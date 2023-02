Ce n'est pas Metroid Prime 4, mais la chasseuse de primes le plus célèbre du jeu vidéo est de retour sur la planète Switch. Tenu en haleine depuis longtemps, Nintendo a joué la carte de la nostalgie lors du dernier Direct en dévoilant la réédition du premier et légendaire Metroid Prime sur Nintendo Switch. Le titre de Retro Studios qui a marqué le passage de la série de la 2D à la 3D débarque, à la surprise générale, dans une version Remastered sur la console hybride de Nintendo. Des années avant Dead Space, lui aussi récemment revenu sur le devant de la scène grâce à un remake, si l'on consultait le dictionnaire à la rubrique "jeu vidéo d'exploration dans un contexte spatial avec des extraterrestres déchaînés", on pouvait lire le nom de Metroid Prime en grosses lettres. Le chef-d'œuvre de Retro Studios a non seulement ramené en 3D les mêmes atmosphères et les mêmes mécanismes que ceux qui caractérisent la série Metroid, comme le retour en arrière et la progression basée sur l'amélioration des combinaisons et des armes, mais il a également contribué à jeter les bases des FPS orientés vers l'exploration qui allaient suivre. La série a vécu sa parabole ascendante jusqu'au troisième et dernier chapitre officiel, Metroid Prime 3 Corruption, sorti en 2007 sur la Nintendo Wii, avant de disparaître complètement des radars à l'exception d'un petit intermède très oubliable daté de 2016 avec Metroid Prime : Federation Force.Comme vous le savez, la série devait revenir sur Nintendo Switch avec un quatrième et dernier chapitre. Diverses vicissitudes internes à Nintendo, qui a tenté et échoué à confier la série à une autre équipe que Retro Studios, ont conduit à l'abscondité du jeu à ce jour. Lors du Direct du 8 février 2022, cependant, une petite annonce a fait sursauter pas mal de monde : le premier Metroid Prime est de retour. Metroid Prime Remastered constitue la troisième incarnation du titre de Retro Studios. En 2009, lorsque Metroid Prime Trilogy est sorti sur Wii, il a été réédité avec des commandes entièrement revues pour l'occasion et des graphismes légèrement améliorés. Cette fois, cependant, Metroid Prime arrive en solo, sans ses deux suites. Vous vous rendrez cependant rapidement compte qu'avec Metroid Prime Remastered, Retro Studios a réalisé un travail qui va bien au-delà des attentes. Il ne s'agit donc pas d'un énième portage à l'arrache, mais d'un remake minutieux qui donne un nouveau souffle à un titre si cher aux aficionados de Nintendo.La série Metroid Prime est à considérer comme un spin-off de la série principale, même si elle est canonique dans le lore de la marque développé sur près de quarante ans et même si elle s'est passablement éloignée de l'idée originale de son créateur Yoshio Sakamoto. Sans donc s'attarder sur les origines de la marque, il suffit de dire que la série Prime se déroule temporellement entre le premier chapitre pour la NES et Metroid II et relate donc le début de la carrière de la chasseuse de primes Samus Aran. L'histoire de Metroid Prime commence par l'interception d'un SOS envoyé par un groupe de pirates de l'espace et situé dans l'orbite de Tallon IV. Atterrissant sur le vaisseau Orpheon, Samus Aran découvre les terribles conséquences de certaines expériences menées par les mêmes Pirates avec un mutagène radioactif appelé Phazon qui a donné naissance à des créatures effrayantes. L'activation du réacteur d'autodestruction de la station va obliger notre protagoniste à abandonner le vaisseau et à trouver refuge à la surface de Tallon IV. C'est là que débutera son enquête sur les véritables intentions des pirates de l'espace et le danger du phazon. Le jeu original de 2002 se caractérisait par un gameplay très proche de celui des jeux de tir à la première personne, dans la perspective du casque de Samus Aran. Compte tenu de la nature encombrante de la manette du GameCube et de la manipulation peu fluide de la caméra, Retro Studios a décidé à l'époque d'implémenter l'amarrage pour tirer sur les ennemis avec précision sans avoir à faire de folies, une mécanique qui est devenue une marque de fabrique de la série.Les sections de la Morphosphère, quant à elles, étaient un hommage évident aux titres 2D de la série. Tout a été fidèlement reproduit sur Switch également, et malgré les années sur son dos, le jeu a toujours fière allure aujourd'hui. Le processus de renouvellement de ce Remastered passe principalement par les contrôles puisque, ajouterions-nous