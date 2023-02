void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2

Le petit robot Robbie et son petit ami humain Toriko reviennent pour une nouvelle aventure, rejoints une fois de plus par la fidèle FactoryAI, une sympathique intelligence artificielle indispensable à la survie de nos protagonistes dans un monde sombre et désolé. L'histoire de Void Terrarium 2 commence à la fin du premier épisode, Robbie et Toriko profitant d'une période de sérénité après avoir survécu à d'innombrables dangers, mais malheureusement, la tranquillité qu'ils ont acquise est destinée à s'estomper et nous nous retrouvons soudain catapultés dans une situation dangereuse : Toriko tombe à nouveau malade, cette fois à cause d'une maladie inconnue qui provoque même le détachement de ses membres, ouvrant la possibilité qu'elle ne soit pas aussi humaine qu'elle le semble après tout... et en fait cela semble presque évident vu qu'un champignon se développe dans son œil. Quoi qu'il en soit, FactoryAI et Robbie partent donc à la recherche de tout ce dont ils ont besoin pour synthétiser un remède temporaire à la maladie et sauver leur petite amie une fois de plus. Et c'est ainsi que notre voyage recommence dans les Wastelands : des terrains vagues fétides où l'homme n'existe plus, l'humanité n'est plus qu'un souvenir dont l'héritage est représenté par un terrain vague toxique, peuplé uniquement de machines cruelles, d'êtres organiques agaçants qui ont réussi à s'adapter à la nouvelle nature et de quelques robots semi-sensibles appelés CloudAI. Et on s'arrête ici pour éviter les spoilers, oui parce que l'histoire de Void Terrarium 2 est sincèrement très intéressante, un doux conte de fées sombre aux accents cyberpunk qui mérite d'être découvert progressivement et qui ne peut manquer de susciter l'intérêt et de stimuler l'imagination de tout fan de science-fiction, qui a également vu des clins d'œil à William Gibson.Mais venons-en au gameplay proprement dit, le véritable point sur lequel il faut se concentrer pour analyser un titre aussi particulier. Void Terrarium 2 est configuré comme un croisement (également suffisamment réussi) entre un dungeon crawler avec des éléments roguelike, un jeu de stratégie au tour par tour et un jeu de gestion, et tous ces éléments parviennent incroyablement à rester ensemble de manière plutôt naturelle, même si à première vue ce mélange des genres pourrait faire tressaillir le nez. Le titre se compose principalement de deux schémas de jeu, l'un créé en graphisme 2D avec un style cartoon sombre, le Terrarium, et l'autre créé en 3D avec un style isométrique, les Wastelands, représentées par de dangereux donjons à explorer afin d'obtenir de précieuses ressources. Le Terrarium est un véritable hub d'où nous partirons pour nos expéditions et où nous reviendrons à leur terme (ou à notre mort). Ici, nous devrons prendre soin de Toriko et de sa capsule de survie en la nourrissant, en la soignant et en nous occupant des " corvées " : En effet, il sera très important de garder la petite maison de notre amie humaine en bon état, de nettoyer l'environnement pour éviter une augmentation des niveaux de contamination causés par les spores toxiques dans l'air, mais aussi d'embellir l'endroit agréable de Toriko en construisant des objets d'ameublement ou des utilitaires importants pour la gestion de la température et de l'humidité comme des lanternes ou des déshumidificateurs, éléments clés dans la mécanique de la croissance de la végétation. Une gestion correcte du Terrarium mettra Toriko de bonne humeur en facilitant sa survie lors de nos intenses expéditions dans les donjons, mais elle nous donnera aussi l'occasion de jouer avec le sympathique système d'artisanat de ressources, qui est loin d'être optionnel, alors qu'en fait embellir la chambre de Toriko pourrait sembler superflu, la fabrication d'objets utilisables dans l'éditeur de terrarium débloquera des améliorations permanentes pour Robbie, ce qui nous permettra de nous attaquer aux donjons avec une plus grande tranquillité d'esprit. Il devient donc très stimulant de continuer à trouver des moyens d'obtenir les plans nécessaires pour augmenter l'attaque, la défense, la vie et les autres caractéristiques de notre petit robot.La progression réelle de l'histoire, cependant, se fait en explorant les zones extérieures au Terrarium en suivant les indications de FactoryAI, et le jeu se transforme ainsi d'un jeu de gestion en un dungeon crawler avec des éléments roguelike évidents. Les passages à l'intérieur de ces labyrinthes seront fréquents et nécessaires pour avancer le long de l'arc narratif, atteindre des endroits clés mais aussi pour gagner des ressources pour l'artisanat : chaque objet que nous trouvons à l'intérieur des donjons peut être soit utilisé sur le champ de bataille (nous parlons de potions, de grenades, de bombes fumigènes ou d'armes et de boucliers équipables), soit transformé en ressources consommables pour la création d'utilitaires une fois de retour au Terrarium. Certains objets, comme la nourriture pour Toriko, peuvent être stockés dans un coffre-fort pratique et utilisés au premier besoin, tous les autres seront convertis automatiquement à la fin de l'expédition en ressources organiques, inorganiques, énergétiques et contaminées. Celles-ci seront stockées, que vous réussissiez votre parcours dans le donjon ou que vous soyez tué par les ennemis que vous rencontrez. Lors des expéditions, Robbie commencera toujours par le premier niveau, puis s'élèvera en gagnant de l'expérience en tuant des ennemis sur le terrain. De ce point de vue, le jeu est identique à de