Segway lance le capteur VisionFence doté d’IA en Belgique et Luxembourg pour le robot tondeuse sans fil Navimow

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Segway lance le capteur innovant VisionFence, un accessoire doté d'intelligence artificielle pour Navimow. Navimow, lancé l'année dernière, est un robot tondeuse sans fil commandé par une application smartphone, précis au centimètre près grâce au système EFLS (Exact Fusion Locating System) de Segway et disposant d'une trajectoire de coupe systématique conçue pour une pelouse parfaitement entretenue.Le nouvel accessoire VisionFence Sensor de Segway, avec sa technologie d'IA intégrée, permet à Navimow de tondre des pelouses complexes de manière plus intelligente et plus précise que jamais. La puce IA dédiée du capteur VisionFence et l'algorithme de reconnaissance visuelle avancé aident Navimow à reconnaître plusieurs objets plus rapidement et plus précisément. Intégré à un réseau neuronal formé à partir de données massives tirées du monde réel, Navimow peut toujours identifier le bord de la pelouse, même lorsque le satellite EFLS est faible dans les zones présentant un aménagement difficile. Enfin, la technologie visuelle du nouveau capteur permet à Navimow de mieux détecter les objets en mouvement, ce qui est utile pour la protection des petits animaux.L'entretien intelligent des pelouses, plus silencieux, plus sûr et plus durable que jamaisConçue pour les pelouses jusqu'à 3 000 mètres carrés, la Segway Navimow est l'une des tondeuses les plus intelligentes, les plus silencieuses et les plus sûres du marché. Grâce au système de localisation Exact Fusion, la Navimow sélectionne le chemin de coupe optimal et change automatiquement de direction de coupe après avoir terminé un tour de tonte, évitant ainsi les traces de passages répétés et permettant à la pelouse de pousser plus sainement. Le niveau sonore est réduit à 54 décibels seulement, le plus silencieux du marché, pas plus fort qu'une brosse à dents électrique standard. Navimow dispose de plusieurs capteurs de sécurité intégrés, notamment un IMU et un capteur de levage pour le levage avant et arrière, ainsi que des capteurs VisionFence et Bump pour l'évitement des obstacles. Les obstacles tels que les pots de fleurs sont automatiquement détectés et contournés par le dispositif. Et le capteur BladeHalt offre une sécurité supplémentaire en arrêtant les lames si un objet entre en contact avec la zone de détection. Enfin, avec son indice d'étanchéité IPX6, le Navimow est construit pour durer, et peut être facilement rincé avec un nettoyeur haute pression.Contrôle intelligent de l'application Navimow : un entretien parfait de la pelouse en un seul clicL'application Navimow fait office de centre de connaissances et de télécommande intelligente. En quelques clics, les utilisateurs trouveront des vidéos d'instruction détaillées et des directives simples qui font de l'installation et de l'utilisation de Navimow un jeu d'enfant. Les utilisateurs téléchargent l'application Navimow à partir de l'App Store ou de Google Play et suivent les instructions pour tracer une frontière virtuelle pour leur pelouse. Le temps d'installation moyen est de 20 à 30 minutes seulement si les directives sont suivies correctement. En plus d'utiliser l'application Navimow pour définir et ajuster leur zone de tonte, les utilisateurs peuvent facilement contrôler et surveiller la tondeuse à distance, partout et à tout moment. Outre la possibilité de vérifier facilement l'état de la tonte en temps réel, d'ajuster le programme de tonte ou de définir une alarme de vol, les utilisateurs peuvent toujours accéder aux dernières fonctionnalités de Navimow en téléchargeant les mises à jour over-the-air (OTA) via l'application. L'application peut également être utilisée pour le réglage de la hauteur, avec 7 positions de hauteur du disque de coupe disponibles pour des longueurs d'herbe comprises entre 30 mm et 60 mm., CEO de Segway Navimow BU :Prix et disponibilitéLes prix de détail recommandés des quatre modèles existants de Navimow varient entre 1.499,00 € et 2.699,00 €. Le capteur VisionFence sera disponible en mars, au prix de détail recommandé de 299,99 €. Un programme promotionnel pour les utilisateurs se déroulera jusqu'au 31 mai. Les clients qui achètent Navimow avant la date limite recevront VisionFence Sensor au prix de lancement de 189,99 €. Une liste des revendeurs Navimow locaux est disponible sur le site officiel de Navimow : https://navimow.segway.com/wheretobuy