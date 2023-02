Wanted : Dead fait partie de ces titres qui peuvent immédiatement attirer l'attention, d'une part pour son gameplay qui semble mélanger deux genres et d'autre part pour les développeurs à l'origine du projet, des vétérans du hack'n slash. On parle donc d'un titre qui, bien que n'ayant pas reçu trop d'attention médiatique, est tout de même suivi par une niche de joueurs. L'histoire de Wanted : Dead nous met dans la peau d'une policière contrainte de se battre pour purger une peine. Elle est alors mise à la tête d'une petite équipe, chargée de résoudre diverses situations à haut risque. Or, dès la première mission, les protagonistes sont confrontés à des mercenaires qui, au terme de diverses péripéties, parviennent à s'échapper après avoir rempli leur objectif. Stone, qui s'est engagée sans attendre les renforts, est alors rendue responsable de l'incident, et par conséquent son équipe est immédiatement considérée comme peu fiable. À partir de ce postulat, cependant, commence une histoire bien plus complexe, impliquant une conspiration à rebondissements. Cependant, ce qui rend la partie narrative de Wanted : Dead vraiment intéressante, ce sont les petits moments avec les comprimarios, montrés à travers des scènes coupées décidément bien faites, parfaites pour que le joueur se mette immédiatement en phase avec les personnages. Chaque membre de l'équipe est en effet correctement caractérisé tout au long des différentes scènes d'interlude, qui sont souvent longues, mais néanmoins résolument satisfaisantes. Bien qu'il y ait quelques dialogues où cela dure trop longtemps, en fait, la plupart du temps, Wanted : Dead reste intéressant, surtout lorsque les différents nœuds narratifs commencent à remonter à la surface. Les différentes scènes plus "quotidiennes", quant à elles, sont divertissantes et intéressantes tout au long de l'aventure et permettent de caractériser correctement chaque protagoniste.Le gameplay de Wanted : Dead reprend des mécanismes de différents genres et les combine dans une formule où tout est "mélangé" de manière transparente. Le résultat, bien qu'agréable, n'est pas exempt de défauts, comme nous allons le voir dans un instant. La structure du jeu est résolument simple. Trop simple même. Vous avancez dans des niveaux très linéaires divisés en différentes arènes, où arrivent des vagues d'ennemis répartis par catégorie (mêlée, à distance, bouclier, etc.). Pour continuer, vous devez tuer tous les ennemis présents à l'écran, ainsi que les renforts qui arriveront inévitablement, puis continuer le niveau jusqu'à l'arène suivante, où vous recommencez. Vous rencontrerez parfois des mini-boss au cours du niveau, et en général vous finirez par affronter le classique boss final, relativement difficile. La structure de Wanted : Dead reste pratiquement inchangée tout au long du jeu, à l'exception de mini-jeux disséminés ici et là et de brèves séquences quelque peu différentes. Le système de combat s'avère donc être le cœur de l'expérience... et c'est précisément pour cette raison que nous sommes confrontés à un problème non négligeable. Les combats, en effet, sont grossiers et peu raffinés, en raison d'une série de petits problèmes qui rendent le tout frustrant et peu réactif. Mais allons-y dans l'ordre. Pendant les combats, il est possible d'alterner les coups d'épée et les coups de fusil, en réalisant des combos pas trop différents les uns des autres. L'épée s'avère être notre principale offensive tandis que le pistolet ne sert qu'à allonger les combos ou à gêner les ennemis qui tenteraient d'attaquer. On ajoute ensuite une parade, qui devient une parade en parant au dernier moment, et la possibilité d'utiliser le pistolet comme une véritable parade secondaire au cas où les ennemis utiliseraient des coups imparables. Enfin, en chargeant une barre, il est possible de tirer sur les ennemis dans le pur style John Wick, pour les achever immédiatement après.Les finishers sont un autre élément important du gameplay. Ils peuvent être activés lorsque les ennemis n'ont plus d'endurance, ou à des occasions spécifiques après avoir débloqué certaines