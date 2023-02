Kirby's Return to DreamLand Deluxe

Il ne suffisait pas au protagoniste rosé d'être transporté dans un pays perdu récemment : il a plutôt choisi d'engager tout son groupe pour une nouvelle aventure à l'ancienne dans leur pays des rêves. Kirby's Return to Dream Land Deluxe est en fait un retour à la 3D en deux dimensions (du moins en termes de cartes et de conception des niveaux) et une production qui remonte en fait à 2011, date de sa sortie sur Nintendo Wii sous le nom de "Kirby's Adventure Wii" (Kirby's Return to Dream Land était le titre américain). À maintes reprises depuis 2017, la Nintendo Switch s'est révélée être un terrain fertile pour ramener des jeux appartenant à des consoles antérieures, il suffit de penser à Captain Toad : Treasure Tracker ou à Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Désormais pour séduire un public plus large, désormais pour titiller les fans, la plateforme de Big N a vu se succéder des titres originaux et des rééditions léchées. Le label Deluxe parle justement de cela : un nouveau départ pour un grand protagoniste, arrivé avec un lot d'améliorations et d'ajouts pour se renouveler, pour rester inimitable. Après un détour par une trame narrative post-apocalyptique (sans jamais perdre la vivacité propre à la série), les pistes bidimensionnelles relocalisent l'intrigue dans les environs du coloré Pays des rêves. Le changement de ton par rapport à "Kirby et le monde oublié" est également attesté par l'utilisation, dans le cas présent, d'un livre qui, à la manière d'une fable ou d'un conte de fées, raconte les vicissitudes des protagonistes, servant de cadre à toute l'aventure.Lorsqu’un vaisseau alien s’écrase sur la paisible planète Pop, ses débris sont éparpillés aux quatre coins du pays. Pour aider les aliens à retourner sur leur planète, Kirby devra récolter les fragments du vaisseau de Magolor. Mais cette fois-ci, il ne sera pas seul. Il sera en effet possible de parcourir l'aventure jusqu'à quatre simultanément, avec quatre Kirby (chacun dans une couleur différente), ou en incarnant les amis de Kirby, Meta Knight, le Roi Dadidou et Waddle Dee. Il est d'ailleurs possible d'entrer ou sortir du jeu à tout moment si vous aimez jouer en groupe. Et les joueurs qui ont besoin d’un petit coup de pouce peuvent sauter sur le dos des autres personnages pour se déplacer. Le contenu de Kirby's Return to Dream Land Deluxe est enrichi par ce qui est présenté comme une fin alternative, une zone complètement nouvelle qui constitue l'épilogue du jeu. Magolor - Epilogue vous permet d'incarner le naufragé de l'espace, qui se retrouve privé de ses pouvoirs à l'exception de celui de sauter et de manier une arme de fortune. Son évolution se déroule sur vingt niveaux distincts, à travers des combinaisons de coups telles que même Nero de Devil May Cry et la collection d'éclats en seraient presque étonnés. Dans l'ensemble, il s'agit d'une excellente nouvelle fonctionnalité qui embellit le jeu solo de la Wii à la Switch. Le studio Vanpool, responsable de l'adaptation, a fait plus de changements qu'on aurait pu le penser.C'est désormais connu depuis une trentaine d'années dans l'enceinte de la maison de Kyoto : Super Mario fonde au moins une partie de son essence sur le saut, tandis que Kirby se livre à la plus pure des actions de manger. En vertu de cette caractéristique inhérente à la série, Kirby's Return to Dream Land Deluxe prend les connotations d'un beat'em up à défilement latéral non pas basé sur la précision des sauts individuels, mais sur un amusement léger fait d'ingestion de power-ups avec leurs attaques correspondantes, de séquences de plateformes en 2D et de bonus pour avoir terminé les niveaux à cent pour cent. La capacité copie de Kirby lui confère des pouvoirs spéciaux : Il peut copier les pouvoirs de ses ennemis après les avoir avalés et se dote d’une série de costumes et de chapeaux assortis. Par exemple, la capacité copie lance lui permet de s'armer d’une lance et de la manipuler de différentes manières, ainsi que de jeter des lances sur ses ennemis et sur les obstacles. Et ce n’est pas tout ! Kirby peut ainsi devenir Kirby Epée, Kirby Fouet, Kirby Ninja et Kirby Combattant, mode dans lequel il devient un véritable maître des arts martiaux, capable d’exécuter des prises de judo. Les ennemis qui peuvent être gobés dégagent une aura scintillante. Soyez prudent lorsque vous les manipulez, leurs pouvoirs ne sont que temporaires. Kirby's Return to Dream Land