L'arrivée de Age of Empires II : Definitive Edition sur consoles représente le début du dédouanement d'un genre, celui des jeux de gestion stratégique, jusqu'à récemment une émanation directe et exclusive du monde PC. Que ce soit à cause d'un système de contrôle inadapté au bon déroulement du jeu, ou d'un rythme de jeu trop lent pour les utilisateurs de consoles, jusqu'à présent, hormis quelques tentatives timides (Halo Wars 2 ou la saga Command & Conquer) au succès douteux, le genre précité n'a jamais vraiment pris racine en dehors du monde de la race maîtresse. Au lieu de cela, une partie intégrante du relancement de l'écosystème Xbox en tant qu'alternative à bas prix à celui du PC, a été la publication de Age of Empires II : Definitive Edition, l'un des jeux de stratégie de gestion les plus réussis de l'histoire. Pour mieux comprendre l'envergure du projet décrit ci-dessus, il suffit de penser que Age of Empires II : Definitive Edition représente l'un des RTS les plus réussis de tous les temps, salué il y a vingt-quatre ans, lors de sa première publication, par un véritable succès planétaire, un plébiscite qui l'a consacré, peu après, dans l'Olympe du jeu. L'écho de ce succès était tel qu'il a même été porté sur la PlayStation 2 en 2001, une opération qui n'a pas été un succès en raison d'une conversion 1:1 qui n'a pas apporté grand-chose à la jouabilité, en raison du passage du clavier-souris à la DualShock de deuxième génération. Plus heureuse a été au contraire la réédition en 2019, à l'occasion du 20e anniversaire, sur PC sous la forme d'une Definitive Edition, comprenant toutes les extensions sorties au fil des ans et un reskin graphique pour mettre à jour, autant que faire se peut, un système visuel qui commençait à prendre quelques rides de trop.Ce que nous examinons aujourd'hui n'est " rien de plus " que la version sortie sur PC il y a quatre ans : nous sommes donc face au jeu de base, amélioré en termes de graphismes et de gestion du framerate, enrichi de toutes les extensions sorties au fil des ans (et d'une extension bonus créée spécifiquement pour le vingtième anniversaire de la publication) et d'une gestion optimisée de l'affichage des cartes, destinée à rendre le tout plus utilisable sur consoles. Devant nous, onze campagnes historiques se déroulent, avec des héros du calibre de William Wallace, Frédéric Barberousse, le Cid et Attila le Hun, parmi tant d'autres. Nous avons la tâche de faire prospérer les civilisations derrière les leaders susmentionnés, en leur permettant d'affronter (et de gagner) leurs batailles respectives, en guidant leurs peuples à travers différentes époques historiques et évolutives. Contrairement à la version tant décriée publiée pour la Playstation 2, il ne s'agit pas d'un portage direct, mais plutôt d'une révision qui ressemble à une refonte : conscients de la leçon tirée de l'échec de la version pour la console Sony alors naissante, Microsoft a travaillé dur pour assurer un changement de plate-forme sans douleur, qui ne nous ferait pas regretter la version PC originale, et a réussi. Afin de garantir un gameplay fluide, il n'y a pas grand chose à faire, la combinaison souris-clavier reste et restera toujours le choix idéal pour la réalisation d'un RTS, nous avons travaillé dans le sens de la simplification du système de commande, visant à ne jamais utiliser plus de deux boutons pour effectuer une seule action. Pour ce faire, des menus radiaux contextuels et dynamiques ont été ajoutés, qui sont donc capables de varier leur fonctionnalité en fonction de la section concernée. Pour être plus clair, en activant le menu radial, après avoir sélectionné une ou plusieurs unités de soldats, nous pourrons choisir leur attitude face à l'ennemi ou leur confier des tâches de protection (patrouiller la zone ou protéger une cible donnée des attaques ennemies).D'autre part, en utilisant le menu radial sur l'un des bâtiments de la zone, on accèdera à la section contextuelle de celui-ci, qui nous permettra de créer des unités de production correspondant au type de bâtiment sélectionné, ou de déléguer celui-ci à une autre fonction, le tout en appuyant toujours sur un maximum de deux boutons. De même, une activation "vide" nous permettra de construire des bâtiments de production sur le terrain sélectionné, sans avoir besoin d'activer des unités civiles spécifiques, qui seront envoyées contextuellement par l'IA après le début de la phase de production. Enfin, la croix directionnelle est chargée de "commuter" entre les différentes unités ou d'effectuer une sélection multiple de toutes les unités similaires au moyen d'une double pression. Cela peut paraître lourd, mais, pad en main, et en gardant toujours à l'esprit la nécessité de se familiariser avec ce tout nouveau système de contrôle, nous pourrons contrôler notre milice sans aucun problème. Mais pour compléter