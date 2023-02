Like a Dragon : Ishin ! est la réponse de Ryu Ga Gotoku Studios à la demande formulée depuis une décennie de localiser Yakuza : Ishin ! en Occident. La méthode utilisée pour cette opération est celle de l'épisode 'Kiwami', à mi-chemin entre le remaster et le remake, à laquelle nous avons été habitués lors de la dernière génération. Il en résulte un titre à l'aspect très classique, différent de Kiwami 2, Yakuza 6 et Judgment, mais un impact graphique similaire (bien qu'inférieur par endroits) aux titres les plus récents du studio. En tant que remaster, on aurait peut-être pu faire plus pour Ishin !, mais en tant que premier impact avec le titre en Occident, Like a Dragon : Ishin ! confirme la série ininterrompue de grands titres appartenant à la saga Yakuza/Like a Dragon. Like a Dragon : Ishin ! nous entraîne dans une ère différente de celle à laquelle le studio nous a habitués. Il ne s'agit pas de querelles entre familles de Yakuzas mais d'une histoire d'honneur et de vengeance à l'époque de la décadence des samouraïs. Sakamoto Ryoma (qui a le même visage que Kiryu Kazuma), ou Saito Hajime, est un samouraï à la recherche de la vérité sur le meurtre d'un être cher avec un seul indice à suivre : le mystérieux style de combat du tueur. Les seuls à connaître ce style sont sept guerriers Kyo, sept des dix capitaines du tristement célèbre Shinsengumi. Pour un amateur d'histoire japonaise, le simple fait d'entendre les noms des personnages impliqués peut suffire à susciter l'intérêt pour l'histoire de ce jeu. Le Shinsengumi est l'une des icônes les plus célèbres de l'histoire du Japon d'avant-guerre, juste derrière le très maltraité Nobunaga Oda. Le jeu se déroule en fait à l'époque du Bakumatsu, une période très chaotique de l'histoire du Japon, et notre Ryoma est pris dans l'une de ces tourmentes qui mènera à la mort de son mentor et beau-père. Ce n'est pas tout : il est aussi le principal accusé, et à la fois par vengeance et pour prouver son innocence, Ryoma Sakamoto s'enfuit pour commencer sa quête.Like a Dragon : Ishin ! n'est cependant pas un simple produit historique, mais une véritable histoire de Yakuza replacée dans un nouveau contexte. Cela ressemble à ce que Sekiro a fait avec l'intrigue des produits Souls. Le sentiment et les thèmes sont les mêmes, mais en changeant le monde autour des protagonistes, l'expérience parvient à être originale et à donner de nouvelles émotions. La narration d'Ishin ! est l'une des plus fascinantes de la série, avec une intrigue très bien gérée et un gain émotionnel comparable à celui des meilleurs titres écrits par le studio. Elle n'atteint pas tout à fait les sommets du final de Yakuza : Like a Dragon ou de Yakuza : Kiwami, ou de divers points du chef-d'œuvre Yakuza 0, mais c'est une histoire que les fans des autres titres apprécieront sûrement. Le point fort de Like a Dragon : Ishin ! est, sans aucun doute, la reconstitution de la ville de Kyo à la fin des années 1800. L'atmosphère est fantastique et cela contribue à rendre chaque histoire secondaire, chaque mini-jeu, bref, chaque activité, beaucoup plus intéressante. Les décors métropolitains de Kabukicho et d'Isezaki Ijincho sont devenus très familiers (du fait qu'ils sont également utilisés dans la série sœur Judgment). Kyo et Tosa, en revanche, ont ravivé l'envie de découvrir chaque recoin ou histoire absurde qu'ils proposent.Le système de combat est un autre grand atout de ce titre. Il revient au beat'em up classique, mais avec une approche différente des derniers jeux du studio dans le genre. Il reprend les multiples styles rendus iconiques par Yakuza 0 et on ne pourrait pas être plus heureux de cela. Les styles de mouvements sont très variés et bien structurés, se battre dans un titre de la saga n'a pas eu une sensation aussi satisfaisante depuis Yakuza 0. Les bossfights sont très bien faits, même si nous aurions préféré un peu plus de chorégraphies spéciales; celles qui sont là s'avèrent appréciables, mais elles sont en moyenne moins nombreuses que d'habitude. Bref Ryoma pourra utiliser pas moins de quatre styles différents, le lutteur où le protagoniste n'utilisera que la puissance de ses poings et de ses coups de pied pour terrasser tous ses ennemis ; le bretteur où vous pourrez utiliser l'arme classique des samouraïs, le katana ; le tireur est un style non conventionnel où vous utiliserez une arme à feu pour maintenir vos ennemis à distance et enfin le danseur si vous préférez garder vos ennemis à distance avec des armes, esquiver et attaquer avec un katana, ce style est fait pour vous. La sensation pad en main est vraiment bien réalisée, vous pouvez ressentir chaque coup, et effectuer des combos entre les différents styles est vraiment satisfaisant, même si tôt ou tard vous devrez choisir dans quel art vous spécialiser : chaque style a sa propre "sphérographie" et si vous voulez créer des constructions, vous devrez utiliser des sphères pour les placer où vous préférez et ensuite suivre le chemin (un peu comme dans Final Fantasy X).Une chose qui est très pratique même pour les joueurs moins expérimentés, c'est le fait que les ennemis font des attaques très prévisibles, car même en regardant simplement leurs mouvements, vous pouvez savoir quel coup va arriver pour le bloquer ou l'esquiver. Il s'agit sans aucun doute d'un bon système de combat qui repose entièrement sur la mémoire et la réaction, tout comme dans les jeux de combat plus classiques. Mais les développeurs de Like a Dragon : Ishin ! ont voulu ajouter