enfin, ils ont été étendus pour supporter la configuration classique à deux analogiques de déplacement/décalage de caméra partagée par plus ou moins tous les FPS sur console. On n'est plus obligé d'utiliser le contrôle maladroit de la caméra qui nécessitait d'appuyer sur la dorsale droite pour regarder autour de soi, ce qui empêchait tout mouvement, une fonction pourtant présente et sélectionnable pour les plus nostalgiques. Ainsi, en plus des contrôles traditionnels et de ceux introduits dans ce Remastered, il est possible d'utiliser le joycon pour s'engager dans Metroid Prime d'une manière similaire à celle vue sur Wii avec la Trilogie. La direction de la caméra est dans ce cas déléguée au mouvement du joycon droit, qui, bien que moins précis que la Wiimote, reste assez confortable et tout aussi réaliste. L'approche en mode manette est également équilibrée, même si nous avons clairement préféré le confort de la manette Pro.Le moteur graphique de Metroid Prime a été entièrement revu pour le rendre plus actuel et moins obsolète. Les différences, comme on peut le voir dans une vidéo comparative, sont flagrantes. Tout, des textures aux polygones, a été nettoyé et modernisé, avec un système d'éclairage entièrement nouveau, ainsi que des effets de particules qui sont certainement plus modernes que dans la version originale. On retrouve également tous les bonus graphiques tant appréciés dans l'original, liés surtout à la visière de Samus, comme la buée en présence de vapeurs, les gouttes de pluie qui se brisent sur la vitre ou encore le reflet du visage de la protagoniste qui apparaît quelques instants en cas de flashs et d'éblouissements. En termes de performances, Metroid Prime Remastered se comporte bien en mode docké et portable, avec une résolution de 612p lorsqu'on joue en utilisant la portabilité de la Switch qui passe à 900p lorsqu'on connecte plutôt la console au téléviseur. Le framerate est également performant, avec un 60fps stable dans les deux cas, certainement un bon résultat pour une console dont le matériel est toujours sujet à controverse et à discussion. Les temps de chargement, qui étaient beaucoup trop envahissants dans l'original, ont également été améliorés. Ici, ils ne sont réduits qu'en présence des ascenseurs qui relient deux zones différentes de la carte. Il est indéniable que, plus de vingt ans après la sortie de l'original, un ou plusieurs aspects de Metroid Prime, comme l'absence totale de dialogues et le pathos cinématographique, peuvent être un peu datés.La vérité, cependant, est que Metroid Prime reste un chef-d'œuvre, tant sur le plan stylistique que sur le plan ludique. Un level design capable d'une complexité et d'une ingéniosité étonnantes, ainsi qu'un soin apporté à la réalisation des environnements. Se perdre dans les ravins de Tallon IV est toujours aussi magnifique. Rien n'a été touché en termes de carte ou de contenu, et pourtant tout fonctionne parfaitement même après tout ce temps. Nintendo est probablement en train de sonder le terrain afin de prendre une décision finale sur Metroid Prime 4, et ce Remastered ne peut être qu'une bouffée d'oxygène pour une série qui mérite sa digne conclusion. Quelques petits extras, comme les modèles 3D des personnages, des ennemis et des véhicules ou les musiques du jeu, sont les bienvenus et constituent, avec les journaux de texte scannables disséminés dans Tallon IV, un bon gimmick pour tous les collectionneurs. Il reste un regret de ne pas pouvoir mettre la main sur la trilogie complète, un manque qui trouve une justification partielle dans l'excellent travail de restauration effectué par Retro Studios. Le prix risque de décourager ceux qui hésitent à s'essayer à un titre datant de plusieurs générations, sans parler de ceux qui l'ont déjà arraché des mains à l'époque. Cependant, on ne peut que promouvoir une opération comme Metroid Prime Remastered, qui est absolument judicieuse et valable à tous égards.Avec Metroid Prime Remastered, Nintendo et Retro Studios nous ramènent dans le passé en réintroduisant un chef-d'œuvre de l'ère GameCube. Grâce à un travail minutieux de la part de l'équipe de développement, les aventures de Samus Aran sur Tallon IV ont été remodelées, de sorte que tout, des graphismes au système de contrôle, est actuel et agréable sur Nintendo Switch. Dommage pour l'absence des derniers chapitres, peut-être gardés dans le tiroir par Nintendo pour d'éventuelles futures sorties. Metroid Prime 4 continue de manquer d'air, mais ce Remastered inattendu ne peut être qu'un bon signe.