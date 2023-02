Electronic Arts nous présente un nouveau titre de chasse aux monstres géants. Il s'agit de Wild Hearts, qui, sous la bannière d'EA Originals, poursuit l'ambitieux projet de la société de créer des jeux plus grands et plus passionnants à partir de développeurs déjà connus, ou de soutenir de petits studios et équipes. Le succès d'un jeu dépend souvent de la puissance économique qu'un éditeur lui alloue, et EA a beaucoup d'expérience combinée à une bonne dose de puissance de feu : c'est ainsi que Koei Tecmo et Omega Force unissent leurs forces pour mettre au jour un produit innovant, frais et indubitablement original, même si à première vue Wild Hearts peut ressembler à un fouillis d'éléments déjà vus. Ne vous inquiétez pas, car ce n'est pas du tout le cas ! La chasse commence dans la région d'Azuma, une terre hors du temps, où vivent les Kemono, des bêtes redoutables, dont la taille varie du plus petit au plus grand, certains étant d'immenses palais de combat marchant et crachant tous les éléments connus, que ce soit le feu, le poison, l'eau ou l'électricité ! Notre protagoniste fait la connaissance de Mujina le musicien, une créature humanoïde au visage de renard qui nous dit être un conteur, une ombre qui vit et ne vit pas, une sorte d'esprit guide du monde d'Azuma, comme il se nomme lui-même. L'esprit nous demande de révéler notre apparence, et c'est là que commence la sélection du personnage, qui peut être personnalisé dans les moindres détails, puis on nous demandera notre nom, et de choisir le ton de voix que nous préférons. Une fois notre héros sélectionné, nous partirons à la chasse aux Kemono, les plus gros et les plus "méchants" qui infestent généralement certaines zones d'Azuma. En réalité, notre protagoniste devra affronter ces ennemis sur le chemin de Minato, la grande capitale du monde civilisé qui sera notre maison, la plaque tournante du commerce et le lieu principal de l'aventure, où nous pourrons nous nourrir, trouver des quêtes et améliorer nos armes et armures. Minato ne sera pas la seule plaque tournante de ces activités pendant notre séjour à Azuma, mais elle jouera tout de même un rôle prédominant. L'intrigue de Wild Hearts n'offre pas grand-chose d'unique : spécieuse et sans trop de rebondissements, disons que le titre ne brille pas dans cet élément.Dans Wild Hearts, vous comprendrez dès le départ une chose fondamentale : vous serez désavantagé par votre taille ! Les Kemono seront presque toujours plus grands que vous, et les défis que le monde d'Azuma vous proposera seront insurmontables non seulement en termes de combat, mais aussi pour escalader une montagne ou traverser une rivière, par exemple. C'est ici, cependant, que les Mecha viennent à votre secours, des outils qui peuvent vous offrir de l'aide dans n'importe quelle situation : Il en existe deux types, temporaires et permanents ; les premiers seront vos principaux éléments en combat, capables de créer des plates-formes qui vous feront sauter dans une direction ou une autre à super vitesse (ces éléments rappellent en partie le mouvement tridimensionnel vu dans L'Attaque des Titans) ; d'autres seront des caisses à ressort capables de vous propulser vers le haut pour effectuer des attaques plus ou moins puissantes ou vous échapper de situations complexes, où il vaut mieux éviter de toucher le sol ; enfin, il y aura des défensifs capables de créer des murs de contention et de renvoyer les attaques et les objets lancés. Les seconds, les Mecha permanents, pourront établir de véritables camps, des structures telles que des balises pour trouver le monstre ou des pièges capables d'attirer certaines espèces de monstres, des cordes de connexion pour se déplacer d'une zone à l'autre. Au cours de votre aventure à Azuma, vous trouverez divers objets, tels que des plantes, des peaux, des champignons, et généralement n'importe quoi, qui vous permettront de créer des armes, des armures et de la nourriture, des potions pour vous soigner et obtenir des bonus : la quantité de ces objets est immense et le menu de référence très spacieux. Vous aurez à vos côtés Natsume, votre fidèle compagnon de voyage, un forgeron costaud capable d'améliorer vos armes et armures.Des armes, les joies