capacités, par exemple lorsqu'ils ont les bras ou les jambes amputés. Comme pour Sifu, deux pressions sur un bouton déclenchent une animation gore et spectaculaire, qui vous permet également de récupérer de la santé ou de tuer plusieurs ennemis en une seule fois s'ils sont assommés. Stone dispose ensuite d'un fusil d'assaut à utiliser avec les boutons dorsaux, ce qui ramène essentiellement le gameplay à celui d'un jeu de tir à la troisième personne. Bien que disposant de peu de munitions, le fusil s'avère très utile à certaines occasions, par exemple lorsqu'il y a de nombreux ennemis à distance derrière un couvert ou dans des endroits aériens... si ce n'était du nombre stupéfiant de tirs nécessaires pour abattre un seul ennemi commun. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous demandez peut-être où se situe le problème. Essentiellement, dans les raffinements généraux du système de combat. Pour commencer, il y a très peu de combos disponibles et, par conséquent, chaque combat devient une source d'ennuis. A cela s'ajoute l'imprécision du système de grappin, qui voit parfois le protagoniste viser des ennemis lointains qui ne sont même pas dans le cadre. On trouve ensuite l'imprécision de la parade, qui n'est pas toujours fiable, et enfin quelques pics de difficulté injustifiés, comme les ennemis qui peuvent bishoter, qui sont suivis d'un checkpoint loin derrière, obligeant le joueur à affronter à nouveau des vagues entières d'ennemis communs avant de pouvoir réessayer. Wanted : Dead se révèle alors résolument répétitif, non seulement à cause des combos, mais aussi à cause de sa structure beaucoup trop old-school, où les niveaux linéaires sont essentiellement structurés comme des arènes qui se succèdent. On retrouve alors de véritables erreurs de game design, comme les nombreuses vagues d'ennemis sans aucun checkpoint entre elles, qui obligent alors le joueur à l'ennui de devoir repasser par la même session de jeu en cas de game over.Les ennemis sont ensuite très similaires les uns aux autres, surtout au début du jeu, où alternent des adversaires peu variés et à l'IA décidément peu évoluée. En d'autres termes, Wanted : Dead est un jeu vidéo qui part d'un très bon postulat et qui est également captivant à sa manière, à condition toutefois de faire un compromis avec une structure de jeu peu captivante, flanquée d'un système de combat " beau mais pas beau ". Paradoxalement pour un jeu d'action, ce qui relève la production et ajoute de l'intérêt, ce sont les séquences narratives, parfois très longues, mais néanmoins résolument intéressantes. Dans certains cas, elles sont flanquées de mini-jeux résolument réussis, qui apportent au moins un soupçon de variété à la formule de base. Le compartiment technique de Wanted : Dead n'est pas trop élaboré non plus et, au contraire, semble résolument démodé. D'un côté, on trouve des environnements dépouillés et peu détaillés, flanqués de modèles polygonaux insatisfaisants et d'effets visuels eux-mêmes peu excitants. D'autre part, nous trouvons des animations vraiment spectaculaires, des modèles spécifiques qui parviennent à être très beaux à regarder, mais flanqués d'une pauvreté générale de détails. D'autre part, la section artistique est vraiment intéressante, car avec la section narrative elle donne du charisme à la production, réussissant presque à en supporter tout le poids. En effet, les protagonistes, l'histoire et l'esthétique cyberpunk exagérée parviennent à être intéressants et captivants. Enfin, le compartiment sonore est bon, avec des musiques et des effets adaptés à diverses occasions mais guère accrocheurs.Wanted : Dead est un jeu d'action de la vieille école, mais qui reste trop ancré dans une structure de jeu peu attrayante aujourd'hui, et qui est flanqué d'un manque général de raffinement dans le système de combat et de quelques choix très discutables. Le résultat est un titre qui est néanmoins divertissant, mais définitivement loin de l'excellence et de la qualité des jeux d'action plus modernes. Il peut certainement plaire aux joueurs qui recherchent quelque chose qui rappelle l'action de l'ère PlayStation 2, mais seulement en faisant des compromis sur une expérience généralement grossière.