nombreux autres jeux roguelike. Au fur et à mesure que nous avançons dans les donjons, nous débloquons des capacités aléatoires qui peuvent améliorer nos caractéristiques mais qui ne seront pas cumulables expédition après expédition et seront réinitialisées à chaque fois. Parcourir les donjons n'est cependant pas aussi facile qu'il n'y paraît. Le jeu de combat est stratégique au tour par tour, et chaque mouvement doit nécessairement être pesé avec soin sous peine d'être prématurément vaincu. Le protagoniste et les ennemis se déplacent comme s'ils étaient des pions sur ce qui est en fait un échiquier, toute action effectuée représente un tour, chaque mouvement, chaque utilisation d'un consommable, chaque attaque consommera un tour, il faut donc comprendre comment se déplacer afin de configurer le champ de bataille en notre faveur, aussi parce que chaque mouvement de notre part correspondra également à un mouvement des ennemis dans notre direction, rendant parfois très complexe de sortir indemne des affrontements.Comme si cela ne suffisait pas, pour augmenter la complexité des runs dans les donjons de Void Terrarium, NIS a inventé un moyen de limiter le temps à notre disposition, et il le fait de deux manières à vrai dire. La première est trivialement représentée par le passage du temps (tic-tac tous les cinq étages de donjon terminés) et la nécessité de prendre soin de Toriko, dont l'état de santé nous sera constamment indiqué grâce à un joli écran à la Tamagochi positionné dans le coin inférieur gauche du hud. Grâce à cette superposition, nous pourrons savoir quand la jeune fille a faim ou a besoin que sa maison de verre soit nettoyée de la saleté, des actions qui devront être effectuées dans le Terrarium pour être définitives en quittant l'expédition, bien que nous ayons la possibilité de tamponner la situation directement depuis le donjon mais en consommant une partie de la batterie de Robbie. En haut de l'écran nous sont présentées deux barres, une fuchsia et une jaune, la première représentant la vie de Robbie, la seconde sa batterie. Et voici la deuxième mécanique avec laquelle les développeurs ont décidé de limiter la durée des expéditions, la barre de batterie ne sera pas seulement consommée en aidant Toriko ou en utilisant certaines capacités spéciales en combat, mais elle sera aussi constamment vidée tour après tour, représentant par essence une sorte de minuteur. On pourra tout de même regagner de la charge grâce à certains objets disponibles en loot lors de l'expédition, si on a la chance d'en trouver.Void Terrarium 2 est clairement un jeu digne de ce nom, assez inspiré et très agréable d'un point de vue artistique, parsemé de choix narratifs et de gameplay intrigants, mais il y a quelques mais, de gros buts. Si toutefois, au début, on est ébloui par le décor et l'ambiance dystopique de science-fiction diluée dans la douceur d'un film Pixar (Wall-E en tête), après une poignée d'heures, on se rend compte que Void Terrarium 2 repose davantage sur une narration évocatrice que sur un gameplay qui devient répétitif et caractérisé par les mêmes environnements et combats simples, une fois que l'on s'est habitué au système de jeu. La note positive, cependant, est que malgré la répétitivité, le désir de progresser reste élevé car l'histoire vaut la peine d'être vécue et nous voulons absolument savoir où elle va.Le premier "mais" est donc la répétition des mécanismes de jeu, qui sont amusants mais fatigants après un nombre modéré d'heures. Le deuxième "mais", accrochez-vous bien, est que Void Terrarium 2 est identique en tous points au premier chapitre. Oui, vous avez bien entendu. Bien sûr, quelques nouvelles mécaniques sont là et au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire, elles vous seront révélées, mais pour tout le reste, c'est exactement le même jeu, même d'un point de vue technique, même style graphique, même style sonore (sympa, mais aussi répétitif ici), même interface graphique, tout. Et en fait, cela ne fait même pas si longtemps que le premier chapitre a été publié seulement en 2020, il est donc très facile de penser qu'ils ont simplement recyclé tous les actifs et continué l'histoire, en essayant de surfer sur la vague de la petite réponse obtenue avec le premier volet. On dit qu'on récolte ce qu'on sème.Void Terrarium 2 est trop grand pour être conçu comme un DLC et on doute que NIS aurait même eu du sens de penser à sortir une expansion pour un tel titre de niche, en même temps, cependant, le fait que l'exacte même formule a été proposée avec une nouvelle histoire nous rend sincèrement perplexe. Cela dit, Void Terrarium 2 n'est pas un titre à ignorer si vous êtes un fan du genre et il vaut la peine d'y jouer car, malgré ses limites, il est capable de vous procurer de petites émotions et une grande satisfaction. Robbie, Toriko et FactoryAI font pleinement mouche à cet égard, se révélant être des compagnons très sympathiques et doux pour quelques soirées, mais ne vous attendez pas à quelque chose qui laissera vraiment une trace, dans quelques semaines, ce ne sera plus qu'un faible et doux souvenir. A noter qu'à l'image de son prédécesseur le jeu n'est pas localisé en français (ô surprise) et que la version physique comporte un mini-artbook et la bande son numérique à télécharger. Côté PS5, il n'y a aucune optimisation à retrouver.Si vous êtes un fan de dungeon crawlers et que vous aimez vous occuper de personnages mignons à l'esthétique bien japonaise, Void Terrarium 2 sera un agréable compagnon pour quelques soirées, mais ne vous attendez pas à des défis de grande ampleur ni même à la nouvelle perle du genre. C'est plus ou moins la même formule que dans le premier épisode.