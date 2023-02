Dans Hi-Fi RUSH, nous nous faisons passer pour Chai, flanquée d'une équipe hétéroclite d'alliés, pour nous opposer au leader maléfique aux améliorations robotiques. Par un hasard fortuit, la future rock star, un adolescent qui, par son attitude, pourrait rappeler Star Lord des célèbres Gardiens de la Galaxie, subit une modification anormale de son corps. Son cœur est fusionné avec un lecteur de musique et son bras robotisé est capable de générer une arme guitare en utilisant le magnétisme. Immédiatement, il est catalogué comme "défectueux" par la société qui l'a créé et, pendant près d'une heure, un tutoriel vraiment fou va nous divertir avec des discours hilarants, des effets visuels époustouflants et une bande-son sans pareille. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez jouer en direct sur votre plateforme préférée, le mode dédié remplacera la musique protégée par des titres originaux créés spécialement pour Hi-Fi RUSH. Les rencontres avec de nouveaux alliés et les confrontations avec les hauts gradés seront un régal pour les yeux comme pour les oreilles.Hi-Fi Rush mélange le genre musical (avec les simplifications appropriées) et le style de jeu unique de Bayonetta pour créer un jeu d'action-rock frénétique mais parfaitement rythmé. Dans la bande-annonce et ailleurs, il est fait mention de Tango Gameworks, créateur de The Evil Within et de Ghostwire : Tokyo, mais l'esprit qui se cache derrière cette fusion improbable des genres n'a pas la place qu'il mérite. Shinji Mikami, créateur du premier et du premier Resident Evil et de Devil May Cry. Reliez-vous les points ? Bethesda n'est ici qu'un simple éditeur, et l'ensemble du projet a été confié à l'équipe susmentionnée. Le résultat est stupéfiant à presque tous les égards et nous fait vibrer à chaque instant du jeu. Comme toujours dans ce type de gameplay, l'utilisation de combos, dont le nombre augmentera progressivement, et l'aide des alliés, nous feront apprécier d'atteindre des scores stratosphériques attribués à la fin de chaque combat. Évidemment, nous visons tous un S avec mention. La seule façon d'atteindre le sommet du classement est de suivre le rythme. Comme dans Crypt of the Necrodancer, tout bouge en rythme et nous ne faisons pas exception. Les scènes et tout ce qui nous entoure bougent au rythme d'une musique qui ne s'arrête jamais. Heureusement, l'audio est géré de façon magistrale.Comme nous venons de le mentionner, l'ensemble du jeu ne cessera de nous rythmer pour chaque section à laquelle nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de plateformes ou de combats. Les plates-formes mobiles, les bouches d'égout, les arbres et autres personnages occasionnels nous maintiennent dans le temps, comme si la musique ne suffisait pas. On a l'impression d'assister à un concert où chaque membre est parfaitement synchronisé avec les autres. Le style musical est purement rock des années 80, bien que de nombreux autres éléments soient clairement empruntés à d'autres décennies. Lorsqu'une chanson en remplace une autre, nous en sommes avertis dans le coin inférieur gauche comme sur MTV lorsqu'elle diffusait encore principalement des clips. Le style visuel a ensuite été soigné avec des graphiques d'ombrage de cellules et des scènes d'interlude (et de non-interlude) très distinctives qui rappellent le film Spider-Man : Into the Spiderverse. L'union de la bande dessinée et de l'animation 3D est ici trop peu présente dans le monde du divertissement, malheureusement. Disponible via le Game Pass et joué par nous sur PC mais également disponible sur Xbox, nous avons été heureux de constater que les 60 fps sont toujours granuleux à chaque instant.Hi-Fi RUSH est rapide et frénétique. D'une manière un peu décalée qui aurait certainement pu être mieux gérée, notre expérience avec ce titre est bien séparée en phases de plateforme et de combat. Il est stimulant