un peu de piment au système de combat en exploitant des cartes spéciales qui vous accorderont divers bonus ou compétences pendant le combat, ce qui vaut vraiment la peine d'être exploité lors des combats de boss plus complexes. Le plus drôle, c'est que ces cartes représentent des personnages de la série Yakuza, mais il y a aussi des " invités spéciaux " comme le compositeur Alex Moulaka. Mais ne vous laissez pas tromper par le fait que Like a Dragon : Ishin ! se déroule dans le Japon médiéval : les mini-jeux ne manqueront pas de vous amuser. Ils ne seront pas tous débloqués tout de suite, mais seront obtenus au fur et à mesure de la progression des quêtes et des missions annexes. Parmi les plus spéciaux, nous trouvons le karaoké, un classique de la série, mais il y a aussi la coupe du bois, le shogi, la pêche, le mahjong, les courses de poulets et bien d'autres encore. Évidemment, la présence de tous ces mini-jeux ajoute agréablement à la longévité du titre. Et puisque nous en parlons, les histoires secondes vous permettront de faire connaissance avec certains PNJ et de vivre quelques aventures, qui vont du réalisme le plus total à l'absurde, de quoi faire sourire. Mais il s'agit également d'un classique de la série, alliant des moments de sérieux à des circonstances complètement folles.Jusqu'à présent, nous n'avons dit que du bien de Like a Dragon : Ishin !, mais malheureusement, ce n'est pas une expérience parfaite. En fait, en comparaison, Yakuza 0 et Yakuza 7 Like a Dragon sont beaucoup plus aboutis. Cela est dû à quelques petits détails qui, à la longue, freinent l'expérience. Tout d'abord, l'équilibre du jeu. En jouant en Hard, jusqu'au chapitre 8, chaque ennemi est une éponge. Cela est dû à l'intégration d'un système d'amélioration des armes... qui, cependant, est à la limite de l'inutilisable en raison du farming exagéré qu'il implique. Pour cette raison, même les meilleurs combats de boss s'éternisent et, dans le cas d'un game over, peuvent être frustrants. Le revers de la médaille est que le système de "Heat Moves" (les coups spéciaux qui peuvent être exécutés via une barre spéciale) est beaucoup plus utilisé que dans d'autres titres. En débloquant certains mouvements spécifiques, vous pouvez continuer pendant des minutes à répéter les mêmes animations sans que le jeu vous invite à faire autre chose. Le tout est implémenté de cette manière pour se marier avec le mini-jeu Shinsengumi de la troisième équipe, dans lequel vous devrez affronter des mini-donjons de combat. Le problème est que ces niveaux sont complètement plats, répétitifs et ennuyeux. Le combat est amusant, on apprécie la possibilité de pouvoir en profiter dans des activités secondaires, mais dans le cas de ce mini-jeu, la répétitivité étouffe les qualités du titre. Like a Dragon : Ishin ! convient aux joueurs qui veulent vivre une aventure se déroulant dans le Japon féodal, avec des informations et un glossaire pour mieux comprendre la société de cette époque. Mais il joue également sur le facteur nostalgie puisqu'il utilise des modèles des itérations précédentes, ainsi que le système de combat.Le dernier défaut qu'il faut souligner se situe au niveau de la présentation. Comme mentionné précédemment, la remasterisation d'Ishin ! n'est pas la pire, mais pas la meilleure non plus. À l'instar de ce qui s'est passé pour Crisis Core : Final Fantasy VII, Like a Dragon : Ishin ! est un titre qui parvient parfois à vous tromper en vous faisant croire qu'il s'agit d'un titre contemporain, merci à l'Unreal Engine 4, mais très souvent vous vous rendez facilement compte des années qu'il a sur le dos. Certaines animations faciales ont pris du retard (curieusement, étant donné le pedigree de la série) et plusieurs modèles sont laids à l'œil. Rien de bien méchant, mais ne vous attendez pas à un titre d'une qualité graphique suffisante pour justifier la version Xbox Series X. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se défend pas bien, au contraire : surtout en ce qui concerne les vêtements, on peut distinguer très clairement les différentes matières. Alors que nous avons ce grand souci du détail, malheureusement lors de notre expérience nous avons remarqué que lors des dialogues les textures des éléments d'arrière plan ou au sol étaient chargées. En ce qui concerne l'aspect performance, nous n'avons pas trouvé de bugs ou de glitchs, les contrôles sont très réactifs et il n'y a pas eu de bégaiements ou de chutes d'images. Il faut également souligner la bande-son : Les OST des titres de Ryu Ga Gotoku Studios ont souvent deux ou trois morceaux de très fort impact mais qui pèchent par l'offre de chansons trop anonymes et répétitives pour une grande partie de l'expérience. Dans ce cas, il a été décidé de composer en utilisant à la fois les instruments classiques qui caractérisent la série et d'autres plus caractéristiques de la période historique dans laquelle Ishin ! se déroule. Le résultat est quelque chose qui permet de profiter encore plus de l'atmosphère déjà excellente.Like a Dragon : Ishin ! est une autre pièce maîtresse d'un studio qui offre de la qualité depuis des années. Un jeu avec une atmosphère fantastique, un système de combat solide, une bonne histoire et beaucoup de contenu. Il pourrait aller jusqu'à être incontournable s'il n'était pas limité par quelques lacunes dans l'équilibrage et un contenu parfois trop répétitif. Cela dit, il reste un titre que tout fan de la série devrait se procurer et pourquoi pas, également un excellent point de départ pour ceux qui veulent l'aborder et qui préfèrent les chapitres antérieurs à Yakuza 7.