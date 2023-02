Il est indéniable que ces dernières années, nous avons assisté à un retour aux sources dans le monde des FPS. Qu'il s'agisse de titres somptueux développés par des équipes qui ont (au moins historiquement) fondé le genre ou d'autres petits studios de développement qui s'amusent à faire revivre les sensations de ces premiers jeux de tir. Le titre dont nous parlons aujourd'hui appartient à cette deuxième catégorie : il s'agit de Dread Templar. Développé sur une période de trois ans, le titre est sorti de l'accès anticipé de Steam et est résolument un FPS extrêmement old school. Comme pour tous les FPS des premiers jours, l'intrigue n'était certainement pas la première pensée qui occupait l'esprit de T19 Games. Le titre n'a pas vraiment de trame narrative, mais tente plutôt de trouver une " excuse " pour vous permettre de massacrer des monstres et des démons comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ainsi, dans Dread Templar, vous jouez le rôle d'un templier cherchant à se venger du malin et de toute sa clique. Hormis le fait qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose en termes d'intrigue et de narration, vous pouvez être assuré que le titre vous guidera dans l'univers du jeu au moyen d'un simple tutoriel qui, en quelques minutes, vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin pour survivre à cet enfer sur terre. Deux autres points assez fondamentaux restent à discuter : premièrement, le scénario n'est pas nécessaire pour profiter pleinement du titre, et deuxièmement , Dread Templar a été localisé en français (au niveau des textes), mais cela n'a que peu d'importance, puisque vous pouvez vous moquer des textes à l'écran et profiter du jeu.Et c'est là que nous arrivons au véritable cœur battant de la production : le gameplay. Dread Templar s'inspire fortement du bon vieux, mais jamais trop loué, Quake. De toute façon, que faut-il pour s'amuser quand on a un arsenal intéressant, des hordes de démons à massacrer, et un gameplay qui repose entièrement sur la vitesse et les réflexes rapides ? Même au niveau du gunplay, Dread Templar est extrêmement cohérent avec lui-même et offre à l'utilisateur la possibilité d'éliminer des monstres et de semer la mort et la destruction comme bon lui semble. Vous êtes un fan des armes blanches ? Pas de problème, le titre vous fournit deux katanas brillants capables de trancher les adversaires les plus coriaces (oh là là, il vous faudra un bon nombre de coups). Vous préférez frapper à distance ? Mieux encore, dans ce cas, vous avez le choix entre plusieurs armes mortelles (bien sûr, dans ce cas, vous devrez également faire face aux balles disponibles).Le fait que Dread Templar soit un jeu développé avec cœur ne fait aucun doute : le soin apporté à la réalisation des environnements et de nombreux petits détails est tangible dans plusieurs éléments du titre. Nous avons apprécié les différentes arènes et décors ainsi que les adversaires qui se sont présentés à nous. Les graphismes "pixellisés" sont parfaitement adaptés au type de jeu et sont extrêmement fonctionnels pour le gameplay. D'un point de vue technique, nous n'avons pas grand-chose à dire, si ce n'est que d'aucuns trouveront peut être les couleurs beaucoup trop criardes. Le moteur de jeu est définitivement optimisé après un long passage en Early Access et le résultat final est plutôt appréciable. Le son est également bon, avec une bande sonore "joliment chargée" comme il se doit pour une production de ce type. La prise en main demeure assez arcade dans l'ensemble. En plus de la quantité d'armes, nous avons quelques autres flèches très intéressantes dans notre arc : tout d'abord, nous pouvons utiliser le bon vieux bullet time, c'est à dire ralentir le monde du jeu pendant quelques instants et frapper qui nous voulons.Nous avons ensuite la possibilité d'esquiver les coups en se précipitant au bon moment : cette mécanique rend le gameplay encore plus frénétique et, enfin, vous pouvez également améliorer vos armes pour adapter le gameplay à votre façon de jouer. Malheureusement, tout ce qui brille n'est pas doré, et nous avons également quelques problèmes à signaler, comme l'impact des coups, qui n'est pas exactement réaliste, et dans certaines situations, nous avons trouvé tout cela un peu trop chaotique et hors de contrôle (mais cela pourrait aussi être un plus pour certains). A noter qu'à ce stade, il n'a pas encore été fait question d'une sortie de Dread Templar sur consoles, mais le jeu s'y prêterait bien.Dread Templar n'est certainement pas une production qui veut révolutionner le genre FPS, le titre de T19 Games publié par Fulqrum Publishing sait comment divertir et le fait "à l'ancienne" avec des tonnes de balles, des hordes de monstres et un gameplay immédiat et plein d'adrénaline. Si vous êtes à la recherche d'une composante narrative forte et présente, vous serez déçu, mais si vous recherchez un titre qui vous fera " déconnecter votre cerveau " pendant quelques heures, vous devriez certainement l'envisager.