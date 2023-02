La Hogeschool VIVES implémente le logiciel ERP de Unit4

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

VIVES, la plus grande haute école de Flandre occidentale, va utiliser le nouveau logiciel ERP pour trois aspects importants de son fonctionnement quotidien : le fonctionnement financier, la politique d’achat et les ressources humaines.« Nous répondons ainsi aux exigences des principales parties prenantes de notre organisation : organe de gestion, management, comité d’audit, enseignants, services de soutien et chercheurs. En tant que haute école, nous sommes une organisation partiellement décentralisée, désireuse d’être soutenue de manière centralisée. Étant donné qu’il s’agit d’une solution Software-as-a-service, nous intégrerons beaucoup de nos applications dans une solution standardisée après l’implémentation. Grâce à l’architecture flexible de la solution ERP de Unit4, cela nécessite peu de travail sur mesure », déclare Mario De Brabander, coordinateur du service financier de VIVES.Joris Ghysen, Sales Manager de Unit4, ajoute : « Nous avons parfaitement pu servir VIVES, car nous nous concentrons uniquement sur le marché des services, dont l’enseignement supérieur est un vertical important. Aux Pays-Bas, nous avons acquis une grande expérience des systèmes financiers des hautes écoles et des universités, qui doivent rendre des comptes aux bailleurs de fonds et leur faire des reportings sur l’utilisation de leurs fonds dans des projets de recherche. Les hautes écoles et universités flamandes ont des besoins similaires et souhaitent en outre surtout une solution simple à utiliser avec un cost of ownership aussi limité que possible. Le fait que la solution puisse dans une large mesure être entretenue fonctionnellement de manière autonome – ce qui était un souhait explicite de VIVES – implique également un cost of change significativement inférieur. »Le logiciel est proposé dans un environnement cloud, ce qui fonctionne différemment des logiciels antérieurs. « Auparavant, un logiciel installé localement avait une licence et un droit d’utilisation, et la gestion technique (maintenance de l’infrastructure sous-jacente) était effectuée par le client lui-même. Il en va autrement pour les solutions SaaS ; la gestion technique reste chez Unit4, les clients pouvant ainsi se concentrer sur des activités génératrices de valeur pour leurs clients. Dans le cas de VIVES, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants », affirme Ghysen.Dans un premier temps, une équipe VIVES composée d’utilisateurs clés, à savoir la direction et le service financier, mettra progressivement en service le logiciel, avec une date d’installation finale prévue le 1er janvier 2024. « Au sein de VIVES, nous nous heurtions depuis un certain temps déjà aux limites du logiciel actuel. Nous sommes donc ravis que Unit4 ait pu nous fournir le logiciel que nous recherchions. Cela profitera à toutes nos parties prenantes », conclut Mario De Brabander.Fit for purpose : ciblé sur ce marché de services, un des principaux segments du groupeTrès flexible dans un environnement standard : pas besoin de programmation et de configuration, les clients sont plus indépendants et dépendent moins du fournisseur externe.Total cost of ownership contrôlé, tient également compte du total cost of change