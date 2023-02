Nouveau : ESET Cyber Security pour macOS v7.3 avec support ARM natif - performances et stabilité améliorées

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA, le 14 février 2023 — ESET, 1er éditeur européen de solutions de sécurité, annonce plusieurs améliorations à sa gamme ESET Cyber Security pour macOS, qui fournit aux utilisateurs d'Apple une protection essentielle contre une variété de cyber-menaces actuelles. La solution propose un support ARM natif et des mises à jour automatiques pour une protection optimale à tout moment.Ces dernières années, ARM est devenu toujours plus populaire en tant que chipset en raison de sa capacité à augmenter les performances tout en réduisant le gaspillage d'énergie, à tel point que le marché de l'informatique mobile basé ARM surpasse désormais celui de l'informatique mobile basé x86, tant en revenus qu’en unités ."Depuis un certain temps, nous travaillons sur le support natif d'ARM pour améliorer la protection que nous fournissons aux clients utilisant des appareils Apple", commente Mária Trnková, vice-présidente du segment Consumer and IoT d'ESET. "Les modifications que nous avons apportées à l'architecture d'ESET Cyber Security pour macOS offrent une plus grande stabilité et des performances supérieures, avec une analyse plus rapide et plus efficace que jamais."La nouvelle architecture du produit est basée sur des micro-services : les composants fonctionnent de manière plus sécurisée avec des performances optimales. Cela donne une stabilité et une résilience plus élevées et la solution est bien plus légère. Les micro-services consomment moins de ressources et permettent d'économiser la batterie. Chaque composant d'ESET Cyber Security pour macOS ne démarre qu'en cas de besoin et s'exécute pendant le temps imparti, ensuite il est automatiquement désactivé, ce qui économise les ressources de l'appareil.Le nouveau composant de mises à jour automatiques d'ESET Cyber Security pour macOS garantit une protection optimale. Dès leur publication, la solution recherche et télécharge les mises à jour.La nouvelle version du produit propose également un programme d'installation multilingue amélioré, avec 24 langues de support différentes. La langue est choisie en fonction de la langue du système lors de l'installation. L'utilisateur peut alors la modifier avec les paramètres de langue et de région macOS, simplifiant l'installation et offrant une tranquillité d'esprit.L’interface utilisateur graphique (GUI) a été repensée pour ESET Cyber Security pour macOS v7.3. Elle supporte entièrement le mode sombre dans HiDPI, économisant les ressources de l'appareil. Une configuration plus avancée sera disponible plus tard dans l’année.ESET Cyber Security pour macOS v7.3 comprend plusieurs autres fonctionnalités primées d'ESET auxquels les utilisateurs s'attendent, notamment :• L’anti-hameçonnage : protection des utilisateurs contre les sites Web HTTP malveillants qui tentent d'obtenir leurs informations sensibles - noms d'utilisateur, mots de passe, informations bancaires ou détails de carte de crédit.• L’antivirus et l’antispyware - éliminant tous les types de menaces actuelles, y compris les virus, les vers et les logiciels espions.• La protection multiplateforme – empêche les maliciels de se propager de macOS aux terminaux Windows et vice versa. Cela empêche un macOS d'être transformé en plate-forme d'attaque pour les menaces ciblant Windows.• La technologie ESET LiveGrid® : reprise en liste blanche des fichiers sécurisés basée sur la base de données réputée des fichiers cloud.• Le scan du Web et des mails : analyse des sites Web pendant la navigation et vérification de tous les mails entrants pour rechercher les virus et autres menaces."ESET Cyber Security pour macOS v7.3 comporte plusieurs couches de protection en temps réel : anti-hameçonnage, protection du Web et des mails, ce qui garantit la tranquillité d'esprit des utilisateurs lorsqu'ils naviguent en ligne", commente Mária Trnková. « Basée sur la technologie avancée ESET LiveGrid®, la solution combine vitesse, précision et impact minimal sur le système, laissant plus de ressources système pour les besoins des consommateurs.Vous trouverez plus d‘informations ici.