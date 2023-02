Clausematch s'associe à The Connector pour étendre la portée de sa solution de conformité.

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

: Clausematch, une société technologique développant des solutions pour la conformité réglementaire, a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé un accord avec The Connector, une société commerciale technologique ayant une approche non conventionnelle pour aider les entreprises qui cherchent à augmenter leur clientèle, ainsi que les sociétés de services financiers qui recherchent une solution tierce digne de confiance.Selon une enquête récente menée auprès de professionnels de l'informatique et de la sécurité, les entreprises du monde entier utilisent environ 110 applications SaaS dans le cadre de leurs activités. Cependant, la plupart des entreprises n'ont pas les compétences de base pour acheter de tels logiciels, et souvent, elles achètent des produits SaaS qui sont trop chers, difficiles à utiliser, ou qui ne résolvent pas le problème de fond., dirigé par Koen Vanderhoydonk, influenceur RegTech, a fait ses preuves en matière de relations solides et dispose d'un vaste réseau international dans le secteur des services financiers. Vanderhoydonk dispose également d'un rayonnement important dans l'Union du Benelux, ce qui s'avérera avantageux pour Clausematch. Grâce à la collaboration de Clausematch et de The Connector, les entreprises à la recherche d'une solution tierce réputée pour les aider à gérer leurs obligations en matière de conformité bénéficieront d'une combinaison gagnant-gagnant d'expertise technologique et de solutions et pratiques de premier ordre., a déclaréThe Connector applique trois critères lorsqu'il choisit des solutions tierces, comme Clausematch, à apporter à ses connexions : une solution éprouvée, des avantages avérés pour les clients, ainsi qu'une stabilité prouvée et la promesse d'un avenir dans l'industrie. Selon Koen Vanderhoydonk, PDG de The Connector, Clausematch répond à ces trois critères., a déclaréClausematch a fait ses preuves en tant que leader mondial de la RegTech. Elle a été sélectionnée dans le cadre de plusieurs incubateurs et programmes, notamment FinTech Innovation Lab London and New Work, Lloyd's Lab, LawTechUK Sandbox Pilot et le Barclays Accelerator Program, pour n'en citer que quelques-uns. Le fait de participer à ces programmes a permis à l'équipe de Clausematch de partager sa solution avec des experts du secteur, d'entendre leurs commentaires et de comprendre comment adapter au mieux la plateforme aux besoins des entreprises ciblées. Le partenariat avec The Connector s'inscrit dans la mission de Clausematch, qui consiste à proposer un produit SaaS de conformité aux entreprises hautement réglementées.Clausematch est une société de technologie réglementaire primée qui développe des solutions pour les régulateurs et la conformité réglementaire. La plate-forme de pointe de Clausematch automatise la gestion des politiques, la gestion des changements réglementaires et la gouvernance organisationnelle. Les régulateurs peuvent également utiliser Clausematch pour gérer, publier et mettre à jour les réglementations sous forme numérique. La société travaille avec une série de clients multinationaux dans des secteurs réglementés, notamment les services financiers, l'énergie et l'assurance. Clausematch a été l'un des lauréats régionaux des Barclays's entrepreneur awards pour la société FinTech de l'année, a récemment figuré en tête de la liste RegTech50 de Business Cloud, et a été nommée RegTech de l'année par les US FinTech Awards en 2022. www.clausematch.com The Connector est un écosystème unique qui aide les startups et les entreprises à se développer en leur donnant accès à une équipe de vente ayant des connexions dans le secteur financier, à une localisation en Europe et à des services de mise à l'échelle. Nous mutualisons le coût de la mise à l'échelle pour les entreprises individuelles, ce qui offre une alternative aux vendeurs internes pour une fraction du coût. Avec le Connecteur, vous débloquez des conversations exclusives et significatives avec des acheteurs qui raccourcissent le cycle de vente. www.jointheconnector.com