et les peines de tout chasseur, il en existe huit. Il y a d'abord le Katana Karakuri, l'arme de base du jeu, capable d'attaques rapides et évidemment de dégâts tranchants; Le Nodachi est une immense épée large capable d'infliger d'immenses dégâts tranchants au détriment de la vitesse; L'arc de chasse, immense et puissant, inflige des dégâts perforants à distance; Le Wagasa de combat est une arme inhabituelle, un parapluie traditionnel japonais qui se transforme en scie circulaire capable d'infliger des dégâts tranchants à distance et des attaques de mêlée; Le Marteau classique géant a déjà été vu dans d'autres titres mais toujours efficace; Le Canon est une arrme à longue portée mais d'un poids considérable (les dégâts le sont aussi), qui est l'une des plus complexes disponibles dans Wild Hearts; La Lame-Griffe est une arme double composée d'un poing et d'une griffe, rappelant le traditionnel Kusari-gama, une arme japonaise rudimentaire composée d'un poids et d'une faucille, utilisée ici de manière certainement plus efficace et imaginative; Le Bâton Karakuri est un bâton de combat capable de changer de forme en combat, pour des attaques dévastatrices en fonction de la situation. Toutes les armes disposent d'une section dédiée aux améliorations, un immense arbre de compétences capable de débloquer à la fois des coups spécifiques et de changer la connotation de l'élément principal de l'arme, comme l'inclusion de dégâts de foudre ou de feu, de poison ou de terre, et ainsi de suite : nous vous laissons le goût de la découverte à cet égard. Chaque Kemono sera plus ou moins résistant à un certain élément, et comme ce dernier dispose de deux à trois phases de combat au cours desquelles il changera de forme et de schéma d'attaque, nous vous conseillons de construire un maximum de camps de repos afin de ne pas vous retrouver à parcourir plusieurs kilomètres en cas de défaite : vous pouvez subir jusqu'à trois KO avant de perdre totalement la mission.Wild Hearts est un jeu unique en son genre, capable de réinterpréter un système éprouvé qui n'est certes pas original, mais qui change ici la dynamique, nous poussant à y jouer avec plaisir et passion, devenant un défi permanent. A deux, tout est plus amusant, et dans Wild Hearts vous découvrez la valeur d'un compagnon à vos côtés, combattant et chassant ensemble les Kemono les plus dangereux qui subsistent, sans aucun doute originaux et pas " déjà vus " dans d'autres titres. Koei Tecmo et Omega Force se sont pleinement inspirés du folklore japonais, des légendes européennes et de celles des Indiens pour offrir dans Wild Hearts, l'émerveillement de la découverte, le tout associé à un style graphique immédiatement reconnaissable et presque féerique, une image japonaise classique révolutionnée par la pixellisation moderne. Wild Hearts n'est pas sans défauts, des défauts mineurs comme quelques baisses de frame rate dans les situations les plus agitées, la position des éléments à l'écran qui dérangent un peu au début, certaines textures de l'environnement peu flatteuses pour un jeu uniquement nextgen, et une minimap qui pourrait offrir plus en général. Les mérites du jeu l'emportent cependant largement sur les défauts, comme le système de combat étagé et tactique à souhait, le doublage entièrement en français, et la poésie du style qui fait de Wild Hearts un véritable bijou dans le panorama des références : si vous aimez les monstres mythologiques japonais et avez toujours rêvé de vous mesurer à eux, peut-être aux côtés d'un ami, ce titre sera pour vous dans tous les sens du terme.Wild Hearts est un RPG d'action basé sur la chasse à d'énormes monstres inspirés de la mythologie japonaise, les Kemono. Koei Tecmo et Omega Force proposent un produit frais sous la bannière EA Originals, innovant et stratifié, capable d'engager le joueur dans une myriade de choses à faire dans un monde ouvert à découvrir et à réparer à sa manière. Une image en mouvement capable de faire quelque chose de nouveau à partir de quelque chose de déjà connu, s'inspirant de livres, de mangas et de différents médias pour offrir un titre qui, une fois essayé, est difficile à oublier. Wild Hearts est une aventure solo enrichissante et spectaculaire en mode multijoueur, rendue unique par son style graphique artistiquement supérieur à la moyenne.