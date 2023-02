Encore un jeu sous licence décevant ou un must-have pour les fans de Marvel ? C'est la question que plus ou moins tout le monde s'est posée à l'annonce de Marvel's Midnight Suns, un nouveau jeu développé par Firaxis Games. Après l'exploit de Marvel Spider-Man, l'enthousiasme a été rapidement balayé par la sortie de Marvel's Avengers, qui n'a pas été jugé à la hauteur des attentes. La balle est désormais dans le camp de Firaxis Games, qui a tenté de ramener les super-héros les plus appréciés de la planète dans le monde du jeu, avec pour objectif de ne décevoir personne. Marvel's Midnight Suns doit ses origines au titre phare de ses créateurs, X-Com, un RPG tactique au tour par tour sur le thème de la science-fiction. Contrairement à d'autres titres Marvel récents, il ne s'agit pas d'un énième jeu d'action dynamique et frénétique, mais d'un titre au gameplay plus raisonné où la tactique l'emporte sur l'écrasement des boutons. Il faut toutefois préciser que Marvel's Midnight Suns n'est pas un simple reskin de la célèbre série de Firaxis avec des héros en combinaison au lieu d'extraterrestres, mais plutôt un nouveau jeu à tous égards qui introduit de nouvelles mécaniques de jeu et diffère donc considérablement de son père spirituel. La première nouveauté est un plus grand dynamisme lors des combats. Contrairement aux mouvements plutôt limités et à la carte de jeu de base typique de la série X-Com, les super-héros de Marvel's Midnight Suns auront une plus grande liberté d'action et de mouvement, tout en conservant les mécanismes de combat au tour par tour. La deuxième nouveauté, et la plus importante, est l'introduction du système de combat basé sur des cartes. Chaque carte de la pioche représente une action qui peut être effectuée en combat, jusqu'à un maximum de trois actions par tour. Cela rend le gameplay de Marvel's Midnight Suns encore plus original et varié. Original et novateur, le scénario qui accompagne le nouveau titre de Firaxis Games l'est aussi.Chaque produit Marvel peut s'enorgueillir de l'incroyable et coloré casting de super-héros, désormais connu du grand public grâce à la production massive de films et de séries inspirés des centaines de titres de bandes dessinées qui portent le logo de la Maison des Idées sur leur couverture. Marvel's Midnight Suns n'est pas différent, et en fait les principaux protagonistes incluent des visages familiers tels que le milliardaire Iron Man, l'énigmatique Doctor Strange, la redoutable Scarlett Witch et le tueur de vampires Blade. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux comprimarios qui feront une apparition au cours de l'histoire de Marvel's Midnight Suns, une histoire qui a un autre protagoniste totalement inconnu : Hunter. L'Hydra a trouvé le moyen de réveiller Lilith, une puissante sorcière qui s'est transformée en démon il y a des siècles, dans le but de terroriser le monde et de donner envie aux Avengers, qui n'ont rien à se reprocher, d'une nouvelle vie. Pour contrer cette menace, nos héros décident de rendre le bacon en réveillant Hunter, un personnage créé spécialement pour cette aventure, entièrement personnalisable tant au niveau du sexe que de l'apparence (bien qu'avec un éditeur plutôt maigre), ainsi que le fils du même démon qu'ils ont vaincu il y a des centaines d'années et qui menace à nouveau l'humanité. A cette fin, les Midnight Suns, une équipe de super-héros comprenant notamment Ghost Rider et Blade, décident de faire équipe avec les Avengers pour contrer l'immense pouvoir de Lilith. Une histoire, donc, qui a toutes les connotations et un casting suffisamment important pour rivaliser avec les grands crossover que Marvel a produit tout au long de son histoire éditoriale, du chef-d'œuvre House of M à Secret Wars, en passant par le célèbre Civil War.Dans chaque mission de Marvel's Midnight Suns, vous commanderez un petit groupe de héros contre des créatures démoniaques invoquées par la puissante Lilith. Les combats se déroulent dans une zone délimitée par un cercle dans laquelle vous devez repousser des hordes de serviteurs avec vos cartes. Si vous vous trompez de revue et que vous êtes tombés sur un article consacré à Marvel Snap, ne vous inquiétez pas, les similitudes sont là mais nous parlons de tout autre chose. Le gameplay de base de Marvel's Midnight Suns repose essentiellement sur trois types de cartes : Attaque, Talent et Héros. La première catégorie est évidemment consacrée à l'offensive, puisque les cartes représentent les actions que l'équipe de super-héros peut entreprendre pour infliger des points de dégâts aux ennemis. Ces cartes varient en fonction des personnages choisis, aussi la phase de sélection des héros à déployer dans la bataille coïncidera-t-elle avec celle de la construction du deck. Cela va des explosions magiques à distance du Docteur Strange aux capacités d'inclinaison de la toile de Spider-Man. Les cartes de talents offriront plutôt un soutien aux ennemis sous la forme de bonus d'attaque, de défense et d'autres statistiques. Ils peuvent également faire obstacle aux ennemis, en les affligeant de malus qui atténueront leur danger. Le triptyque se termine par les cartes les plus puissantes et les plus rares de l'ensemble de Marvel's Midnight Suns, les cartes Héros. Ces cartes sont une sorte de finisher personnalisé en fonction du héros et ne peuvent être utilisées qu'après avoir atteint un certain niveau de confiance avec vos alliés.Le nombre de cartes que vous pouvez utiliser au cours d'un tour est limité par le nombre d'actions encore disponibles, et certaines cartes peuvent nécessiter une certaine quantité de Courage pour être jouées. Le courage fonctionne un