Deluxe comporte aussi un mecha qui transforme la petite boule rose en une sorte de Transformer trop puissant, et le thème du sable, qui vous donne des capacités similaires à l'eau ou à la glace. A cela s'ajoutent les Super capacités, qui sont données à des ennemis uniques et spécifiques à avaler pour obtenir des coups qui font apparaître des étoiles à glaner, et une zone bonus avec un degré de difficulté légèrement supérieur en moyenne à celui de la zone principale.En plus de cela, grâce à la bonne humeur étudiée de Nintendo, la réédition apporte Merry Magoland, un parc d'attractions où le Party Game écrase le platformer : jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter dans une série de très courtes compétitions presque exclusivement basées sur les réflexes (qui frappe le premier en style samouraï, qui avale le plus d'œufs en évitant les bombes, etc.), à l'issue desquelles, quel que soit le résultat, des tickets cadeaux sont garantis. Ces derniers ouvrent la voie à la collection, car ils sont liés à l'obtention de masques spéciaux - représentant les nombreux personnages de la planète Pop - avec lesquels personnaliser le protagoniste dans ses raids. On notera également la présence du Dojo Ninja (déjà présent sur Wii), où les protagonistes pourront s’affronter en lançant des étoiles ninja au moyen du Joycon pour atteindre la cible, de quelques mini-jeux, mais également de passages secrets menant dans une autre dimension, où sont encore cachés quelques niveaux additionnels.Pour une occasion aussi importante qu'un nouveau stage qui l'attend, Kirby's Return to Dream Land Deluxe a vraiment sorti le grand jeu, avec des décors plus soignés et plus vivants que son homologue Wii, tandis que la palette de couleurs fait toujours des merveilles. Outre l'augmentation de la résolution, le travail de HAL Laboratory a également consisté en une série de petites ou grandes retouches de design ou de style, principalement pour King Dedede, qui présente désormais les mêmes caractéristiques que dans "Le monde perdu", c'est-à-dire moins enfantin et plus grand. Par-dessus tout, un effet cel shading perceptible mais pas trop prononcé est arboré, correspondant à des contours noirs le long de la figure arrondie du protagoniste et des autres personnages. Cela les distingue de leur environnement - au contraire, sur Wii, ils semblent s'y fondre - plutôt dans le style des scènes animées ou d'inspiration cartoon. Des animations inédites ressortent également, notamment pour le héros rond, faisant que la version Switch s'élève au rang de remake plutôt que de simple portage ou Remastered, à l'image du récent Metroid Prime Remastered. Les animations sont d'une grande souplesse et le jeu respire la bonne humeur.La jouabilité est immédiate et ne requiert que l'usage d'un Joycon (à l'instar d'un New Super Mario Bros par exemple), les contrôles se limitant à seulement quelques boutons. De quoi retrouver une prise en main proche de la mouture Wii (les Motion Control sont d'ailleurs utiliser dans des mini-jeux), cela étant même avec une manette classique le jeu reste simple à prendre en main. Le titre devrait convenir aux joueurs de tous âges tant il se montre entraînant, malgré une relative facilité de l'ensemble (le game over n'est pas possible). La bande son s'avère assez soignée, et mélange nouvelles compositions ainsi que remix des anciens épisodes. Le jeu comporte sept mondes différents (+ l'épilogue bonus), eux mêmes composés de plusieurs niveaux, dont certains à débloquer en réalisant un important score. Un exercice qui aider à augmenter la durée de vie, puisque celle-ci atteindra les quinze heures de jeux pour terminer le jeu à 100% (contre environ huit heures si l'on réalise uniquement les niveaux obligatoires). Kirby's Return to Dream Land Deluxe se prête à un double profil, invitant les amateurs de son style de plateforme légère et joyeuse autant que les familles et les amis à entrer dans sa fête foraine.Même douze ans après sa sortie d'origine sur Wii, cet épisode Kirby demeure un jeu de plate-formes 2D très rafraichissant et un véritable retour aux ressources de la série. Le titre propose une bien jolie réalisation, un gameplay d'une rare accessibilité, et un mode multijoueurs bienvenue. Un titre familial par excellence. Tous les utilisateurs de Kirby et le monde perdu n'auront peut être pas envie de retourner dans les deux dimensions et de se replonger dans le passé des consoles de Nintendo, mais ceux qui recherchent un parc d'attractions trouveront dans l'exclusivité Switch l'attraction la plus désirable.