Lorsque nous vous avons dit que Légendes Pokémon : Arceus ne ressemblait à rien de ce que nous avions vu auparavant dans la franchise, nous ne mentions pas. Oubliez les médailles de gym, les grandes villes et l'éternelle compétition pour être le meilleur dresseur de Pokémon de la région. Dans ce jeu, notre objectif est d'explorer Hisui, le Sinnoh d'antan, en explorant chaque recoin à la recherche du tout premier Pokédex. Tout cela pendant que nous enquêtons sur une série d'événements étranges qui se produisent dans l'univers du jeu et qui mettent les habitants de Rusti-Cité sur les nerfs, un lieu qui sera le centre névralgique de notre aventure. Or, dans cette histoire, nous allons incarner un garçon (ou une fille) qui entre comme recrue de la division d'investigation de l'équipe Galaxie, une organisation qui, à cette époque, n'était pas mauvaise et dont nous allons nous nourrir. Ainsi, tout au long de l'aventure, nous rencontrerons toutes sortes de personnages, comme ceux qui composent la Compagnie Ginkgo (une organisation de marchands qui nous fournira les objets les plus utiles) ou les Clans de Diamant et de Perle, deux entités opposées sur des questions idéologiques qui se heurteront à nous et nous mettront au cœur de leur conflit. Dans l'ensemble, nous avons trouvé que l'intrigue de Légendes Pokémon : Arceus était beaucoup plus mature qu'il n'y paraissait au premier abord. Du moins par rapport aux autres titres récents de la série principale. Le jeu sait comment aborder des thèmes profonds et développer l'histoire de Pokémon de manière intéressante. De plus, comme le site officiel du jeu l'indique déjà, nous rencontrerons en chemin les ancêtres de divers personnages de la quatrième génération, ce qui rendra l'expérience encore plus amusante si nous avons joué à Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante et que nous essayons d'associer de nouveaux visages à ceux que nous connaissons déjà.Lorsque nous vous avons dit plus tôt que compléter le Pokédex serait notre objectif principal dans ce jeu, nous ne plaisantions pas. Pour avancer dans l'intrigue principale, il sera indispensable de capturer les Pokémon que l'on trouve dans Hisui et de remplir leurs entrées dans le Pokédex en accomplissant de petites missions associées à chaque espèce (comme capturer un certain nombre de chaque créature, utiliser certains mouvements, entre autres choses...). Cependant, cela ne devient pas du tout lassant, bien au contraire : c'est très amusant. Une chose que nous disons souvent lorsque nous parlons de The Legend of Zelda : Breath of the Wild est que le compagnon de Link dans le jeu est le monde d'Hyrule. Et quelque chose de similaire est vrai ici. Hisui est une région pleine d'environnements naturels de rêve, avec une multitude de Pokémon sauvages de toutes sortes qui errent dans la nature. Comme dans le passé, il n'y a presque pas de civilisation, la nature domine chaque coin que nous visitons, et les Pokémon, craints par les humains en raison du mystère qu'ils représentent, sont dans un état plus sauvage que jamais. Il n'est pas rare de rencontrer des monstres de poche gigantesques qui dépassent de loin le niveau de votre équipe, à la Xenoblade Chronicles. Ces Pokémon plus grands, connus sous le nom de Pokémon Alpha, ne nous rendront pas la tâche facile. Au fur et à mesure de l'aventure, nous retournerons dans des endroits que nous avons déjà explorés pour affronter des Pokémon qui nous avaient auparavant résisté. Les batailles aléatoires n'existent pas dans ce jeu. Pour la première fois dans la franchise Pokémon, les monstres de poche nous attaqueront directement dans le monde si on les surprend de mauvaise humeur. Cela nous rendra inconscients et nous fera perdre une partie de notre inventaire après un certain nombre de coups. Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème ? Plusieurs options s'offrent à nous : les fuir avant qu'ils ne nous frappent trop souvent, esquiver leurs attaques en faisant des sauts périlleux, les capturer en leur lançant des Poké Balls sans qu'ils s'en aperçoivent, ou encore les engager dans un combat qui, cette fois, réserve aussi des surprises.Les batailles dans Pokémon Legends : Arceus introduisent une nouvelle mécanique qui vaut la peine d'être considérée : les Styles. Une fois que vous avez maîtrisé un mouvement, vous pourrez utiliser un Style rapide si vous voulez que le prochain tour arrive plus rapidement, mais au prix d'une diminution de la puissance. Il en va de même pour le style fort : avec lui, le coup choisi sera plus puissant, mais notre tour sera retardé par rapport à celui de notre adversaire. Cela nous rappelle les stratégies que nous devions suivre dans des jeux comme Octopath Traveler ou Bravely Default, mais adaptées à l'atmosphère des combats de Pokémon. Ce mécanisme est rejoint par un certain nombre d'améliorations de la qualité de vie qui font leurs débuts dans la franchise avec cette version. Par exemple, nous aimerions souligner que nous pourrons désormais changer les mouvements de nos Pokémon à partir du menu, avec la possibilité de les échanger à tout moment à notre convenance. D'autre part, nous aurons également à notre disposition plusieurs camps entre lesquels nous pourrons faire de rapides voyages (en utilisant un utile Arceus Mobile qui sert également de carte) pour faire le plein d'objets, faire le point sur l'avancement de nos recherches et même nous reposer pour reprendre des forces et changer le moment de la journée où nous voulons nous trouver. Oh ! En complément, nous pouvons désormais collecter des matériaux qui nous serviront à fabriquer toutes sortes d'objets, comme des Poké Balls ou des potions. Après tout, cela se traduit par un peu d'argent que nous pouvons économiser...En parlant de ça, à quoi peut servir notre argent dans Pokémon Legends : Arceus ? Pour revenir au village de Rusti-Cité, en plus du commerce classique d'objets, nous aurons d'autres installations à notre disposition, comme un magasin de vêtements ou un salon de coiffure où nous pourrons être plus mignons qu'un Ouisticram lorsqu'il s'agira de personnaliser notre personnage. Nous pouvons également utiliser d'autres éléments amusants, comme le studio photo, où nous pouvons prendre des clichés sympas de nos créatures préférées. Si on fait des excès de shopping et qu'on a besoin de plus d'argent, on peut toujours aller découvrir de nouveaux Pokémon pour notre Pokédex ou accomplir des missions qui nous donnent des récompenses juteuses. Oui, il y a beaucoup de quêtes optionnelles à accomplir dans le jeu, et toutes sont aussi diverses qu'amusantes, augmentant considérablement la durée de vie du jeu. Bien sûr, c'est à vous de décider lesquelles compléter et quand. Bien sûr, si vous êtes de ceux qui ne peuvent dire non à personne, préparez-vous à être gavé de contenu !Après tout ce que nous vous avons dit sur le gameplay, nous avons encore beaucoup de bonnes choses à dire sur le jeu. Pour commencer, il faut parler des combats contre des Pokémon seigneurs enragés (comme le puissant Hachécateur), qui sont à la fois amusants et stimulants, apportant une fraîcheur à l'ensemble de l'expérience. Dans ces derniers, il faudra attaquer ces Pokémon spéciaux avec des sphères magique pour calmer leur colère et les ramener à la normale. Enfin, nous ne pouvons pas laisser de côté le gameplay sans parler des différentes façons d'explorer le jeu : avoir la possibilité de chevaucher sur le dos de Cerbyllin ou de nager sur le dos de Paragruel, parmi beaucoup d'autres options, ouvre un énorme éventail de possibilités à l'aventure qui nous donne envie d'en explorer chaque recoin sans rien laisser de côté. Sans aucun doute, Hisui est un environnement bien conçu dans lequel il est agréable de se promener. Et ses possibilités ne cessent de s'étendre à chaque pas que nous faisons à travers elle.Nous vous avons parlé de divers aspects du titre... Et pourtant, nous avons beau vous en dire plus dans notre critique sur ce que c'est que de jouer à Pokémon Légendes : Arceus, cela n'a aucune importance. Oui, nous pourrions continuer à vous dire à quel point c'est génial de pouvoir convoquer votre équipe dans le monde quand vous voulez interagir avec elle, à quel point c'est amusant et addictif d'attraper des Pokémon