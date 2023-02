Business Future Index 2022 de Unit4 : Lâ€™accÃ©lÃ©ration du changement a permis de progresser dans les objectifs ESG, mais il reste encore beaucoup Ã  faire pour recruter et retenir des talents diversifiÃ©s

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

La durabilité s’est améliorée : 24 % des personnes interrogées ont indiqué que leur organisation était en très bonne voie pour atteindre les objectifs de durabilité en 2022, une amélioration significative par rapport aux 19 % qui ont déclaré cela en 2021

La performance ESG est plus forte : 69 % des organisations se déclarent désormais en meilleure position pour atteindre les objectifs ESG et RSE en raison de l’accélération du changement sur le lieu de travail

Une mauvaise performance ESG constitue un obstacle pour les talents : 20 % des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation était perçue comme ayant de mauvaises références ESG

Le recrutement et la rétention de talents diversifiés sont à la traîne : 36 % des entreprises interrogées ont déclaré peiner à trouver et à conserver du personnel sur un mix de générations et d’autres catégories clés de diversité

La plupart des organisations ne privilégient pas la diversité : 25 % des personnes interrogées ont indiqué que leur organisation avait l’intention d’améliorer la diversité

Unit4, leader dans le domaine des applications cloud pour entreprises de services de taille moyenne, a présenté aujourd’hui les résultats de son deuxième Business Future Index annuel axé sur l’ESG (Environment, Social et Governance). L’enquête a révélé que l’accélération de la transformation des affaires a entraîné des améliorations majeures en matière d’ESG au cours des deux années écoulées depuis le début de la pandémie de COVID-19, mais il reste beaucoup de travail à fournir.Unit4 a commandé une enquête auprès de 3450 personnes interrogées sur 12 marchés mondiaux afin de comprendre comment l’accélération des changements humains, politiques et technologiques au cours des 12 derniers mois a affecté les opérations commerciales, y compris les résultats ESG, qui sont un indicateur clé pour les organisations modernes. Alors que les entreprises rivalisent pour attirer les meilleurs talents, les progrès réalisés dans les initiatives ESG et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) peuvent éliminer les obstacles au recrutement et à la rétention.L’amélioration de l’atteinte des objectifs de durabilité et ESG suggère que l’accélération de la numérisation et du mode de travail flexible a eu un effet positif sur la durabilité.Cela a un sens dans le contexte de la pandémie. L’adoption généralisée du travail à distance, la réduction des espaces de bureaux permanents, la diminution des limitations géographiques affectant la diversité des effectifs, la réduction des déplacements professionnels et une plus grande dépendance aux données pour la prise de décision commerciale sont tous des facteurs qui peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs de durabilité. Mais le fait que plus d’un tiers des personnes interrogées se disent confrontées à des difficultés pour recruter et retenir du personnel qui est diversifié dans plusieurs catégories, et que seul un quart a l’intention d’améliorer la diversité, est troublant., a déclaré Tania Garrett, Chief People Officer, Unit4.