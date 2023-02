Développé par Inlet Pipe Productions et publié en synergie avec Eastasiasoft, Shuttlecock-H est un dodge'em up bullet hell où vous devez survivre et collecter le plus de cœurs possible. Tout cela dans le but d'approfondir votre connaissance de trois jeunes filles. Oui, Shuttlecock-H essaie de raconter une histoire. En fait, il a trois histoires, mais ne vous attendez pas à des surprises, des rebondissements ou quoi que ce soit d'autre. Les intrigues de Shuttlecock-H sont un cadre malicieux pour faire déshabiller la jeune fille du jour et se terminent par un " happy end épicé " que vous pouvez bien imaginer. Malgré cela, les trois filles sont aussi différentes physiquement que dans leurs professions. La première est une fille qui veut simplement prendre une douche. La seconde, en revanche, est un cliché un peu galvaudé : une infirmière plutôt sexy. La dernière, un autre cliché, est chargée des entretiens d'embauche. Vous devez l'interviewer et vous serez mis à l'épreuve en considérant que la jeune fille aura tendance à se déshabiller progressivement. C'est tout, Shuttlecock-H n'offre aucun autre éclairage, mais là encore, il n'en a pas besoin. Le but de ce titre, comme d'autres du même genre est tout simplement de déshabiller les jeunes filles du jour et d'être surpris par l'audace des développeurs. Et soyons honnêtes, avec Shuttlecock-H les développeurs osent pas mal, non seulement en déshabillant presque complètement les demoiselles mais aussi en les laissant s'exhiber dans des sprites fugaces qui laissent peu de place à l'imagination (malgré une censure bizarre).Mais venons-en à l'aspect gameplay de Shuttlecock-H qui, comme prévu, est un dodge'em up bullet hell qui, en termes pratiques, signifie que vous devez survivre dans une arène confinée en contrôlant un petit vaisseau spatial. Vous n'avez aucune arme à votre disposition, seulement une sorte d'"attracteur" qui se recharge automatiquement au fil des secondes. Pas de boucliers, pas de bonus, pas de vies à collecter. Vous êtes seul avec vos trois vies. Une fois qu'elles ont disparu, vous devez recommencer le niveau depuis le début. Et avouons-le, Shuttlecock-H est difficile et stimulant. Le gameplay simple et apparemment trivial réserve des surprises vraiment délicates qui pourraient conduire les moins patients à la frustration. D'un autre côté, le fait de surmonter certains niveaux procure un degré de satisfaction assez élevé. Les niveaux, en eux-mêmes, ne sont pas nombreux et ne durent même pas longtemps si ce n'est qu'en plus de survivre, vous devez collecter une série de cœurs qui apparaissent et disparaissent directement à l'écran. Esquiver les balles et collecter tous les cœurs est difficile mais satisfaisant. Chaque niveau comporte un total de 30 cœurs. Vous aurez besoin de ces cœurs pour débloquer les niveaux suivants et la dernière fille du trio (qui nécessite un total de 350 cœurs). Il est pratiquement impossible de collecter tous les cœurs du premier coup, alors préparez-vous à jouer et rejouer les niveaux plusieurs fois. Comme indiqué plus haut, le seul mouvement à votre disposition est l'" attracteur " qui, comme son nom l'indique, attire à lui les cœurs éparpillés dans l'arène, vous facilitant ainsi la tâche en cas de danger ou de distance excessive. Il vous faudra donc apprendre à bien doser et à étudier à la fois l'arène et les tirs ennemis.Les ennemis sont esthétiquement pauvres mais fonctionnels. Chaque fille a son propre ensemble d'ennemis qui apparaîtront aléatoirement à l'écran en effectuant leur propre barrage d'attaques. En gros, chaque niveau est divisé en trois étapes, chaque étape ayant ses propres ennemis et dix cœurs à collecter. Les ennemis sont un peu de tout : des tourelles à une seule balle aux murs entiers de lumière qui traversent l'espace, en passant par des objets de formes et de tailles diverses qui se déplacent à leur manière. Apprendre comment ils se déplacent, comment ils tirent, et donc comment les éviter, est essentiel pour arriver au bout. Mais si l'action se déroule dans l'arène à gauche, à droite nous avons la jeune fille de service plus ou moins habillée selon le niveau. En fait, la jeune fille ne se déshabillera pas au cours du niveau, changeant simplement d'expression en cas de succès ou d'échec. Les jeunes filles perdront leurs vêtements et changeront de position au fur et à mesure de leur progression dans les niveaux. À chaque niveau, un vêtement de moins, jusqu'au sprite animé piquant final. Comme prévu, Shuttlecock-H ne compte que trois filles pour une galerie de contenu assez pauvre qui, combinée à une longévité qui tend à être faible, fait de ce jeu un débutant malicieux. Et en parlant de galerie, celle-ci contient toutes les images débloquées (sprites animés inclus). Vous pouvez " habiller " les filles à votre guise (bien que limité à leurs vêtements dans les campagnes) et même changer leur expression.Graphiquement, Shuttlecock-H fait l'essentiel. Le côté ludique montre des ennemis répétés mais qui fonctionnent. Tout comme l'océan de balles qui remplit l'écran. Moyen également, le graphisme des trois demoiselles, qui ne brille pas par son originalité mais tente de se racheter par son côté espiègle. Le son surprend avec des morceaux accrocheurs, jamais envahissants et assez variés. Les filles, quant à elles, sont doublées en japonais, assez standard pour le peu qu'elles disent. Les sous-titres, quant à eux, sont en anglais (les sous-titres en français sont absents), mais la quantité de texte est très faible et assez élémentaire. Enfin, il convient de noter que Shuttlecock-H se marie parfaitement avec le mode portable, étant idéal pour les jeux de type "hit-and-run" et offrant un niveau de défi satisfaisant. Faites simplement attention où vous jouez, étant donné qu'à l'écran vous aurez toujours l'une des trois filles malicieuses prête à vous juger.Shuttlecock-H rejoint le catalogue espiègle d'Eastasiasoft et le fait en osant autant l'artwork que le gameplay. C'est un bullet hell minimal mais avec un défi élevé et satisfaisant. Une série de niveaux graphiquement identiques mais qui vous occuperont. Malheureusement, le jeu n'offre rien de plus, se révélant être une simple mise en bouche qui pourrait même devenir frustrante pour certains.