de devoir grimper ou sauter partout pour atteindre l'objectif suivant (toujours au rythme de la musique) et utile de découvrir, même en lisant ces lignes, que pour courir plus vite, il faudra " spammer " le bouton d'esquive à temps pour faire de multiples enchaînements. Un niveau limité d'exploration de la carte (certainement pas ouvert) mais une grande verticalité et beaucoup d'objets à collecter pour s'améliorer, compensent un peu cela. Lorsque nous entrons dans une pièce carrée sans meubles, une confrontation commence. Des robots de toutes sortes seront envoyés par l'entreprise pour nous détruire, mais nous, avec le pouvoir du Rock, nous les réduirons tous en de simples morceaux de ferraille. Cette rupture nette entre les phases de combat et de mouvement n'est pas la meilleure solution, mais lorsqu'on commence à battre des mains (ou plutôt de la guitare) contre les ennemis, ce petit inconvénient est oublié presque immédiatement. Au départ, les combos sont faciles à mémoriser et à exécuter, mais au fur et à mesure que l'histoire progresse, ils deviennent beaucoup plus nombreux et complexes (et spectaculaires).Consciente du fait que la combinaison de l'action et de la musique dans Hi-Fi RUSH n'est pas à la portée de tous (pour créer et jouer), l'équipe de développement a donné beaucoup de place aux paramètres du menu pour donner à chacun la possibilité de personnaliser son expérience, même sur le plan de l'accessibilité. Nous comprenons le raisonnement qui sous-tend certains choix, mais nous ne les approuvons pas entièrement. Tout d'abord, la possibilité de contourner le " problème " des combos en combinant toutes les actions en un seul bouton, afin de se concentrer uniquement sur le rythme. Bien que cette solution soit excellente pour ceux qui ne vivent pas le genre, simplifier les deux seules touches d'attaque, esquiver et sauter de cette manière nous a paru inutilement exagéré. Le doublage, entièrement en français, n'est pas toujours bien géré. Si l'on fait abstraction de la manière dont les choses sont dites, le "quoi" que disent les personnages est toujours hilarant et parfois même déstabilisant (dans le bon sens du terme).Un bon souci du détail dans le monde que nous explorons doit être mentionné car des panneaux publicitaires absurdes et hors normes et des annonces motivantes comme l'ensemble du jeu que nous sommes en train de revoir en ce moment tomberont constamment sous nos yeux. Ceux qui ont passé des heures dans des jeux musicaux comme Rock Band et autres savent déjà qu'il y a toujours un paramètre dédié à l'audio Lag. Il s'agit d'une section qui vous permet de modifier la latence, c'est-à-dire le décalage entre la vidéo et le son, afin de "compenser" tout retard causé par un équipement ou un casque quelconque. Dans Hi-Fi RUSH, le paramètre est présent, mais il vous indique simplement que, dans une certaine plage de décalage, le jeu sera de toute façon agréable ou que vous devez ajuster les paramètres de l'appareil. Il est fondamentalement inutile. Nous signalons également des lags très gênants (toujours de l'audio et de la vidéo) de l'ordre de quelques secondes dans certaines cutscenes qui gâchent l'immersion et dont nous n'avons pas compris l'origine.Hi-Fi RUSH est à considérer si au moins l'un des deux genres qui le composent est dans vos cordes. Quelques manques d'optimisation ou des défauts mineurs ici et là ne gâchent guère un jeu que nous avons beaucoup apprécié. Qu'il s'agisse de la bande-son, du gameplay rapide et spectaculaire, de la narration cartoonesque et des personnages charismatiques ou de tout cela réuni, nous approuvons le dernier travail de Tango Gameworks à presque tous les égards. Un scénario assez banal et une bande-son rock peut-être un peu limitée, si l'on excepte quelques bugs mineurs, nous empêchent de couronner Hi-Fi RUSH de chef-d'œuvre, mais ne nous ont certainement pas empêchés de taper du pied en rythme et de profiter de près de 10 heures de plaisir riche en adrénaline.