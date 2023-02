Il ne serait pas faux d'affirmer que la franchise Just Dance est initialement apparue comme une réponse à une demande du public de joueurs occasionnels qui était en croissance exponentielle durant toute la septième génération de consoles. Une demande qui a été satisfaite de manière exceptionnelle par la franchise, faisant du nom Just Dance le synonyme des jeux de danse pour toute une génération. Après plus d'une décennie de sorties, la franchise Ubisoft a cherché à se réinventer pour s'adapter à un nouveau monde : celui des services à la demande. À partir de cette version de Just Dance, le jeu est reformulé, devenant essentiellement un service payant annuel, qui promet d'apporter des mises à jour avec de nouveaux modes de jeu et de nouvelles musiques. Avec cela, il ne serait pas absurde de dire que Just Dance est la nouvelle victime des systèmes de capitalisation des jeux multijoueurs, le mode multijoueur en ligne étant l'une des nouveautés les plus attendues par les fans de la franchise de jeux de danse. Bien qu'il s'agisse du titre de la franchise ayant le plus d'actualité ces derniers temps, Just Dance 2023 Edition conserve la même formule de gameplay qui a consacré la franchise. Cependant, ce qui distingue la nouvelle version de la franchise, c'est sa nouvelle interface, l'ajout d'un mode multijoueur et une nouvelle façon de capitaliser sur les fans.Le dernier titre de la franchise apporte une interface minimaliste, objective et inductive, qui rend la recherche de chansons beaucoup plus facile, à travers la possibilité de plusieurs filtres de sélection pour eux, du genre musical et de la difficulté à l'accessibilité que la chanson fournit. De cette manière, la participation des personnes ayant des difficultés motrices au jeu est rendue possible, ce qui est toujours bienvenu. Just Dance 2023 Edition apporte également avec lui un catalogue musical considérablement diversifié, de Linkin Park à Red Velvet, le jeu comprend des classiques du passé et des tubes actuels, ainsi que des chansons dont les chorégraphies ont été viralisées sur les réseaux sociaux. Tout cela avec la promesse de l'ajout de plus de chansons dans les futures mises à jour gratuites. Malgré la promesse d'un contenu supplémentaire gratuit, il convient de mentionner que ce contenu sera retiré 12 mois après le lancement du jeu, comme décrit sur la page eShop du jeu. Le jeu s'accompagne également du service d'abonnement optionnel Just Dance+, qui est ce qu'Ubisoft décrit comme " un service de streaming qui donne accès à un catalogue de musique en constante expansion, des hits aux classiques intemporels ", ce qui est une belle hyperbole pour dire que le joueur paie pour avoir accès à de nouvelles chansons, et principalement des chansons des éditions précédentes de Just Dance, qui n'ont pas reçu de nouvelles animations ou des décors tridimensionnels très travaillés. Comme les principales chansons ajoutées cette année.La première, et la meilleure nouvelle pour nous personnellement, est que vous pouvez maintenant désactiver les notifications et les publicités constantes pour le service d'abonnement Just Dance+. Si vous vous souvenez de Just Dance 2022, c'était l'un des aspects les plus frustrants de l'effort de l'année dernière, avec des rappels constants que vous n'aviez pas tout le contenu proposé, même si vous veniez de débourser cinquante euros pour le jeu (qui, soit dit en passant, n'a pas de version physique cette année, attention aux codes dans les boîtes). Il est bon de voir qu'Ubisoft reconnaît que les gens ne veulent probablement pas être poussés à dépenser plus d'argent chaque fois qu'ils se connectent pour un jeu rapide ou une séance d'entraînement. Bien que le joueur reçoive 1 mois d'essai gratuit du service, la seule version qui permet l'accès complet au catalogue de musique du jeu ainsi qu'au catalogue de Just Dance + pendant un an est la "Ultimate Edition", c'est-à-dire par "location" de chansons, puisqu'à partir du moment où le joueur ne renouvelle pas le service, il est impossible d'y accéder. Ceci sans compter l'abonnement au service en ligne de Nintendo, qui est obligatoire pour les parties en ligne qui sont nouvelles dans le jeu. A noter que l'édition physique comporte en bonus le phone ring Panda.Just Dance 2023 Edition présente de nombreuses nouveautés, mais la principale est sans aucun doute son mode multijoueur en ligne, qui est extrêmement demandé par les fans de la franchise depuis des années. Jouer en ligne avec des amis dans le nouveau titre de la franchise est extrêmement simple et fonctionne exactement comme prévu, vous invitez votre ou vos amis, sélectionnez une chanson et voilà, tout le monde est dans la même session comme s'ils jouaient dans le même environnement. Assurez-vous simplement de ne pas déplacer vos Joy-Cons et de tromper le système. Quant à Enter The DanceVerses, il s'agit d'un mode narratif qui vous donne une raison de jouer des chansons que nous n'aurions sans doute pas essayées sinon. Ubisoft a également donné une bonne révision aux options de personnalisation. Il y a maintenant des tonnes de goodies à débloquer au fur et à mesure de votre progression. Vous pouvez vous rendre dans votre vestiaire et changer d'avatar, d'arrière-plan, de bordure, d'insigne, d'émote et bien plus encore, sans oublier les nombreux objectifs et listes de contrôle à remplir et à cocher pour améliorer vos compétences. Les chansons ont également été divisées en catégories pratiques pour 2023, ce qui signifie que vous pouvez facilement passer aux hits de l'entraînement, aux hymnes de la fête ou à des morceaux plus décontractés pour une session de jeu plus relaxante.Voici la tracklist complète :Au milieu de tant de tentatives pour capitaliser sur ses fans, les qualités de Just Dance 2023 Edition sont certainement éclipsées. Le gameplay classique de la série, avec le nouveau mode multijoueur en ligne, ainsi que la nouvelle direction artistique du jeu sont sans l'ombre d'un doute les points forts du jeu, mais le nombre de façons dont Ubisoft a cherché à capitaliser sur le titre semble un peu excessif. À part cela, Just Dance 2023 Edition est une évolution naturelle de la série, qui devrait plaire aux fans qui peuvent passer outre les problèmes de gameplay externes du titre.