Le panorama des jeux de stratégie au tour par tour connaît une nouvelle vie : récemment, plusieurs titres sont sortis qui explorent à nouveau ce système de jeu, très populaire dans les années 90 et au début des années 2000 : SpellForce Conquest of Eo est le nouvel effort d'Owned by Gravity qui n'inclut pas multijoueur en ligne, il n'y aura donc que vous contre l'ordinateur qui ne vous mettra certainement pas à l'aise. Les événements du jeu se déroulent environ cent ans après ceux de Spellforce 3, qui a vu la formation du Cercle des Mages. Étant donné que la magie était pratiquement interdite lors des événements de SF3, il n'est pas étonnant que la création du Cercle ait entraîné sa renaissance en Eo. Au début du jeu, vous n'êtes qu'un humble apprenti qui se précipite aux côtés de votre maître pour retrouver sa tour en ruine. Vous vous mettrez donc à la tête d'un royaume qui vous apportera toute l'aide nécessaire, considérant que vous aurez un maître pour suivre vos premiers pas. Vous attendiez-vous à une intrigue qui suivrait les pas des protagonistes comme dans le chapitre précédent ? Eh bien à tort ! Ici l'intrigue est prétexte, sans trop de fioritures et pleine d'enchaînements de quêtes plus ou moins intéressants. L'absence d'histoire peut être considérée comme un plus pour ceux qui ne sont pas habitués à des choses similaires, mais nous vous assurons que c'est un défaut sur un jeu similaire. SpellForce Conquest of Eo se confirme déjà dès les premiers stades légèrement en retrait par rapport à ses prédécesseurs.Par ailleurs, la création de personnage se limite au choix entre trois spécialisations : Alchimiste (peut créer et utiliser des potions, utiles pour le combat), Artificier (crée des glyphes capables d'améliorer l'armée de référence ou le héros que vous aurez au combat) et Nécromancien (initialement le plus performant puisqu'il est capable de constituer tout de suite une énorme armée, mais qui dans les phases avancées du jeu perd du terrain par rapport aux deux autres). En général, l'offre proposée est petite, étant donné que certains caractères supplémentaires pourraient facilement être insérés, mais apparemment le développement de SpeellForce Conquest of Eo se retrouve avec la façade extérieure d'un produit médiocre motivé plus par le nom que par le soin réel. Dans le jeu, nous aurons une tour qui représente le royaume d'appartenance auquel étendre le pouvoir et l'influence sur la carte du jeu, pour ce faire, nous nous appuierons sur trois caractéristiques principales, qui sont Compétence (nécessaire pour niveler la tour, augmentant ainsi le nombre de chambres et d'apprentis disponibles), Mana (votre réserve magique, nécessaire pour lancer des sorts et parfois pour accomplir des quêtes. Il peut également être converti en or une fois le rituel correspondant recherché) et enfin Recherche (les progrès réalisés vers le sort de recherche choisi. Les sorts ont des objectifs très différents : de l'invocation de plus de créatures à l'amélioration des armées, en passant par l'affaiblissement des ennemis).La gestion vous permet de suivre votre parcours à court et à long terme et de progresser vers celui-ci. Par exemple, arrêtez de produire du mana et des points de recherche pour monter de niveau le plus rapidement possible. Vous devrez effectuer une véritable restauration de la tour en construisant des salles : une salle spécifique à votre spécialisation, comme la Glyph Smithy, une série de salles qui produisent des ressources, vous permettent d'embaucher des unités plus avancées et ainsi de suite. Les plans de salle sont déverrouillés en accomplissant certaines quêtes ou en les achetant pour la réputation des villes voisines, qui peuvent être améliorées en accomplissant des quêtes dans la ville respective. En ce qui concerne les batailles, Spellforce : Conquest of Eo propose des combats standard basés sur une grille; avec vos armées commençant d'un côté de l'écran et vos ennemis de l'autre. Frappes de représailles, positions défensives, tout comme dans les bons vieux Heroes of Might and Magic. Malgré la variété des buffs et objets à utiliser en combat et les capacités des personnages, malheureusement les combats seront standardisés et au bout de quelques heures vous comprendrez que chaque combat est une copie du précédent.Techniquement parlant, SpellForce : Conquest of Eo est désastreux : esthétiquement daté et sans réel rendu, ainsi qu'un framerate danseur malgré le fait que les graphismes puissent être réglés encore plus bas que d'habitude. Les commandes du jeu sont aussi datées que le jeu lui-même, ce qui semble trivial et anachronique. Un tel titre méritait un digne quatrième chapitre, une renaissance pour la marque qui au contraire se consume dans un enchaînement de banalités et de "déjà vu" sans la moindre trace d'auteur : il aurait pourtant suffi de copier du passé dans d'une manière correcte et congruente, malheureusement nous n'avons même pas eu l'honneur de recevoir cela. Ah et pour couronner le tout, le jeu n'a même pas été localisé en français (il n'y a que l'allemand et l'anglais de disponible).SpellForce : Conquest of Eo est un désastre esthétique, avec des graphismes qui tentent en vain de se présenter comme un cadre moderne mais échouent lamentablement. Un secteur scénaristique quasi inexistant pour le joueur, des personnages en péril et la seule possibilité de pêcher parmi trois classes disponibles limitent drastiquement les choix qui, dans un titre RPG, devraient être à la base de l'expérience vidéoludique. Le jeu ne propose même pas de batailles intéressantes mais des clones des trois premières situations, entrecoupant les combats avec la gestion de votre propre armée et de votre propre Tour.