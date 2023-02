Blood Bowl 3

Pour tous les joueurs habitués aux figurines, Warhammer est une pierre angulaire : nous parlons d'un des jeux historiques qui, au fil du temps, en différenciant les différentes époques consacrées, a diverti les enfants puis les adultes, créant des générations qui ont consacré du temps et de l'espace à peindre des figurines, à créer des armées, à défier d'autres joueurs. En bref, les jeux de guerre tels que nous les connaissons aujourd'hui sont nés grâce, et surtout, à Warhammer. Et pourtant, parmi les batailles qui se déroulent dans cet univers, il existe un sport souvent oublié, négligé, mais qui mérite son propre espace : il s'agit du Blood Bowl, un sport qui mélange le football américain avec les thèmes typiques de Warhammer (et un peu de saine violence). Commençons par les bases : si vous avez eu l'occasion de jouer aux deux précédents jeux Blood Bowl sortis, alors vous savez déjà de quoi nous parlons (malgré les nombreuses améliorations), tandis que si vous n'avez jamais mis la main sur un titre de la marque, nous allons vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Blood Bowl III est un jeu de stratégie où un joueur va s'affronter à un autre (ou à une IA) sur un terrain de football américain avec son équipe, dans le but de marquer plus de touchdowns que l'adversaire. Le jeu, divisé en tours, reproduit les règles officielles du jeu de société correspondant, en proposant une grande différence aux lancers de dés automatiques. En effet, afin d'effectuer les différentes actions, en profitant des règles (et du fait qu'un lancer raté fera passer le tour au joueur suivant), les joueurs devront passer des tests basés sur les statistiques des différents joueurs (qui peuvent également avoir des compétences spécifiques).Cependant, avec Blood Bowl III, nous avons beaucoup de nouveautés prêtes à peupler le jeu : commençons par les nouvelles races disponibles, comme les Halflings et les Black Orcs, qui viennent s'ajouter à la liste des équipes disponibles. Le mode Mon équipe, en outre, permettra aux joueurs de créer leur propre équipe, une mécanique qui émule la création appliquée dans le jeu de plateau et permet ainsi aux joueurs de trouver leur propre style avec leurs équipes (leur donnant également la possibilité de choisir des uniformes, des logos et ainsi de suite). Les différents personnages auront ensuite des compétences, qui les rendront plus distinctifs, et celles-ci ont été améliorées et augmentées pour ajouter une couche supplémentaire de personnalisation au jeu. Enfin, ne perdez pas espoir, car Cyanide Studio a également mis la main sur l'IA des figurines contrôlées par l'ordinateur, rendant les défis toujours aussi difficiles et amusants. Blood Bowl III présente, parmi de nombreuses nouveautés, des graphismes améliorés, avec des modèles plus caractérisés, des animations plus fluides et un meilleur système de contrôle. Le seul défaut, dans ce cas, est le mouvement de la caméra qui était un peu trop lourd et fatigant (mais c'est un défaut mineur qui peut être résolu en un rien de temps).Avec ce Blood Bowl III, Cyanide Studio a fait le bon choix en offrant tout ce qu'un joueur de ce sport pourrait désirer - il y aura bien sûr des moyens d'étendre l'expérience à l'avenir, mais avec ce chapitre nous arrivons au bon niveau en termes de ce qui est nécessaire. Nous parlons d'un jeu doté d'une campagne solo qui fera office de tutoriel et vous conduira à des défis amusants dans ce mode solo, tandis que la partie multijoueur vous permettra de jouer contre un adversaire en ligne ou, si vous le souhaitez, même localement (étant donné que le jeu ne comporte aucune carte ou information à cacher à votre adversaire). Les règles, comme par le passé, reprennent le jeu de plateau, donnant à chaque figurine la possibilité d'effectuer des actions telles que le déplacement, le plaquage, la faute éventuelle et des actions plus particulières et limitées comme le Blitz et la passe. Les graphiques et l'UX utilisés pour montrer les dés et les choix, qui apparaîtront au-dessus de la zone de jeu (dans une sorte de cercle de choix) et que vous pourrez utiliser pour prendre votre décision, sont également intéressants. En bref, si l'on ajoute à l'IA améliorée et au mode My Team la multitude de courses et d'équipes parmi lesquelles nous pouvons choisir, le jeu devient le chapitre définitif de la série. Évidemment, nous sommes en présence d'un jeu qui est une expérience à faire et à faire, donc ne vous attendez pas à autre chose qu'une version numérique de Blood Bowl, et le titre est très punitif (surtout pour les actions risquées), ce qui peut peser sur les inexpérimentés, car échouer un jet de dé ou une action entraînera un changement de tour, anéantissant toutes les tactiques que vous aviez préparées.Le gameplay est satisfaisant et nous oblige à méditer longuement pour mieux évaluer les risques associés à une relance ou une action spécifique. Blood Bowl III demande de la prudence, du calcul et beaucoup de patience. C'est davantage le système Online qui nous laisse perplexe : Blood Bowl III fonctionne par Saisons durant trois mois, avec un classement mondial, après quoi une nouvelle faction est introduite et le Blood Pass est mis à jour. Comme en mode hors ligne, avec les touchés et les KO, nos champions gagneront les points d'expérience nécessaires pour débloquer des compétences passives supplémentaires. Des équipes de base plus fortes peuvent donc devenir une force imparable dans des ligues persistantes avec de vrais joueurs, privant ainsi les équipes plus faibles et les recrues de toute possibilité de s'améliorer, ruinant potentiellement l'expérience de centaines de joueurs qui pourraient éventuellement se limiter à suivre l'objectif. Cyanide Studio a déjà réitéré qu'il travaillera à perfectionner le système après le lancement de Blood Bowl III, mais sera-t-il vraiment possible d'équilibrer le jeu tout en restant fidèle aux règles officielles du plateau ?Blood Bowl III offre tout ce que vous attendez de ce jeu de société. Des règles parfaites, des équipes et des races ajoutées et équilibrées, des graphismes et une IA améliorés et le mode My Team (pour créer, comme dans le jeu réel, votre propre équipe personnelle) sont autant de nouveautés qui font faire un bond en avant au jeu en termes de qualité. Bien sûr, Blood Bowl reste tel qu'il est, et un mode campagne solo bien fait ne suffit pas à rendre l'expérience diversifiée. Mais, au final, c'est très bien ainsi : le jeu vous permet de vous frayer un chemin sur le terrain de Blood Bowl, et c'est suffisant pour un fan de la série (en plus de la manière résolument punitive du jeu et de sa difficulté tactique).