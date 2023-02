Dans Life is Strange 2, nous suivons les frères Diaz, Sean (16 ans) et Daniel (9 ans) alors qu'ils sont contraints de fuir la banlieue de Seattle pour rejoindre Puerto Lobos au Mexique, après qu'un terrible événement se soit produit dans la maison familiale, la manifestation du pouvoir de télékinésie de Daniel, et qu'ils se trouvent désormais poursuivis par la police et le FBI. Les frères Diaz ont une relation fraternelle typique, avec quelques années d'expérience entre eux. Au début de l'histoire, Sean ne peut s'empêcher de se plaindre de Daniel, mais à la fin, les événements qui se sont produits les ont clairement rapprochés. Leur voyage commence à pied alors qu'ils traversent les bois de l'Oregon et les choses empirent quand ils rencontrent des employés d'une supérette très hostile qui n'apprécient pas les "immigrants". Bien sûr, les frères ne sont pas des immigrés mais le thème de la xénophobie n'est qu'un des sujets difficiles qui sont explorés dans Life is Strange 2 avec la brutalité policière, la drogue, les sectes et l'abandon. C'est impressionnant de voir tout ce qui est couvert par l'aventure divisée en cinq épisodes et c'est fait avec beaucoup de goût pour que vous puissiez sentir ce que les gens de tous les horizons peuvent traverser.Au cours de leur voyage vers le sud, les garçons rencontrent un groupe de hippies qui vivent dans des tentes et cultivent des plants de marijuana pour un homme dangereux, leurs grands-parents qui ne peuvent pas surmonter la négligence de leur fille, un journaliste itinérant qui les aide et ne demande rien en retour, des chefs religieux qui exploitent Daniel, et de nombreux affrontements avec les policiers. Les frères Diaz marchent, conduisent et voyagent en train pour se rendre à leur prochaine destination tout en s'arrêtant quand ils le peuvent et en partant dès que la police se présente. Ils ont également passé un peu de temps avec Captain Spirit, un enfant qui a joué dans le jeu teaser "Les Aventures Extraordinaires de Captain Spirit" qui est sorti l'année dernière et qui est offert avec cette version. Tout ce voyage oblige les frères à grandir très rapidement, ce qui peut même être vu par des changements physiques de leur apparence. En fin de compte, Dontnod a fait un excellent travail en prenant la formule Life is Strange et en l'appliquant à une échelle beaucoup plus grande pour construire une histoire pleine de personnages, de lieux et d'événements intéressants. Notez que cette édition Switch de Life is Strange 2 est disponible uniquement sous forme digital.Dans le jeu original Life is Strange, le personnage principal (Max) avait le pouvoir de remonter le temps. Ici, le jeune Daniel a le pouvoir de déplacer des objets. Au début, il ne s'agit que de petites choses, mais au fur et à mesure qu'il s'entraîne, il apprend à déplacer des items beaucoup plus grands. Vous ne pouvez pas déplacer n'importe quel élément que vous voulez, cependant, comme vous êtes limité aux séquences d'histoire et à l'icône étrange qui indique que quelque chose est mobile. Nous aurions aimé voir cette capacité prendre le devant de la scène afin d'animer le gameplay, mais cela nous aurait sorti de l'histoire. Si vous jouez à ces jeux uniquement pour le scénario, c'est peut-être une bonne chose, mais les discussions constantes peuvent devenir ennuyeuses, surtout quand Sean est trop émotif. Peut-être que si Sean avait le pouvoir de faire bouger les choses, il pourrait libérer une partie de son angoisse d'adolescent. Le gameplay global se limite à regarder des conversations, à se promener, à manipuler des objets, à dessiner dans votre carnet de croquis (qui ne fait que remuer le stick analogique) et à effectuer des choix. Hélas, les temps de chargement initiaux sont toujours très longs et durent plus d'une minute, heureusement, le jeu gère un peu mieux les transitions une fois lancé.Il y a beaucoup de choix à faire dans Life is Strange 2, des petits choix sans conséquence aux choix importants qui influencent finalement celle des sept fins que vous verrez. Voulez-vous contacter votre ami même si les flics vous écoutent, accepter l'aide des autres quand vous êtes dans le besoin, ou faire tout ce que vous pouvez pour éviter à Daniel d'avoir à utiliser son pouvoir en public ? C'est amusant de voir ce que les autres joueurs ont choisi lorsque vous avez terminé un chapitre, une fonction déjà présente dans les jeux Telltale depuis longtemps (Walking Dead entre autres). Les visuels de Life is Strange 2 sont une amélioration par rapport à la collection Arcadia Bay et apportent plus de réalisme aux personnages et à leur environnement. Le graphisme conserve un certain aspect cartoon, les textures sont peintes à la main, mais il y a un bon niveau de détails. Cela dit, il y a eu beaucoup de moments où les cheveux des personnages semblaient étranges comme s'il s'agissait d'une perruque en plastique. Et, malgré tourner sur une Nintendo Switch - une console certes moins puissante que les autres disponibles sur le marché, le jeu s'en sort pas mal. En mode portable, les graphismes sont beaux et, même si les scénarios, notamment ouverts, sont moins détaillés que sur d'autres plateformes, le titre livre tout de même l'essentiel. Cependant, en ce qui concerne les personnages et les environnements intérieurs, le jeu brille comme dans ses versions originales. Le titre a une atmosphère unique, engageante et humanisée, accompagnant chaque interaction entre les frères et les personnages que nous rencontrons tout au long du récit. De plus, la bande son est incroyable, complétant parfaitement l'histoire et les émotions des personnages. Chaque chanson donne l'impression d'avoir été soigneusement choisie pour aider à transmettre l'émotion de la scène. Il est important de souligner que le jeu est sous-titré en français.Life is Strange 2 reprend la formule familière et l'applique à plus grande échelle tout en abordant des sujets difficiles à travers les États-Unis. Si vous jouez à Life is Strange 2 pour l'histoire, vous ne serez pas déçu mais n'attendez pas grand changement du gameplay. Le portage Switch s'en sort très bien.