ou d'observer leur comportement dans leurs différents emplacements, ou des dizaines d'autres choses que nous préférerions que vous découvriez par vous-même, mais c'est quelque chose que vous devez expérimenter par vous-mêmes. Une expérience unique dans la franchise qui parvient à apporter ce que nous avons ressenti autrefois avec Pokémon GO dans un jeu d'aventure qui semble n'avoir aucune limite en termes de possibilités intéressantes.Pour ce qui est de l'aspect audiovisuel du jeu, qui est peut-être celui qui a fait le plus parler de lui avant sa sortie, nous avons également quelques commentaires à faire. D'une part, nous reconnaissons que dans Hisui, certaines textures pourraient être améliorées. Cependant, cela n'enlève rien au fait que le jeu dans son ensemble est plutôt agréable. Surtout quand on regarde ce qui est important, les Pokémon. Ils ont tous leurs propres modèles et animations très bien conçus et crédibles. Nous pensons que c'est l'un des jeux de la série où le plus d'efforts ont été faits dans ce domaine, et cela se voit. Un autre point à commenter est la distance d'affichage, qui est un peu courte, ce qui fait que de nombreux éléments disparaissent lorsque l'on s'en éloigne un peu. Ce n'est là qu'une des nombreuses stratégies visant à économiser les ressources et à assurer le bon fonctionnement du jeu à tout moment. Oui, sur le plan technique, le jeu est plutôt bon : nous n'avons pas connu de chutes d'images ou de problèmes qui ont terni notre expérience de jeu tout au long de l'aventure. En ce qui concerne le son, le jeu est également très bon. Les thèmes accompagnent l'atmosphère de la région de Hisui et ce que l'aventure cherche à transmettre à tout moment. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un jeu qui a connu tant d'évolutions au sein de la série, nous ne pouvons nous empêcher de ressentir la démangeaison d'une sorte de doublage pour les dialogues des personnages. Si d'autres franchises Nintendo peuvent se le permettre, comme The Legend of Zelda, Fire Emblem ou Xenoblade Chronicles, Pokémon devrait également envisager de mettre en place cette fonctionnalité pour ses prochaines sorties, car il le mérite.Nous devons souligner que nous aurions également aimé voir plus de fonctionnalités en ligne implémentées dans l'aventure. Dans Pokémon Légendes : Arceus, du moins dans la version présente au moment de cette critique, nous ne pourrons pas nous battre contre d'autres joueurs qui possèdent le jeu. Comme vous pouvez le deviner, nous ne pourrons pas non plus explorer Hisui avec nos amis. Après tout, Pokémon Legends : Arceus est avant tout une expérience solo. Cela signifie que la façon dont nous pourrons partager le jeu avec nos amis sera par l'échange de Pokémon et le partage de nos expériences, ainsi que des informations précieuses qui pourraient les intéresser sur nos expériences à travers Hisui. Cela dit, bien qu'il s'agisse d'une expérience solo, nous ne pouvons nous empêcher de vous rappeler que Pokémon Legends : Arceus sera compatible avec Pokémon HOME dans le courant de l'année si tout se passe comme prévu, alors n'hésitez pas à mettre la main sur le plus grand nombre possible de Pokémon dans ce titre si vous êtes l'un de ces dresseurs qui aiment collectionner tous les monstres de poche. Maintenant que nous avons exploré son passé, nous ne pouvons que nous demander ce que l'avenir réserve à Pokémon. Après un jeu comme celui-ci, si éloigné de ce que nous avons connu auparavant et avec des améliorations qui, on l'espère, sont là pour rester, il est difficile d'imaginer ce que sera la prochaine étape en revenant à la formule d'antan.Légendes Pokémon : Arceus est l'un des meilleurs jeux que l'on puisse trouver sur Nintendo Switch. Une aventure hautement addictive, stimulante et bien conçue qui plaira non seulement aux fans de Pokémon à la recherche de quelque chose de nouveau et différent de la formule traditionnelle, mais aussi à ceux qui n'étaient pas attirés par la franchise auparavant. C'est une excellente addition au catalogue de la console hybride. Préparez-vous, entraîneurs, une expérience inoubliable vous attend à Hisui !