peu comme le mana de Magic the Gathering ou, pour rester dans le thème, l'énergie de Marvel Snap et sera utilisé pour jouer des cartes plus puissantes. Ainsi, vous pourrez utiliser des coups de plus en plus puissants au fur et à mesure que les parties s'intensifient, bannissant ainsi le spectre de la répétitivité lors des combats. En plus de votre deck, vous pouvez compter sur un ou plusieurs éléments environnementaux, tels que des rochers à lancer ou des meubles à renverser, qui, s'ils sont exploités correctement, peuvent être des gimmicks précieux pour la réussite des missions, notamment lorsque les cartes commencent à manquer. L'autre point central de l'économie globale de Marvel's Midnight Suns est sans aucun doute l'Abbaye, la base d'opérations des Midnight Suns. Ce bâtiment gothique utilisé comme base super-technologique ainsi que comme centre d'entraînement sera votre maison entre les missions. En plus d'être le lieu de planification de votre prochaine mission, l'abbaye offrira toute une série de fonctionnalités et d'informations utiles non seulement pour faire évoluer vos personnages, mais aussi pour découvrir de nouveaux secrets sur les locataires et, bien sûr, sur l'intrigue du jeu. Avant de vous jeter dans la mêlée, vous pouvez vous promener dans les salles de l'abbaye ou même dans la cour extérieure. Vous y rencontrerez les recrues des Midnight Suns avec lesquelles vous pourrez échanger quelques mots jusqu'à ce que vous puissiez établir une véritable relation avec elles. Marvel's Midnight Suns comporte ce qui est, à toutes fins utiles, une composante de dating sim, grâce à laquelle vous pourrez augmenter votre affinité avec les autres habitants de l'Abbaye, dont Iron Man, Captain America et d'autres illustres protagonistes. En leur parlant, en leur offrant des cadeaux ou même en répondant à leurs demandes, Hunter pourra se lier avec les autres héros de l'Abbaye et vous débloquerez de nouveaux dialogues et scènes ainsi que des bonus précieux au combat.Les activités proposées par l'Abbaye sont nombreuses, et il est passionnant de pouvoir interagir avec les personnages les plus célèbres de l'univers Marvel et d'influencer le cours de l'histoire. Il y a, bien sûr, des sections de l'Abbaye où vous pouvez améliorer votre équipement et donc vos cartes en dépensant la monnaie collectée dans le jeu. Plus vous progressez dans l'histoire principale, plus les zones de l'abbaye seront accessibles, ce qui vous offrira de temps en temps de nouvelles activités pour vous et vos alliés. Il est dommage que la collecte des indices et autres consommables disséminés dans l'abbaye soit frustrante et inutilement dispersée à la longue, car ceux-ci seront placés aléatoirement à des endroits différents à chaque fois. Nous arrivons à ce qui est, à toutes fins utiles, la note la plus amère de Marvel's Midnight Suns. D'un point de vue technique, le titre de Firaxis est coincé au moins à la dernière génération, si ce n'est à cheval sur celle d'avant. Les modèles polygonaux, surtout en ce qui concerne les super-héros et les ennemis, laissent vraiment à désirer. Firaxis choisit d'adopter un style à mi-chemin entre le réalisme et la caricature, ce qui n'aboutit qu'à un hybride mal exécuté. Malgré la variété des mouvements lors des combats, l'effet cinématique de Marvel's Midnight Suns, notamment lors des cutscenes, ne parvient pas à offrir le spectacle propre à la marque. La réalisation bâclée des visages des super-héros ne permet en aucun cas de rendre au mieux leur expressivité et, par conséquent, les cutscenes manquent de pathos. Les animations ne font pas mieux, souvent en bois et vraiment incroyables.En fait, il suffit d'une poignée de minutes d'exploration à l'intérieur et à l'extérieur de l'abbaye pour se rendre compte à quel point Marvel's Midnight Suns est loin derrière ses pairs sortis l'année dernière, des lacunes qui ne peuvent être justifiées par la nature cross-gen du titre, étant donné que, pour n'en citer qu'un, God of War a montré que même un matériel comme la PS4 peut encore avoir son mot à dire, bruits gênants mis à part. Pour en revenir aux bonnes nouvelles, cependant, Marvel's Midnight Suns a un excellent niveau de longévité. L'histoire principale dure environ 45 à 50 heures, sans compter les extras et les missions secondaires. Certes, le titre de Firaxis Games ne brille pas par sa variété entre missions principales et secondaires, mais ce sont les solutions tactiques infinies offertes par les cartes qui lui mettent une rustine, avec la possibilité d'adopter toujours plus de nouvelles stratégies pour trouver celle que l'on préfère. Bien qu'il s'agisse d'un titre très axé sur la stratégie, le taux de difficulté de Marvel's Midnight Suns est néanmoins bien équilibré. Le jeu vous prend par la main pendant les premières heures avant de vous lancer vraiment dans la mêlée.Le nouveau titre de Firaxis Games va bien au-delà d'une simple resucée d'un X-Com à la sauce marvelienne. Marvel's Midnight Suns est sans aucun doute l'un des jeux vidéo sur le thème de Marvel les plus intéressants de la dernière décennie, grâce à une formule de jeu innovante et stimulante, agrémentée de tous les attributs typiques de l'univers fictif de la Maison des Idées. Bien qu'avec un protagoniste qui n'est pas aussi personnalisable et certainement pas aussi charismatique que ses super-collègues, Marvel's Midnight Suns nous montre une facette inédite des super-héros de Marvel. La formule proposée par Firaxis est un bon mélange d'action et de narration, avec quelques relents d'exploration pas tout à fait convaincants. Il est également dommage que les graphismes soient dépassés, ce qui ne rend pas justice à une intrigue qui aurait pu facilement fonctionner dans un film ou une série des Marvel Studios.