le tout, vient, pour les plus intégristes, la possibilité de connecter souris et clavier pour transformer sa Xbox en PC ante litteram. Comme nous le disions précédemment, quelle que soit la campagne entreprise (et le leader choisi), nous nous retrouverons à guider notre civilisation à travers différentes époques historiques, en veillant au développement économique de base de notre royaume, ainsi qu'à la création, la gestion et l'entraînement de la milice, afin de vaincre nos adversaires par la force brute. Pour renflouer nos caisses, nous devrons d'abord nous occuper de la construction d'une ville, en exploitant les ressources alimentaires d'un secteur donné et en optimisant les processus de production en construisant des points de collecte à proximité de ceux-ci afin d'optimiser le temps de déplacement de nos citoyens. Après avoir mis en place les actions de base, il nous appartiendra de décider s'il faut tout automatiser, au moyen de raccourcis sélectionnables sous forme de macros, ou s'il faut gérer la main d'œuvre manuellement, en déléguant plusieurs unités pour effectuer une tâche afin d'en accélérer la réalisation.Notre tâche sera d'amener notre civilisation le plus rapidement possible à la limite évolutive de l'ère historique actuelle, afin de pouvoir passer à la suivante où, grâce à de plus grandes connaissances technico-scientifiques, nous pourrons progresser davantage et être ainsi prêts à défier, ou à repousser les assauts, de nos adversaires. Il sera également intéressant, lorsque nous aurons atteint l'âge des châteaux, d'apprendre à construire des fortifications capables de repousser, ou du moins de ralentir, les attaques ennemies et, à l'inverse, de se doter d'un équipement de guerre capable de nous permettre d'accéder aux forteresses ennemies. L'arrivée de Age of Empires II : Definitive Edition sur consoles nous offre un produit qui, tout en étant profondément enraciné dans l'écosystème de sa naissance, sait parfaitement s'adapter à celui de son arrivée, grâce à une série d'astuces et d'améliorations, non purement techniques, soigneusement réparties lors de la phase de conversion. On se retrouve devant une résolution native 4K (1440p si on joue sur Series S), capable de masquer les presque vingt-cinq ans qui se sont écoulés depuis la première publication de cette pierre angulaire du genre, et une palette de couleurs étendue, capable d'exploiter les capacités des nouveaux écrans. Néanmoins, Age of Empires II : Definitive Edition ne fait rien pour cacher son âge, il en fait même un élément de vantardise et de fierté : l'esthétique vintage et les animations clairement " old school " représentent elles-mêmes un élément de fascination supplémentaire, comme pour souligner fièrement l'éloignement de ses origines. Le compartiment sonore s'aligne, dans un sillage gagnant-gagnant, sur ce que nous avons vu en parlant de son pendant graphique. Net d'un bon niveau de doublage français, déjà présent, cependant, dans l'édition définitive sortie sur PC il y a quelques années, il est clair que le niveau d'échantillonnage n'est pas exactement excellent, bien que soutenu par une musique qui rend encore justice à l'agrément de l'ensemble du produit.Pour contrebalancer cette sorte d'onanisme, une série de fonctions viennent toutefois à la rescousse, comme le mode pour daltoniens, ou les différents audioguides expliquant, pas à pas, la signification de chaque élément à l'écran (angoissants, désactivés après quelques minutes de jeu), ainsi qu'une série de tutoriels très appréciés expliquant aussi bien les rudiments du jeu que les techniques avancées, faisant sans cesse référence à l'art de la guerre de Sun Tzu. Ce dernier, en gardant foi en la ténacité du leader susmentionné, représentera une sorte de torture médiévale, en raison du niveau de difficulté très élevé, presque à un niveau compétitif. La maîtrise des techniques qui y sont présentées nous ouvrira cependant les portes du succès, en nous permettant de réaliser, avec rapidité et systématicité, des opérations tactiques - managériales - guerrières complexes, sous la forme de véritables "macros organisationnelles". Ces didacticiels seront très utiles dans le mode hors ligne, véritable cœur battant de la production Xbox Game Studios, ainsi que dans le mode défis ou escarmouches, qui nous permettra de défier des adversaires en ligne du monde entier, en nous lançant des défis de plus en plus difficiles et probants, souvent à la limite du masochisme : mais il s'agit aussi de Age of Empires II : Definitive Edition.Age of Empires II : Definitive Edition débarque sur Xbox sans nous faire regretter la version PC. Un système de contrôle repensé pour tirer pleinement parti du pad, il offre un produit agréable et bien fait, bien que présentant des signes évidents de vieillissement. Incontournable, bien qu'un peu encombrant, si vous aimez les RTS.