop sollicités, et veulent laisser le jeu plus léger, ou même pour augmenter la difficulté à l'extrême, pour ceux qui trouvent que le jeu n'est pas assez stimulant.Scars Above a été développé sur Unreal Engine 4, et est proposé à la fois pour la génération précédente, et la nouvelle génération de consoles. Il s'agit certainement d'un bon début pour une jeune équipe de développement, mais malheureusement, précisément à cause de sa jeunesse, celle-ci pèche par son orgueil : le jeu ressemble à un énorme " je voudrais mais je ne peux pas ", avec des éléments esthétiques typiques d'un jeu AA, avec des textures superbement réalisées pour la protagoniste et les éléments clés du jeu, tandis que le terrain, l'eau et les ennemis semblent sommaires et manquent de la profondeur à laquelle les jeux modernes nous ont habitués. Scars Above semble esthétiquement daté, coincé en 2016 comme date de la dernière mise à jour, mais avec des mécaniques et des références à des jeux modernes, ce qui en fait un produit anachronique. En jouant à Scars Above sur Xbox Series X, le jeu semble fonctionner la plupart du temps en 60 fps, avec quelques baisses dans les moments de transition - rien qui ne gêne beaucoup, il est vrai. Mais les seules options graphiques que nous obtenons sont un correcteur de gamma. Il n'y a pas de HDR, pas de mode graphique ou de performance... rien de ce à quoi la génération nous a habitués. Non pas que Scars Above soit un jeu bâclé, loin de là. Les cutscenes sont bien réalisées, il y a une synchronisation labiale pour le doublage anglais et les décors sont très bien construits. Mais il y a encore des saccades, surtout dans les scènes, ce qui nous donne l'impression que le jeu avait besoin d'un peu plus de temps pour être peaufiné. En revanche, le travail sonore du jeu est impeccable. Les doublages français sont de premier ordre, la localisation des sous-titres fonctionne également très bien. Mais le jeu brille vraiment par ses caractéristiques sonores, comme l'audio 3D (en jouant avec PULSE), qui permet d'indiquer clairement la position d'un ennemi qui vous surprend. Nous avons été vraiment impressionné par la façon dont Scars Above a implémenté cette fonctionnalité.Scars Above est l'une des bonnes surprises de ce début d'année 2023. Malgré le fait d'être un jeu clairement doté d'un budget qui ne permettait pas beaucoup d'extrapolations de la part des développeurs, le titre remplit bien sa proposition et livre une œuvre solide, avec une narration et un gameplay convaincants, en plus d'un excellent travail sonore. Le système de jeu rappelle beaucoup un jeu Souls combiné aux mécaniques de Dead Space, y compris l'esprit légèrement horrifique qui s'empare du titre par moments. C'est un jeu facilement recommandable pour les fans de jeux de science-fiction et de jeux de tir à la troisième personne.